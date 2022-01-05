الصين تعارض فرض أمريكا عقوبات على دولة أفريقية بسبب الصراع في إثيوبيا

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إريتريا العام الماضي، بسبب الصراع الوحشي في إثيوبيا المجاورة، وهي خطوة وصفتها أسمرا بأنها "غير مشروعة وغير أخلاقية".واتُهمت القوات الإريترية والإثيوبية بارتكاب عمليات اغتصاب ومذابح في منطقة تيغري الشمالية التي دمرتها الحرب، وحثت واشنطن أسمرة مرارا على سحب قواتها.أجرى وزير الخارجية الصيني وانغ يي محادثات مع الرئيس أسياس أفورقي ووزير الخارجية عثمان صالح، اليوم الأربعاء، في المحطة الأولى من جولة أفريقية تشمل ثلاث دول، بحسب "فرانس برس".وقال بيان مشترك: "اتفق الجانبان على التمسك بالقيم المشتركة للسلام والتنمية والعدالة والعدل والديمقراطية والحرية للبشرية جمعاء، ومعارضة التدخلات المهيمنة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بحجة الديمقراطية وحقوق الإنسان".وأضاف بيان وزيري الخارجية أن الجانب الصيني يقف ضد أي عقوبات أحادية الجانب على إريتريا، متابعا أن "إريتريا تؤكد مجددا تمسكها بمبدأ صين واحدة. يزور وانغ كينيا وجزر القمر لاحقا.وتأتي الجولة المصغرة في أعقاب رحلة قام بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى إفريقيا في نوفمبر/ تشرين الثاني والتي كانت تهدف جزئيا إلى مواجهة نفوذ الصين المتزايد في القارة.
وقال بيان مشترك: "اتفق الجانبان على التمسك بالقيم المشتركة للسلام والتنمية والعدالة والعدل والديمقراطية والحرية للبشرية جمعاء، ومعارضة التدخلات المهيمنة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بحجة الديمقراطية وحقوق الإنسان".
وأضاف بيان وزيري الخارجية أن الجانب الصيني يقف ضد أي عقوبات أحادية الجانب على إريتريا، متابعا أن "إريتريا تؤكد مجددا تمسكها بمبدأ صين واحدة. يزور وانغ كينيا وجزر القمر لاحقا.
وتأتي الجولة المصغرة في أعقاب رحلة قام بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى إفريقيا في نوفمبر/ تشرين الثاني والتي كانت تهدف جزئيا إلى مواجهة نفوذ الصين المتزايد في القارة.