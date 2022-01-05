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الصحة المصرية تكشف عدد الحاصلين على الجرعة التنشيطية للقاح كورونا
الصحة المصرية تكشف عدد الحاصلين على الجرعة التنشيطية للقاح كورونا
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الأربعاء، عدد الحاصلين على الجرعة التنشيطية للقاح فيروس كورونا. 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T13:00+0000
2022-01-05T13:00+0000
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وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إن الصحة المصرية مستمرة في توجيه رسائل الجرعة التنشيطية "الثالثة" للمواطنين، لكل الفئات العمرية، بحسب صحيفة "الوطن".وأضاف أن "إجمالي عدد المواطنين الذين حصلوا على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، منذ بدء توجيه الرسائل، نحو 255706 مواطنا، بمختلف الفئات التي تم تحديدها للتطعيم".وأشار إلى أن "الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، لا يشترط أن يكون من نفس الجرعتين الأولى والثانية من نفس التطعيم، إذ أن اختلاف الجرعات يقوي جهاز المناعة ضد فيروس كورونا".وتابع عبد الغفار أن وزارة الصحة "بصدد الحصول على أقراص لعلاج فيروس كورونا، والتي تم اعتمادها للاستخدام الطارئ ضد حالات المصابة بالفيروس".وأوضح أن "هناك شحنات مختلفة من أدوية أخرى سيتم الاتفاق عليها خلال شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، والتي تستخدم للحالات المتوسطة والخفيفة المصابة بفيروس كورونا".
https://arabic.sputniknews.com/20210823/مدير-منظمة-الصحة-العالمية-يجب-تأجيل-جرعات-لقاح-كوفيد-19-التنشيطية-1049914919.html
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أخبار مصر الآن, فيروس كورونا

الصحة المصرية تكشف عدد الحاصلين على الجرعة التنشيطية للقاح كورونا

13:00 GMT 05.01.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY بدء تطعيم واسع النطاق في مصر ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، القاهرة، 4 مارس 2021
 بدء تطعيم واسع النطاق في مصر ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، القاهرة، 4 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الأربعاء، عدد الحاصلين على الجرعة التنشيطية للقاح فيروس كورونا.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إن الصحة المصرية مستمرة في توجيه رسائل الجرعة التنشيطية "الثالثة" للمواطنين، لكل الفئات العمرية، بحسب صحيفة "الوطن".
لقاحات كورونا | كوفيد-19 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2021
مدير منظمة الصحة العالمية: يجب تأجيل جرعات لقاح "كوفيد 19" التنشيطية
23 أغسطس 2021, 10:27 GMT
وأضاف أن "إجمالي عدد المواطنين الذين حصلوا على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، منذ بدء توجيه الرسائل، نحو 255706 مواطنا، بمختلف الفئات التي تم تحديدها للتطعيم".
وأشار إلى أن "الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، لا يشترط أن يكون من نفس الجرعتين الأولى والثانية من نفس التطعيم، إذ أن اختلاف الجرعات يقوي جهاز المناعة ضد فيروس كورونا".
وتابع عبد الغفار أن وزارة الصحة "بصدد الحصول على أقراص لعلاج فيروس كورونا، والتي تم اعتمادها للاستخدام الطارئ ضد حالات المصابة بالفيروس".
وأوضح أن "هناك شحنات مختلفة من أدوية أخرى سيتم الاتفاق عليها خلال شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، والتي تستخدم للحالات المتوسطة والخفيفة المصابة بفيروس كورونا".
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