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https://arabic.sputniknews.com/20220105/باكستان-ترفض-اتهامات-هندية-بتسلل-عناصر-للجيش-عبر-الخط-الفاصل-في-كشمير-1054974241.html
باكستان ترفض اتهامات هندية بتسلل عناصر للجيش عبر الخط الفاصل في كشمير
باكستان ترفض اتهامات هندية بتسلل عناصر للجيش عبر الخط الفاصل في كشمير
رفض الجيش الباكستاني، اليوم الأربعاء، اتهامات الهند له بتنفيذ عمليات تسلل عبر الحدود على خط السيطرة الفاصل بين وادي كشمير المتنازع عليه، متهما القوات الهندية... 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T13:58+0000
2022-01-05T13:58+0000
العالم
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إسلام آباد - سبوتنيك. وقال الناطق باسم الجيش الباكستاني بابر افتخار، إن بلاده ترفض اتهامات الهند بأن بلاده تقوم بعمليات التسلل، موضحا أن الحدود الباكستانية الهندية في العام المنصرم باتت شبه هادئة ولم تحدث أي مواجهات عنيفة بين الجانبين خاصة في الوادي.وأرجع، خلال مؤتمر صحافي، هذا الهدوء إلى سياسة ضبط النفس وتعاون القرويين في هذه المنطقة للحفاظ على الأمن على خط السيطرة في كشمير، نافيا الاتهامات الهندية التي وصفها بالمزيفة بعمليات التسلل لعناصر مسلحة تدعي الهند بأنها تابعة للجيش.وأضاف أن الهند قامت باستهداف المدنيين على طرف الخط الفاصل لكشمير.وحول نشر الهند لمنظومة الدفاع الصاروخية "إس / 400"، أكد بابر أن باكستان تدرك جيدا قيام الهند، بنشر منظومتها الدفاعية الجديدة، موضحا أن بلاده على استعداد لمواجهة ذلك.كانت باكستان، أجرت نهاية العام الماضي، تجربة صاروخية على صاروخ باليستي من طراز كروز طويل المدى، المطور في باكستان، "بابر 1ـ بي"، بعد يوم واحد من إعلان الهند نشر منظومة اس-400 الروسية للدفاع الجوي الصاروخي المتطورة قرب الحدود.
https://arabic.sputniknews.com/20220101/الهند-وباكستان-تتبادلان-قوائم-المنشآت-النووية-بموجب-معاهدة-1988-1054838864.html
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العالم

باكستان ترفض اتهامات هندية بتسلل عناصر للجيش عبر الخط الفاصل في كشمير

13:58 GMT 05.01.2022
© AP Photo / Anjum Naveedتصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الباكستاني، 2016
تصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الباكستاني، 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© AP Photo / Anjum Naveed
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رفض الجيش الباكستاني، اليوم الأربعاء، اتهامات الهند له بتنفيذ عمليات تسلل عبر الحدود على خط السيطرة الفاصل بين وادي كشمير المتنازع عليه، متهما القوات الهندية بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين في الجانب الذي تسيطر عليه من كشمير.
إسلام آباد - سبوتنيك. وقال الناطق باسم الجيش الباكستاني بابر افتخار، إن بلاده ترفض اتهامات الهند بأن بلاده تقوم بعمليات التسلل، موضحا أن الحدود الباكستانية الهندية في العام المنصرم باتت شبه هادئة ولم تحدث أي مواجهات عنيفة بين الجانبين خاصة في الوادي.

وأرجع، خلال مؤتمر صحافي، هذا الهدوء إلى سياسة ضبط النفس وتعاون القرويين في هذه المنطقة للحفاظ على الأمن على خط السيطرة في كشمير، نافيا الاتهامات الهندية التي وصفها بالمزيفة بعمليات التسلل لعناصر مسلحة تدعي الهند بأنها تابعة للجيش.
تصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الباكستاني، 23 مارس/ آذار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
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وأضاف أن الهند قامت باستهداف المدنيين على طرف الخط الفاصل لكشمير.

وحول نشر الهند لمنظومة الدفاع الصاروخية "إس / 400"، أكد بابر أن باكستان تدرك جيدا قيام الهند، بنشر منظومتها الدفاعية الجديدة، موضحا أن بلاده على استعداد لمواجهة ذلك.

كانت باكستان، أجرت نهاية العام الماضي، تجربة صاروخية على صاروخ باليستي من طراز كروز طويل المدى، المطور في باكستان، "بابر 1ـ بي"، بعد يوم واحد من إعلان الهند نشر منظومة اس-400 الروسية للدفاع الجوي الصاروخي المتطورة قرب الحدود.
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