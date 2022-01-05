الصين تختبر تطبيقات الهواتف بهدف حماية الأمن و"القيم الاشتراكية"

اعتبارًا من منتصف فبراير/شباط القادم، ستخضع المواقع التي تخطط لطرح عام أولي للتحقق أيضًا.نشرت إدارة الأمن السيبراني في الصين، الجهة المنظمة الوطنية للأمن السيبراني، مسودة اللوائح الخاصة بتطبيقات الهاتف المحمول التي ستخضع للاختبار.وفقًا للمتطلبات الجديدة، يجب أن تخضع التطبيقات التي يمكن أن تؤثر على الرأي العام و"المشاركة في تعبئة المجتمع" لإجراءات السلامة، كما تقول الوثيقة.كما تنص مسودة القواعد على أنه يجب على مالكي التطبيقات والمنصات اتباع الدستور والقوانين الصينية، و"الالتزام بالمسار السياسي الصحيح" و"تعزيز القيم الاشتراكية الأساسية".يجب عدم استخدام التطبيقات "لتهديد الأمن القومي أو الإخلال بالنظام العام أو الحقوق القانونية أو مصالح الآخرين".عشية يوم أمس، قامت السلطات الصينية أيضًا بمراجعة متطلبات منصات الإنترنت التي تخطط لإجراء اكتتاب عام في الأسواق الخارجية. نحن نتحدث عن منصات تضم أكثر من مليون مستخدم، وستدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في 15 فبراير.
كما تنص مسودة القواعد على أنه يجب على مالكي التطبيقات والمنصات اتباع الدستور والقوانين الصينية، و"الالتزام بالمسار السياسي الصحيح" و"تعزيز القيم الاشتراكية الأساسية".
يجب عدم استخدام التطبيقات "لتهديد الأمن القومي أو الإخلال بالنظام العام أو الحقوق القانونية أو مصالح الآخرين".
عشية يوم أمس، قامت السلطات الصينية أيضًا بمراجعة متطلبات منصات الإنترنت التي تخطط لإجراء اكتتاب عام في الأسواق الخارجية. نحن نتحدث عن منصات تضم أكثر من مليون مستخدم، وستدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في 15 فبراير.