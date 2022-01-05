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https://arabic.sputniknews.com/20220105/النواب-الأردني-يحدد-الوضع-الدستوري-للحكومة-عند-حل-المجلس-قبل-انتهاء-مدته-1054971112.html
"النواب الأردني" يحدد الوضع الدستوري للحكومة عند حل المجلس قبل انتهاء مدته
"النواب الأردني" يحدد الوضع الدستوري للحكومة عند حل المجلس قبل انتهاء مدته
حدد مجلس النواب الأردني وضع الحكومة في التعديل الدستوري الذي يجري مناقشته، حيث تمت الموافقة على عدم استقالتها عندما يتم حل المجلس قبل انتهاء مدته بـ 4 أشهر. 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T13:15+0000
2022-01-05T13:15+0000
2022-01-05T13:15+0000
العالم العربي
أخبار الأردن
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ذكرت ذلك وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، مشيرة إلى أن ذلك جاء خلال جلسة المجلس، صباح اليوم الأربعاء، التي حضرها رئيس الوزراء بشر الخصاونة وهيئة الوزارة.ويعتمد التعديل الجديد على أن حل المجلس خلال تلك المدة يكون الهدف منه إجراء انتخابات نيابية جديدة وفقا للدستور، ولذلك لا تكون هناك حاجة لاستقالة الحكومة.ويضاف إلى ذلك أن حل المجلس قبل انتهاء مدته يساهم في تحقيق المساواة بين المترشحين حتى لا يستفيد النائب الموجود فعليا داخل المجلس من مميزات صفته النيابية.يذكر أن مجلس النواب الأردني يعقد جلسات نقاشية منذ الأحد الماضي، يناقش خلالها مشروع تعديل دستور البلاد.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الأردن
"النواب الأردني" يحدد الوضع الدستوري للحكومة عند حل المجلس قبل انتهاء مدته
حدد مجلس النواب الأردني وضع الحكومة في التعديل الدستوري الذي يجري مناقشته، حيث تمت الموافقة على عدم استقالتها عندما يتم حل المجلس قبل انتهاء مدته بـ 4 أشهر.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، مشيرة إلى أن ذلك جاء خلال جلسة المجلس، صباح اليوم الأربعاء، التي حضرها
رئيس الوزراء
بشر الخصاونة وهيئة الوزارة.
ويعتمد التعديل الجديد على أن حل المجلس خلال تلك المدة يكون الهدف منه إجراء انتخابات نيابية جديدة وفقا للدستور، ولذلك لا تكون هناك حاجة لاستقالة الحكومة.
ويضاف إلى ذلك أن حل المجلس قبل انتهاء مدته يساهم في
تحقيق المساواة
بين المترشحين حتى لا يستفيد النائب الموجود فعليا داخل المجلس من مميزات صفته النيابية.
يذكر أن مجلس النواب الأردني يعقد
جلسات نقاشية
منذ الأحد الماضي، يناقش خلالها مشروع تعديل دستور البلاد.