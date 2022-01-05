العراق يكشف عن عقود تسليح جديدة بطائرات مسيرة ومدفعية متطورة

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن المحمدي قوله بأن العراق بصدد استيراد طائرات مسيرة ومدفعية متطورة من فرنسا لدعم صفوف القوات البرية تشكل أكثر من 72% من عدد القوات العراقية.تأتي خطط التسليح الجديدة في ظل جهود العراق لتطوير القوات البرية ومواكبة التحديثات، وهو ما أكده المحمدي بقوله: "قواتنا امتداد للقوات البرية للجيش السابق، لذلك نحتاج إلى الأسلحة الحديثة من الدبابات والمدافع والبنادق".وتابع: "هناك عقود كثيرة تشمل طائرات مسيرة مسلحة تحلق بالأجواء العراقية لمدة 30 ساعة وقادرة على معالجة الأهداف والمراقبة المستمرة باتجاه مختلف المناطق وأثبتت قدرتها وفعاليتها".وأشار المحمدي إلى أن "هناك مدفعية ممتازة سيتم استيرادها من فرنسا ذات دقة عالية، إضافة إلى أسلحة ذات نواظير ليلية والكثير من العقود قسم منها وصل إلى الميناء وقسم في المصانع لدعم القوات المسلحة".ولفت قائد القوات البرية العراقية إلى أن "هناك تنافسا لدى الشرقيين والغربيين لإثبات قدرتهم ونحن كقوات مسلحة نؤيد تنويع التسليح".>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار العراق اليوم.
كشف قائد القوات البرية العراقية، الفريق الركن قاسم المحمدي، عن عقود جديدة للتسليح تهدف إلى تعزيز قدرة القوات في مواجهة التحديات المختلفة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن المحمدي قوله بأن العراق بصدد استيراد طائرات مسيرة ومدفعية متطورة من فرنسا لدعم صفوف القوات البرية تشكل أكثر من 72% من عدد القوات العراقية.
تأتي خطط التسليح الجديدة في ظل جهود العراق لتطوير القوات البرية ومواكبة التحديثات، وهو ما أكده المحمدي بقوله: "قواتنا امتداد للقوات البرية للجيش السابق، لذلك نحتاج إلى الأسلحة الحديثة من الدبابات والمدافع والبنادق".
وأوضح القائد العسكري العراقي أن "هناك اتجاهين في التسليح، الأول أمريكي حيث هناك دبابات متطورة وهي دبابات البرامز، وهناك دبابات T-90 الروسية المنشأ ولدينا العديد منها والتي تعادل البرامز وكذلك هناك العديد من المدرعات والكثير من المعدات الموجودة".
وتابع: "هناك عقود كثيرة تشمل طائرات مسيرة مسلحة تحلق بالأجواء العراقية لمدة 30 ساعة وقادرة على معالجة الأهداف والمراقبة المستمرة باتجاه مختلف المناطق وأثبتت قدرتها وفعاليتها".
وأشار المحمدي إلى أن "هناك مدفعية ممتازة سيتم استيرادها من فرنسا ذات دقة عالية، إضافة إلى أسلحة ذات نواظير ليلية والكثير من العقود قسم منها وصل إلى الميناء وقسم في المصانع لدعم القوات المسلحة".
ولفت قائد القوات البرية العراقية إلى أن "هناك تنافسا لدى الشرقيين والغربيين لإثبات قدرتهم ونحن كقوات مسلحة نؤيد تنويع التسليح".