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اليابان تشكل مركز استجابة للأزمات بعد إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي "محتمل"
اليابان تشكل مركز استجابة للأزمات بعد إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي "محتمل"
أفادت هيئة الإذاعة اليابانية، صباح اليوم الأربعاء، بأن الحكومة اليابانية شكلت مركز استجابة للأزمات تابع لمكتب رئيس الوزراء الياباني في أعقاب إطلاق كوريا... 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T00:26+0000
2022-01-05T00:26+0000
اليابان
كوريا الشمالية
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وفي وقت سابق، صباح اليوم، قالت السلطات اليابانية إن كوريا الشمالية أطلقت ما يشتبه في كونه صاروخا باليستيا قبالة ساحلها الشرقي. من جانبه، قال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت، قذيفة غير محددة باتجاه بحر اليابان، في أول استعراض للقوة لبيونغ يانغ هذا العام.وأعلنت هيئة الأركان المشتركة (JCS) عن الإطلاق الأخير في رسالة نصية أُرسلت إلى المراسلين، دون تقديم مزيد من التفاصيل. وتعد مقذوفة اليوم أول إطلاق منذ أن أطلقت بيونغ يانغ صاروخا باليستيا جديدا أطلقته غواصة في أكتوبر من العام الماضي.وتستمر كوريا الشمالية في تطوير أنظمة الأسلحة المتقدمة، هو ما يعتبره المسؤولون في كوريا الشمالية بأنه إنجاز "مهم" في عام 2021.
https://arabic.sputniknews.com/20220104/وكالة-كوريا-الشمالية-تطلق-قذيفة-غير-محددة-باتجاه-البحر-الشرقي-1054953441.html
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اليابان, كوريا الشمالية

اليابان تشكل مركز استجابة للأزمات بعد إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي "محتمل"

00:26 GMT 05.01.2022
© REUTERS / KCNAاطلاق صاروخ باليستي - بيونغ يانغ - كوريا الشمالية 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
اطلاق صاروخ باليستي - بيونغ يانغ - كوريا الشمالية 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© REUTERS / KCNA
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أفادت هيئة الإذاعة اليابانية، صباح اليوم الأربعاء، بأن الحكومة اليابانية شكلت مركز استجابة للأزمات تابع لمكتب رئيس الوزراء الياباني في أعقاب إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي محتمل.
وفي وقت سابق، صباح اليوم، قالت السلطات اليابانية إن كوريا الشمالية أطلقت ما يشتبه في كونه صاروخا باليستيا قبالة ساحلها الشرقي.
من جانبه، قال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت، قذيفة غير محددة باتجاه بحر اليابان، في أول استعراض للقوة لبيونغ يانغ هذا العام.
تظهر هذه الصورة التي التقطت في 15 سبتمبر 2021، نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في كوريا الشمالية في 16 سبتمبر، اختبارات لإطلاق تجريبي لفوج صاروخي محمول على السكك الحديدية. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
كوريا الشمالية تطلق "قذيفة غير محددة" باتجاه بحر اليابان
أمس, 23:26 GMT
وأعلنت هيئة الأركان المشتركة (JCS) عن الإطلاق الأخير في رسالة نصية أُرسلت إلى المراسلين، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وتعد مقذوفة اليوم أول إطلاق منذ أن أطلقت بيونغ يانغ صاروخا باليستيا جديدا أطلقته غواصة في أكتوبر من العام الماضي.
وتستمر كوريا الشمالية في تطوير أنظمة الأسلحة المتقدمة، هو ما يعتبره المسؤولون في كوريا الشمالية بأنه إنجاز "مهم" في عام 2021.
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00:26 GMTاليابان تشكل مركز استجابة للأزمات بعد إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي "محتمل"
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