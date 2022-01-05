المتظاهرون في ألما آتا يقتحمون مبنى البلدية وسماع إطلاق نار
09:22 GMT 05.01.2022 (تم التحديث: 10:21 GMT 05.01.2022)
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورالاحتجاجات الجماهيرية ضد زيادة مضاعفة أسعار الغاز المسال في كازاخستان
© Sputnik/
اقتحم المتظاهرون في ألما آتا بكازاخستان مبنى رئيس البلدية (أكيمات)، وسمع دوي إطلاق نار على مقربة منه، كما اندلع حريق في المبنى نفسه، وفقا لمراسل وكالة "سبوتنيك".
وأفاد المراسل، بأن المتظاهرين حطموا نوافذ الطابق الأول واقتحموا مبنى الهيئة التنفيذية المحلية من عدة جهات.
وكان قد سمع دوي طلقات نارية بشكل دوري في منطقة أكيمات، في حين أظهرت الصور ومقاطع الفيديو المتداولة تصاعد دخان أسود فوق المنشأة، كما تشير المشاهد إلى نشوب النيران من نوافذ الطابق الثاني من المبنى.
وكان قد سمع دوي طلقات نارية بشكل دوري في منطقة أكيمات، في حين أظهرت الصور ومقاطع الفيديو المتداولة تصاعد دخان أسود فوق المنشأة، كما تشير المشاهد إلى نشوب النيران من نوافذ الطابق الثاني من المبنى.
وأوضح المراسل، أن حوالي 3000 متظاهر يحملون هراوات مطاطية اقتحموا مبنى الحكومة المحلية، ما أجبر ضباط الشرطة على التراجع.
ووفقا لمراسل الوكالة، فإن المتظاهرين اقتحموا مبنى البلدية "أكيمات"، حيث استخدم عناصر الشرطة المتواجدين في المكان المعدات الخاصة، لا سيما القنابل الصوتية.
© zakon.kzالمتظاهرون في ألما آتا يقتحمون مبنى البلدية وسماع إطلاق نار
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© zakon.kz
المتظاهرون في ألما آتا يقتحمون مبنى البلدية وسماع إطلاق نار
1/1
© zakon.kz
المتظاهرون في ألما آتا يقتحمون مبنى البلدية وسماع إطلاق نار
وتظهر مقاطع الفيديو التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، مشهد الاقتحام والدخان الكثيف الذي يغطي المبنى نتيجة اندلاع حريق من الجانب الشرقي من المبنى الحكومي.
© zakon.kzالمتظاهرون في ألما آتا يقتحمون مبنى البلدية وسماع إطلاق نار
1/1
© zakon.kz
المتظاهرون في ألما آتا يقتحمون مبنى البلدية وسماع إطلاق نار
1/1
© zakon.kz
المتظاهرون في ألما آتا يقتحمون مبنى البلدية وسماع إطلاق نار