المكمل الغذائي رقم 1 لحل مشكلة فقدان الذاكرة قد يفاجئ الكثيرين

تشير الدراسات الجديدة إلى وجود رابط غريب بين الصحة المعوية والكثير من الوظائف الجسدية والحيوية لدى الإنسان، لكن دراسة جديدة كشفت عن فائدة رائعة مرتبطة بأحد... 05.01.2022

مجتمع

علوم

ويتفاجأ البعض عند معرفتهم أن صحة الأمعاء مرتبطة بشكل مباشر بصحة الدماغ، حيث يشير العلماء إلى أن التغييرات التي تحدث في ميكروبيوم الأمعاء لا تؤدي فقط إلى تغييرات سلوكية لدى الإنسان، بل يمكن أيضا أن تؤثر وتغير في الصحة المعرفية لدى الإنسان، أي الصحة الدماغية.ونشر مركز أبحاث بريطاني يتبع لجامعة "ريدينغ" مؤخرا تقريرا في مجلة "Neuroscience & Behavioral Reviews" كشف فيه عن نتائج إجمالية لـ30 دراسة ركزت على علاقة صحة الأمعاء ببعض المكملات وارتباطها بالوظيفة الإدراكية.مكمل يؤثر على الذاكرة عن طريق تعزيز صحة الأمعاءتوقع الباحثون أن الفوائد الإيجابية التي تقدمها مكملات البروبيوتيك على ميكروبيوم الأمعاء، قد يكون لها بعض الآثار المفيدة أيضا، لذلك، بدأ العديد من الباحثين بإجراء المزيد من الدراسات لمعرفة ما إذا كان يمكن أيضا استخدام هذا المكمل لتحسين الإدراك والصحة الدماغية.وبعد البحث والتقصي في الكثير من الدراسات، توصل الباحثون إلى نتائج إيجابية في المجلة، وتوصل العلماء إلى نتيجة غير متوقعة بالنسبة للبعض، مفادها أن مكملات البروبيوتيك يمكن أن يكون لها تأثير كبير على إبطاء التدهور المعرفي لدى البالغين، ولكن ليست لها أهمية كبيرة على الإدراك عند الرضع والأطفال.تطرق التقرير إلى دراسة أخرى أظهرت أن مكملات البروبيوتيك تساعد في الأداء التنفيذي ومعالجة المعلومات لدى البالغين الذين يعانون من ضعف إدراكي خفيف، بحسب المقال المنشور في مجلة "Eat This, Not That" الأمريكية المتخصصة بالتغذية والصحة.ونوه التقرير إلى أنه، على الرغم من أن النتائج التي تم جمعها لهذا التقرير تظهر نتائج واعدة للبحوث المستقبلية حول العلاقة بين البروبيوتيك وصحة الدماغ، فإن بعض الخبراء يعبرون عن الحاجة إلى مزيد من البحث حول هذا الموضوع.المصادر الطبيعية لـ"البروبيوتيك" وفوائد أخرى هامة جداالجدير بالذكر أن البروبيوتيك، وهي البكتيريا النافعة الموجودة بشكل طبيعي في بعض أنحاء الجسم، تتواجد طبيعيا في العديد من المصادر الغذائية، إضافة إلى وجودها على شكل مكملات غذائية متوفرة في الصيدليات.وتتوفر هذه المادة طبيعيا في الزبادي والملفوف المخمر والمخللات وجبنة الحلوم والخبز المصنوع من العجين المخمر وغيرها من الأطعمة.وبحسب موقع "webteb" الطبي، تقدم البروبيوتيك عدة فوائد كالحفاظ على الجهاز الهضمي ومنع وعلاج الإصابة بالإسهال والحفاظ على صحة القلب، كما تساهم في تخفيف بعض أنواع الحساسية وتعزز صحة الجهاز المناعي وتساعد على فقدان الوزن والدهون في منطقة البطن وتحمي من الاكتئاب والقلق وتعزز صحة الجلد.

2022

