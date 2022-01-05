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الولايات المتحدة تحث جميع الأطراف في كازاخستان على إيجاد حل سلمي للوضع في البلاد
الولايات المتحدة تحث جميع الأطراف في كازاخستان على إيجاد حل سلمي للوضع في البلاد
دعت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، السلطات والمتظاهرين في كازاخستان لإيجاد حل سلمي لحالة الطوارئ في البلاد. 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T23:32+0000
2022-01-05T23:32+0000
كازاخستان
الولايات المتحدة
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واشنطن - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان، إن "الولايات المتحدة تراقب عن كثب الوضع في كازاخستان التي تعد شريك وثيق لنا.. ندين أعمال العنف وتدمير الممتلكات وندعو إلى ضبط النفس من جانب السلطات والمتظاهرين".وأضاف البيان "نطالب الجميع في كازاخستان باحترام وحماية المؤسسات الدستورية وحقوق الإنسان وحرية الإعلام، بما في ذلك عودة خدمة الإنترنت".وتابع البيان: "نحث جميع الأطراف في كازاخستان على إيجاد حل سلمي لحالة الطوارئ".واحتج سكان مدينتي جاناوزين وأكتاو في منطقة مانغيستاو وهي منطقة منتجة للنفط في غرب كازاخستان على زيادة مضاعفة في أسعار الغاز.ووجه رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف بتشكيل لجنة حكومية لتلبية مطالب المتظاهرين وخفض أسعار الغاز.وامتدت الاحتجاجات إلى مدن أخرى أيضا، ففي ألما آتا، أكبر مدينة وأول عاصمة للبلاد، اشتبك المتظاهرون مع قوات الأمن واستخدمت الشرطة الغاز والقنابل الصوتية.وحث توكاييف المواطنين على التحلي بالحكمة وعدم الانجرار وراء الاستفزازات من الداخل والخارج.وأشار إلى أن الدعوات لمهاجمة المكاتب المدنية والعسكرية غير قانونية، والدولة "لا تحتاج للصراع، بل للثقة المتبادلة والحوار".وفرض توكاييف حالة الطوارئ في منطقتي مانغيستاو وألما آتا حتى 19 يناير، كما أقال الحكومة وقال إن "مجلس الوزراء مسؤول بشكل خاص لأنه خلق الوضع الذي أثار الاحتجاج".
https://arabic.sputniknews.com/20220105/رئيس-كازاخستان-عصابات-إرهابية-تنظم-الاحتجاجات-وطلبت-مساعدة-دول-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-1054985361.html
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كازاخستان, الولايات المتحدة

الولايات المتحدة تحث جميع الأطراف في كازاخستان على إيجاد حل سلمي للوضع في البلاد

23:32 GMT 05.01.2022
© zakon.kzالمتظاهرون في ألما آتا يقتحمون مبنى البلدية وسماع إطلاق نار
المتظاهرون في ألما آتا يقتحمون مبنى البلدية وسماع إطلاق نار - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© zakon.kz
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دعت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، السلطات والمتظاهرين في كازاخستان لإيجاد حل سلمي لحالة الطوارئ في البلاد.
واشنطن - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان، إن "الولايات المتحدة تراقب عن كثب الوضع في كازاخستان التي تعد شريك وثيق لنا.. ندين أعمال العنف وتدمير الممتلكات وندعو إلى ضبط النفس من جانب السلطات والمتظاهرين".
وأضاف البيان "نطالب الجميع في كازاخستان باحترام وحماية المؤسسات الدستورية وحقوق الإنسان وحرية الإعلام، بما في ذلك عودة خدمة الإنترنت".
رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
رئيس كازاخستان: عصابات إرهابية تنظم الاحتجاجات وطلبت مساعدة دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي
19:41 GMT
وتابع البيان: "نحث جميع الأطراف في كازاخستان على إيجاد حل سلمي لحالة الطوارئ".
واحتج سكان مدينتي جاناوزين وأكتاو في منطقة مانغيستاو وهي منطقة منتجة للنفط في غرب كازاخستان على زيادة مضاعفة في أسعار الغاز.
ووجه رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف بتشكيل لجنة حكومية لتلبية مطالب المتظاهرين وخفض أسعار الغاز.
وامتدت الاحتجاجات إلى مدن أخرى أيضا، ففي ألما آتا، أكبر مدينة وأول عاصمة للبلاد، اشتبك المتظاهرون مع قوات الأمن واستخدمت الشرطة الغاز والقنابل الصوتية.
وحث توكاييف المواطنين على التحلي بالحكمة وعدم الانجرار وراء الاستفزازات من الداخل والخارج.
وأشار إلى أن الدعوات لمهاجمة المكاتب المدنية والعسكرية غير قانونية، والدولة "لا تحتاج للصراع، بل للثقة المتبادلة والحوار".
وفرض توكاييف حالة الطوارئ في منطقتي مانغيستاو وألما آتا حتى 19 يناير، كما أقال الحكومة وقال إن "مجلس الوزراء مسؤول بشكل خاص لأنه خلق الوضع الذي أثار الاحتجاج".
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