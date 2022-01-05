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https://arabic.sputniknews.com/20220105/الصين-تختبر-تطبيقات-الهواتف-بهدف-حماية-الأمن-والقيم-الاشتراكية-1054958318.html
الصين تختبر تطبيقات الهواتف بهدف حماية الأمن و"القيم الاشتراكية"
الصين تختبر تطبيقات الهواتف بهدف حماية الأمن و"القيم الاشتراكية"
اقترحت الصين إجراء تدقيق أمني لتلك التطبيقات التي يمكن أن تؤثر على الرأي العام و"المشاركة في تعبئة المجتمع". 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T08:14+0000
2022-01-05T08:14+0000
العالم
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اعتبارًا من منتصف فبراير/شباط القادم، ستخضع المواقع التي تخطط لطرح عام أولي للتحقق أيضًا.نشرت إدارة الأمن السيبراني في الصين، الجهة المنظمة الوطنية للأمن السيبراني، مسودة اللوائح الخاصة بتطبيقات الهاتف المحمول التي ستخضع للاختبار.وفقًا للمتطلبات الجديدة، يجب أن تخضع التطبيقات التي يمكن أن تؤثر على الرأي العام و"المشاركة في تعبئة المجتمع" لإجراءات السلامة، كما تقول الوثيقة.كما تنص مسودة القواعد على أنه يجب على مالكي التطبيقات والمنصات اتباع الدستور والقوانين الصينية، و"الالتزام بالمسار السياسي الصحيح" و"تعزيز القيم الاشتراكية الأساسية".يجب عدم استخدام التطبيقات "لتهديد الأمن القومي أو الإخلال بالنظام العام أو الحقوق القانونية أو مصالح الآخرين".عشية يوم أمس، قامت السلطات الصينية أيضًا بمراجعة متطلبات منصات الإنترنت التي تخطط لإجراء اكتتاب عام في الأسواق الخارجية. نحن نتحدث عن منصات تضم أكثر من مليون مستخدم، وستدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في 15 فبراير.
https://arabic.sputniknews.com/20220104/الصين-تبدأ-التوسع-في-استخدام-عملتها-الرقمية-الوطنية-الجديدة-ليست-مثل-بيتكوين-1054935831.html
https://arabic.sputniknews.com/20220104/الصين-تفرض-قواعد-جديدة-للأمن-السيبراني-على-شركات-التكنولوجيا-1054922004.html
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العالم

الصين تختبر تطبيقات الهواتف بهدف حماية الأمن و"القيم الاشتراكية"

08:14 GMT 05.01.2022
© AFP 2021 / Fred Dufourازدحام السيارات في سوارع مدينة بكين، الصين
ازدحام السيارات في سوارع مدينة بكين، الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© AFP 2021 / Fred Dufour
تابعنا عبر
اقترحت الصين إجراء تدقيق أمني لتلك التطبيقات التي يمكن أن تؤثر على الرأي العام و"المشاركة في تعبئة المجتمع".
اعتبارًا من منتصف فبراير/شباط القادم، ستخضع المواقع التي تخطط لطرح عام أولي للتحقق أيضًا.
نشرت إدارة الأمن السيبراني في الصين، الجهة المنظمة الوطنية للأمن السيبراني، مسودة اللوائح الخاصة بتطبيقات الهاتف المحمول التي ستخضع للاختبار.
وفقًا للمتطلبات الجديدة، يجب أن تخضع التطبيقات التي يمكن أن تؤثر على الرأي العام و"المشاركة في تعبئة المجتمع" لإجراءات السلامة، كما تقول الوثيقة.
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أمس, 14:59 GMT
كما تنص مسودة القواعد على أنه يجب على مالكي التطبيقات والمنصات اتباع الدستور والقوانين الصينية، و"الالتزام بالمسار السياسي الصحيح" و"تعزيز القيم الاشتراكية الأساسية".
يجب عدم استخدام التطبيقات "لتهديد الأمن القومي أو الإخلال بالنظام العام أو الحقوق القانونية أو مصالح الآخرين".
عشية يوم أمس، قامت السلطات الصينية أيضًا بمراجعة متطلبات منصات الإنترنت التي تخطط لإجراء اكتتاب عام في الأسواق الخارجية. نحن نتحدث عن منصات تضم أكثر من مليون مستخدم، وستدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في 15 فبراير.
تطبيق تيك توك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
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أمس, 09:56 GMT
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