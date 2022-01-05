تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
معرض إكسبو 2020 دبي في دبي، الإمارات العربية المتحدة 2 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920
إكسبو 2020 دبي

ومن المقرر أن يشهد معرض إكسبو 2020 دبي إطلاق العديد من مبادرات الاستدامة، بهدف تحقيق آثار بيئية إيجابية على النطاق الوطني، والإقليمي، والعالمي.

https://arabic.sputniknews.com/20220105/الصقور-السعودية-تصل-الإمارات-للمشاركة-في-عروض-جوية-صور-1054981091.html
"الصقور السعودية" تصل الإمارات للمشاركة في عروض جوية... صور
"الصقور السعودية" تصل الإمارات للمشاركة في عروض جوية... صور
وصل فريق "الصقور السعودية" إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في عروض جوية بمناسبة اليوم السعودي بمعرض "إكسبو 2020 دبي". 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T16:48+0000
2022-01-05T16:53+0000
رصد عسكري
أخبار السعودية اليوم
إكسبو 2020 دبي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102360/74/1023607438_0:0:3111:1750_1920x0_80_0_0_070304a434587cd3ec1b6ab6d51922e0.jpg
أعلنت ذلك وزارة الدفاع السعودية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن فريق "الصقور السعودية" وصل قاعدة "المنهاد" الجوية في الإمارات.ولفتت الوزارة إلى أن طائرات فريق "الصقور السعودية" تشارك في اليوم السعودي بـ "إكسبو 2020 دبي، ضمن فعاليات جناح المملكة وتؤدي عروضا جوية.ما هو تصنيف القوات الجوية السعودية عالميا؟تصنف القوات الجوية السعودية في المرتبة رقم 12 بين أقوى 140 قوة جوية في العالم، بحسب تقرير لموقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.وتمتلك السعودية 889 طائرة حربية تضم 279 مقاتلة وطائرة اعتراضية و81 طائرة هجومية و50 طائرة نقل عسكري.كما تضم 186 طائرة تدريب و13 طائرة مهام خاصة و35 طائرة تزود بالوقود في الجو، إضافة إلى 258 مروحية بينها 34 مروحية هجومية.
https://arabic.sputniknews.com/20211226/معلومات-عن-القوات-الجوية-السعودية-والأمريكية-بعد-ختام-تمرين-الجاهزية-القتالية-1054588982.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102360/74/1023607438_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_67452b4656bfab29a611d3860af70f4f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, أخبار السعودية اليوم

"الصقور السعودية" تصل الإمارات للمشاركة في عروض جوية... صور

16:48 GMT 05.01.2022 (تم التحديث: 16:53 GMT 05.01.2022)
© AFP 2021 / Fayez Nureldineمقاتلات سعودية
مقاتلات سعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© AFP 2021 / Fayez Nureldine
تابعنا عبر
وصل فريق "الصقور السعودية" إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في عروض جوية بمناسبة اليوم السعودي بمعرض "إكسبو 2020 دبي".
أعلنت ذلك وزارة الدفاع السعودية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن فريق "الصقور السعودية" وصل قاعدة "المنهاد" الجوية في الإمارات.
ولفتت الوزارة إلى أن طائرات فريق "الصقور السعودية" تشارك في اليوم السعودي بـ "إكسبو 2020 دبي، ضمن فعاليات جناح المملكة وتؤدي عروضا جوية.

ما هو تصنيف القوات الجوية السعودية عالميا؟

تصنف القوات الجوية السعودية في المرتبة رقم 12 بين أقوى 140 قوة جوية في العالم، بحسب تقرير لموقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
مقاتلات أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
معلومات عن القوات الجوية السعودية والأمريكية بعد ختام تمرين "الجاهزية القتالية"
26 ديسمبر 2021, 17:05 GMT
وتمتلك السعودية 889 طائرة حربية تضم 279 مقاتلة وطائرة اعتراضية و81 طائرة هجومية و50 طائرة نقل عسكري.
كما تضم 186 طائرة تدريب و13 طائرة مهام خاصة و35 طائرة تزود بالوقود في الجو، إضافة إلى 258 مروحية بينها 34 مروحية هجومية.
© Sputnik / Mohamed Hassanمعلومات عن القوات الجوية السعودية
معلومات عن القوات الجوية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
معلومات عن القوات الجوية السعودية
© Sputnik / Mohamed Hassan
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
18:17 GMTالمكمل الغذائي رقم 1 لحل مشكلة فقدان الذاكرة قد يفاجئ الكثيرين
18:12 GMTتغريدة لإمام الحرم المكي السابق حول "سكان القصر الفخم والزاهدين" تفجر الجدل
18:07 GMTبعد تعافيه من انسداد معوي.. الرئيس البرازيلي يغادر المستشفى
18:04 GMTوزير تركي: 2022 سيكون عام المكاسب العليا لبلادنا
18:01 GMTالأمين العام للأمم المتحدة يعلق على تطورات الأحداث في كازاخستان
17:52 GMTالجيش الباكستاني: اكتمال 71% من مشروع تسوير الحدود المشتركة مع إيران
17:42 GMTالصحة العالمية تقلل من شأن متحور كورونا الجديد المكتشف في فرنسا
17:39 GMTحركة النهضة تكشف حقيقة إحالة الغنوشي للقضاء
17:32 GMTمستوطنون يعتدون على مصور وكالة الأناضول التركية أمام مستشفى إسرائيلي... فيديو
17:15 GMTمسؤول إيراني: جنود المقاومة ماضون على نهج سليماني والمهندس
17:14 GMTبريطانيا: واحد من كل 20 شخصا في البلاد أصيب بكورونا خلال الأسبوع الماضي
17:13 GMTالاتحاد الأوروبي يدعو جميع الأطراف في كازاخستان إلى ضبط النفس
17:12 GMTرغم وفاته في 1973... وزيرة إسرائيلية تحقق حلم بن غوريون
17:09 GMTوزير الدفاع الإسرائيلي يناقش مع ملك الأردن استقرار الشرق الأوسط
17:04 GMTمعلومات عن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان"
17:02 GMTمصرع 13 شخصا في حريق منزل بمدينة فيلادلفيا الأمريكية
16:59 GMTواشنطن تحذر رعاياها في الخرطوم عشية تظاهرات حاشدة
16:54 GMTكيف تم اختيار أكثر 100 رجل وسامة في 2021... فيديو
16:48 GMT"الصقور السعودية" تصل الإمارات للمشاركة في عروض جوية... صور
16:40 GMTخبراء: المشهد السوداني يزداد تعقيدا... والمساعي الدولية ليست بحجم الأزمة الحالية