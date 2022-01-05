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https://arabic.sputniknews.com/20220105/المتظاهرون-في-كازاخستان-يحتجزون-ويضربون-عددا-من-عناصر-الشرطة-فيديو-1054958905.html
المتظاهرون في كازاخستان يحتجزون ويضربون عددا من عناصر الشرطة... فيديو
المتظاهرون في كازاخستان يحتجزون ويضربون عددا من عناصر الشرطة... فيديو
اندلعت، صباح اليوم الأربعاء، اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة وسط العاصمة الكازاخية آلماتا، وذلك تزامنا مع احتجاجات كبيرة في البلاد على رفع أسعار الغاز. 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T08:52+0000
2022-01-05T08:52+0000
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وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن المتظاهرين قاموا باحتجاز وضرب عدد من عناصر الشرطة التي تقاوم الاحتجاجات.وقالت الداخلية في بيان إن "الاعتقالات شملت العديد من المواطنين وذلك بسبب أعمال عنف ضد مسؤولين حكوميين وأعمال شغب وهجمات على مبان حكومية".وأكدت الداخلية أن الشرطة اتخذت الإجراءات التي ينص عليها القانون لقمع انتهاكات النظام العام واحتجاز المخالفين، وكذلك ضمان سلامة وطمأنينة السكان.وأضاف بيان وزارة الداخلية أن نحو 95 شرطيا أصيبوا بجروح وألحقت أضرار بـ 37 سيارة تابعة للأمن الكازاخستاني في العاصمة آلماتا".وأشارت الوزارة إلى أن الأشخاص الذين استسلموا للدعوات الاستفزازية يشكلون تهديدا لسلام وأمن السكان، حيث قامت مجموعات معينة من المواطنين بإغلاق الطرق، وقطع حركة المرور، وتعطيل النظام العام".وكان رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، قد أعلن حالة الطوارئ في آلماتا خلال الفترة من 5 إلى 19 يناير/كانون الثاني الجاري، على خلفية الاحتجاجات الجماهيرية ضد زيادة مضاعفة أسعار الغاز، وفرض قيود على الدخول والخروج من المدينة.
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العالم, احتجاجات, أخبار العالم الآن, كازاخستان

المتظاهرون في كازاخستان يحتجزون ويضربون عددا من عناصر الشرطة... فيديو

08:52 GMT 05.01.2022
© REUTERS / PAVEL MIKHEYEVالمتظاهرون يحاصرون سيارة شرطة خلال احتجاجات على ارتفاع أسعار الغاز في كازاخستان، يناير 2022.
المتظاهرون يحاصرون سيارة شرطة خلال احتجاجات على ارتفاع أسعار الغاز في كازاخستان، يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© REUTERS / PAVEL MIKHEYEV
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اندلعت، صباح اليوم الأربعاء، اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة وسط العاصمة الكازاخية آلماتا، وذلك تزامنا مع احتجاجات كبيرة في البلاد على رفع أسعار الغاز.
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن المتظاهرين قاموا باحتجاز وضرب عدد من عناصر الشرطة التي تقاوم الاحتجاجات.
وقالت الداخلية في بيان إن "الاعتقالات شملت العديد من المواطنين وذلك بسبب أعمال عنف ضد مسؤولين حكوميين وأعمال شغب وهجمات على مبان حكومية".
وأكدت الداخلية أن الشرطة اتخذت الإجراءات التي ينص عليها القانون لقمع انتهاكات النظام العام واحتجاز المخالفين، وكذلك ضمان سلامة وطمأنينة السكان.
وأضاف بيان وزارة الداخلية أن نحو 95 شرطيا أصيبوا بجروح وألحقت أضرار بـ 37 سيارة تابعة للأمن الكازاخستاني في العاصمة آلماتا".
وأشارت الوزارة إلى أن الأشخاص الذين استسلموا للدعوات الاستفزازية يشكلون تهديدا لسلام وأمن السكان، حيث قامت مجموعات معينة من المواطنين بإغلاق الطرق، وقطع حركة المرور، وتعطيل النظام العام".
وكان رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، قد أعلن حالة الطوارئ في آلماتا خلال الفترة من 5 إلى 19 يناير/كانون الثاني الجاري، على خلفية الاحتجاجات الجماهيرية ضد زيادة مضاعفة أسعار الغاز، وفرض قيود على الدخول والخروج من المدينة.
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