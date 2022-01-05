https://arabic.sputniknews.com/20220105/القضاء-المصري-يؤيد-قرار-شطب-عمرو-واكد-وخالد-أبو-النجا-من-نقابة-الممثلين-1054970628.html

القضاء المصري يؤيد قرار شطب عمرو واكد وخالد أبو النجا من نقابة الممثلين

القضاء المصري يؤيد قرار شطب عمرو واكد وخالد أبو النجا من نقابة الممثلين

أصدر القضاء المصري، اليوم الأربعاء، حكما بتأييد قرار شطب الفنانين المصريين، عمرو واكد وخالد أبو النجا من نقابة المهن التمثيلية. 05.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-05T13:07+0000

2022-01-05T13:07+0000

2022-01-05T13:07+0000

أخبار الفنانين في مصر

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وقضت محكمة القضاء الإداري، برفض الطعن المقام من الفنان عمرو واكد والفنان خالد أبو النجا، على قرار شطبهما من نقابة المهن التمثيلية، وذلك في الدعوي رقم 52538 لسنه 73 ق، بحسب موقع "اليوم السابع".وأيدت المحكمة القرار الصادر من أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر، بشطب واكد وأبو النجا من النقابة بشكل نهائي.وحضر جلسة اليوم، المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، والذي قرر أنه "وفقا لنص المادة 6 من القانون رقم 35 لسنه 1978 بند 6 الخاص بنقابه المهن التمثيلية، فإنه "يشترط في من يقيد عضوا عاملا بكل نقابة من النقابات أن يكون مشتغلاً بالمسرح أو بالسينما أو بالموسيقي وفقاً لما نص عليه في المادة 2 من ذات القانون".وقال إن "المادة 12 من ذات القانون، نصت على أن تنتهي العضوية في حالات اعتزال العضو، أوإذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية الواردة بالمادة 6 من هذا القانون، أو إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك السنوي في موعد استحقاقه ولم يقم بأدائه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بذلك كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول".وأكد المستشار القانوني أن "واكد وأبو النجا، افتقدا شرط حسن السيرة والسمعة، وفقا لما اشترطته المادة 6 في البند 3 وذلك لسبق اتهامهما في قضايا إرهاب وانضمام لجماعة إرهابية، فضلاً عن ظهورهما بجلسة استماع بالكونغرس الأمريكي تحت ما يسمي المنبر المصري لحقوق الإنسان دون تفويض من الدولة المصرية، وكذا يستقويان بالخارج، وينالا من قدر مصر".

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أخبار الفنانين في مصر