المتظاهرون في كازاخستان يحتجزون ويضربون عددا من عناصر الشرطة... فيديو

وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن المتظاهرين قاموا باحتجاز وضرب عدد من عناصر الشرطة التي تقاوم الاحتجاجات.وقالت الداخلية في بيان إن "الاعتقالات شملت العديد من المواطنين وذلك بسبب أعمال عنف ضد مسؤولين حكوميين وأعمال شغب وهجمات على مبان حكومية".وأكدت الداخلية أن الشرطة اتخذت الإجراءات التي ينص عليها القانون لقمع انتهاكات النظام العام واحتجاز المخالفين، وكذلك ضمان سلامة وطمأنينة السكان.وأضاف بيان وزارة الداخلية أن نحو 95 شرطيا أصيبوا بجروح وألحقت أضرار بـ 37 سيارة تابعة للأمن الكازاخستاني في العاصمة آلماتا".وأشارت الوزارة إلى أن الأشخاص الذين استسلموا للدعوات الاستفزازية يشكلون تهديدا لسلام وأمن السكان، حيث قامت مجموعات معينة من المواطنين بإغلاق الطرق، وقطع حركة المرور، وتعطيل النظام العام".وكان رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، قد أعلن حالة الطوارئ في آلماتا خلال الفترة من 5 إلى 19 يناير/كانون الثاني الجاري، على خلفية الاحتجاجات الجماهيرية ضد زيادة مضاعفة أسعار الغاز، وفرض قيود على الدخول والخروج من المدينة.
وقالت الداخلية في بيان إن "الاعتقالات شملت العديد من المواطنين وذلك بسبب أعمال عنف ضد مسؤولين حكوميين وأعمال شغب وهجمات على مبان حكومية".
وأكدت الداخلية أن الشرطة اتخذت الإجراءات التي ينص عليها القانون لقمع انتهاكات النظام العام واحتجاز المخالفين، وكذلك ضمان سلامة وطمأنينة السكان.
وأضاف بيان وزارة الداخلية أن نحو 95 شرطيا أصيبوا بجروح وألحقت أضرار بـ 37 سيارة تابعة للأمن الكازاخستاني في العاصمة آلماتا".
وأشارت الوزارة إلى أن الأشخاص الذين استسلموا للدعوات الاستفزازية يشكلون تهديدا لسلام وأمن السكان، حيث قامت مجموعات معينة من المواطنين بإغلاق الطرق، وقطع حركة المرور، وتعطيل النظام العام".
وكان رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، قد أعلن حالة الطوارئ في آلماتا خلال الفترة من 5 إلى 19 يناير/كانون الثاني الجاري، على خلفية الاحتجاجات الجماهيرية ضد زيادة مضاعفة أسعار الغاز، وفرض قيود على الدخول والخروج من المدينة.