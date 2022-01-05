النيابة التونسية تحيل الغنوشي والقروي والشاهد إلى القضاء

وقال موقع "الصحفيين التونسيين بصفاقس" إن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت إحالة الغنوشي، الشاهد، القروي، سليم الرياحي وعبد الكريم الزبيدي إلى الدائرة الجناحية.وأوضح الموقع أن إحالة المذكورين جاءت لمحاكمتهم بعدة تهم من بينها مخالفة قوانين الإشهار السياسي وعدم الإفصاح عن الموارد المالية للحملة الانتخابية وغيرها من جرائم القانون الانتخابي.يشار إلى أن قرار إحالة المتهمين للمحاكمة جاءت استنادا إلى تقرير محكمة المحاسبات بخصوص الانتخابات الرئاسية المبكرة سنة 2019.وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام، يوم الإثنين الماضي، أن نائب رئيس حزب "النهضة" نور الدين البحيري، الذي نقل في حالة خطرة إلى المستشفى بعد يومين من توقيفه، يرفض تناول الطعام والدواء.ونقلت وكالة فرانس برس، عن مصدر مطلع، قوله إن "البحيري ليس في حالة حرجة فهو حي وواع وتم إيواؤه في غرفة بمفرده في قسم أمراض القلب بالمستشفى، لكنه يرفض منذ الجمعة الغذاء والدواء وهو تحت المراقبة"، مضيفا أنه من المستحيل إعطاؤه الدواء والطعام بالقوة.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار تونس اليوم.
أحالت النيابة العامة التونسية، اليوم الأربعاء، إلى القضاء كلا من رئيس مجلس النواب المجمد، راشد الغنوشي، ورئيس الوزراء التونسي الأسبق يوسف الشاهد، ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي.
وقال موقع "الصحفيين التونسيين بصفاقس" إن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت إحالة الغنوشي، الشاهد، القروي، سليم الرياحي وعبد الكريم الزبيدي إلى الدائرة الجناحية.
وأوضح الموقع أن إحالة المذكورين جاءت لمحاكمتهم بعدة تهم من بينها مخالفة قوانين الإشهار السياسي وعدم الإفصاح عن الموارد المالية للحملة الانتخابية وغيرها من جرائم القانون الانتخابي.
يشار إلى أن قرار إحالة المتهمين للمحاكمة جاءت استنادا إلى تقرير محكمة المحاسبات بخصوص الانتخابات الرئاسية المبكرة سنة 2019.
وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام، يوم الإثنين الماضي، أن نائب رئيس حزب "النهضة" نور الدين البحيري، الذي نقل في حالة خطرة إلى المستشفى بعد يومين من توقيفه، يرفض تناول الطعام والدواء.
ونقلت وكالة فرانس برس، عن مصدر مطلع، قوله إن "البحيري ليس في حالة حرجة فهو حي وواع وتم إيواؤه في غرفة بمفرده في قسم أمراض القلب بالمستشفى، لكنه يرفض منذ الجمعة الغذاء والدواء وهو تحت المراقبة"، مضيفا أنه من المستحيل إعطاؤه الدواء والطعام بالقوة.