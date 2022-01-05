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اليابان ترحب ببيان الدول النووية الخمس بخصوص منع الحرب النووية
اليابان ترحب ببيان الدول النووية الخمس بخصوص منع الحرب النووية
رحبت الحكومة اليابانية ببيان القوى النووية الدائمة العضوية في مجلس الأمن (روسيا والولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا)، حول ضرورة منع الحروب النووية، مشيرة... 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T05:35+0000
2022-01-05T05:36+0000
العالم
اليابان
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وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو في مؤتمر صحفي : "نرحب بالبيان المشترك الصادر عن الدول النووية الخمة، (لمنع الحرب النووية وتجنب سباق التسلح)، كونه سيعطي زخما لتحقيق عالم خال من الأسلحة النووية ".وأشار ماتسونو إلى أن بلاده الدولة الوحيدة في العالم التي تعرضت للقصف الذري في الماضي، وتعتزم مواصلة بذل الجهود لتحقيق هدف الإزالة الكاملة للأسلحة النووية.وأصدر قادة روسيا والصين وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا يوم الاثنين الماضي، بيانا مشتركا أعربوا فيه عن تمسك بلدانهم بعدم اندلاع أي مواجهة نووية.وذكرت الدول الخمس أنها تعتبر مسؤوليتها الأساسية منع الحرب بين الدول النووية والحدّ من المخاطر الاستراتيجية.
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العالم, اليابان

اليابان ترحب ببيان الدول النووية الخمس بخصوص منع الحرب النووية

05:35 GMT 05.01.2022 (تم التحديث: 05:36 GMT 05.01.2022)
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 قمة مجموعة العشرين 2019 في مدينة أوساكا، اليابان 28 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
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رحبت الحكومة اليابانية ببيان القوى النووية الدائمة العضوية في مجلس الأمن (روسيا والولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا)، حول ضرورة منع الحروب النووية، مشيرة إلى أنه سيعطي "زخما لتحقيق عالم خال من الأسلحة النووية".
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو في مؤتمر صحفي : "نرحب بالبيان المشترك الصادر عن الدول النووية الخمة، (لمنع الحرب النووية وتجنب سباق التسلح)، كونه سيعطي زخما لتحقيق عالم خال من الأسلحة النووية ".

وأشار ماتسونو إلى أن بلاده الدولة الوحيدة في العالم التي تعرضت للقصف الذري في الماضي، وتعتزم مواصلة بذل الجهود لتحقيق هدف الإزالة الكاملة للأسلحة النووية.

وأصدر قادة روسيا والصين وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا يوم الاثنين الماضي، بيانا مشتركا أعربوا فيه عن تمسك بلدانهم بعدم اندلاع أي مواجهة نووية.

وذكرت الدول الخمس أنها تعتبر مسؤوليتها الأساسية منع الحرب بين الدول النووية والحدّ من المخاطر الاستراتيجية.
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