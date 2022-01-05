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الموت يفجع المطرب المصري علي الحجار
الموت يفجع المطرب المصري علي الحجار
فجع الموت أسرة المطرب المصري القدير علي الحجار. 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T07:37+0000
2022-01-05T07:37+0000
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وأعلن علي الحجار، عبر حسابه بـ"فيسبوك"، وفاة شقيقه الأصغر المطرب والملحن أحمد الحجار عن عمر يناهز 65 عاما، مساء أمس الثلاثاء.وكتب الحجار "انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي أحمد الحجار.. نسألكم الدعاء".وأضاف "ستقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في جامع السيدة نفيسة".من جانبها، نعت وزارة الثقافة المصرية الفنان قائلة في بيان على لسان الوزيرة إيناس عبد الدايم، إن "الموسيقى العربية فقدت نجما لامعا تميز بصوت أصيل وإحساس مرهف".وأضافت أن الراحل "صنع أعمالا ساهمت في التعبير عن مشاعر جيل كامل، وستبقى خالدة باعتبارها علامات في عالم الطرب الحديث والمعاصر".ولد أحمد الحجار في سبتمبر 1956 وهو ابن الموسيقار إبراهيم الحجار (1922-2000)، وتخرج في المعهد العالي للموسيقى العربية، وبدأ في الاشتغال بالفن وهو ما زال طالبا.وأصدر نحو 4 ألبومات غنائية وألف موسيقى مسرحيات ومقدمات مسلسلات، كما لحن لعدد من المغنين منهم محمد الحلو ومدحت صالح وأنوشكا ومحمد فؤاد وهشام عباس.ومن أبرز أغانيه (لملمت خيوط الشمس) و(يا ريت تعود) و(يكفاكي) و(لحظة وداع) و(اتمنيت) و(قد الأحلام) و(حنين) و(ولا عمري) و(هواكي) و(خلينا في بكره).
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مجتمع, منوعات, أخبار الفنانين في مصر

الموت يفجع المطرب المصري علي الحجار

07:37 GMT 05.01.2022
© AFP 2021 / AMR MAHMOUDالمطرب المصري علي الحجار
المطرب المصري علي الحجار - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© AFP 2021 / AMR MAHMOUD
تابعنا عبر
فجع الموت أسرة المطرب المصري القدير علي الحجار.
وأعلن علي الحجار، عبر حسابه بـ"فيسبوك"، وفاة شقيقه الأصغر المطرب والملحن أحمد الحجار عن عمر يناهز 65 عاما، مساء أمس الثلاثاء.
وكتب الحجار "انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي أحمد الحجار.. نسألكم الدعاء".
وأضاف "ستقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في جامع السيدة نفيسة".
من جانبها، نعت وزارة الثقافة المصرية الفنان قائلة في بيان على لسان الوزيرة إيناس عبد الدايم، إن "الموسيقى العربية فقدت نجما لامعا تميز بصوت أصيل وإحساس مرهف".
وأضافت أن الراحل "صنع أعمالا ساهمت في التعبير عن مشاعر جيل كامل، وستبقى خالدة باعتبارها علامات في عالم الطرب الحديث والمعاصر".
ولد أحمد الحجار في سبتمبر 1956 وهو ابن الموسيقار إبراهيم الحجار (1922-2000)، وتخرج في المعهد العالي للموسيقى العربية، وبدأ في الاشتغال بالفن وهو ما زال طالبا.
وأصدر نحو 4 ألبومات غنائية وألف موسيقى مسرحيات ومقدمات مسلسلات، كما لحن لعدد من المغنين منهم محمد الحلو ومدحت صالح وأنوشكا ومحمد فؤاد وهشام عباس.
ومن أبرز أغانيه (لملمت خيوط الشمس) و(يا ريت تعود) و(يكفاكي) و(لحظة وداع) و(اتمنيت) و(قد الأحلام) و(حنين) و(ولا عمري) و(هواكي) و(خلينا في بكره).
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