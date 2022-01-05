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بلينكن وعبد الله بن زايد يبحثان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين
بلينكن وعبد الله بن زايد يبحثان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين
أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مباحثات هاتفية مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد تناولت العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T14:59+0000
2022-01-05T15:00+0000
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن بلينكن وابن زايد بحثا سبل تعزيز الشراكة وآفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.كما استعرض الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتطرقا إلى جهود البلدين من أجل ترسيخ دعائم الاستقرار والأمن في المنطقة إضافة إلى تحقيق التنمية والازدهار للشعبين.وبحث وزيرا خارجية البلدين تطورات جائحة كورونا والتنسيق المشترك بين البلدين لمواجهة تداعياتها ودعم الجهود العالمية التي يتم بذلها على مختلف المستويات.ولفتت الوكالة إلى أن وزير خارجية الإمارات أكد عمق علاقات الصداقة بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أهمية العمل على تنمية التعاون لتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين.
https://arabic.sputniknews.com/20211215/بلينكن-يعبر-عن-استعداد-أمريكا-لبيع-مقاتلات-إف-35-للإمارات-إذا-كانت-لا-تزال-راغبة-1053949269.html
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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

بلينكن وعبد الله بن زايد يبحثان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

14:59 GMT 05.01.2022 (تم التحديث: 15:00 GMT 05.01.2022)
© Sputnik . Михаил Воскресенский / الذهاب إلى بنك الصورعبد الله بن زايد في الجلسة الوزارية الثالثة للمنتدى الروسي العربي بمشاركة وزير الخارجية الروسي لافروف
عبد الله بن زايد في الجلسة الوزارية الثالثة للمنتدى الروسي العربي بمشاركة وزير الخارجية الروسي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© Sputnik . Михаил Воскресенский
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أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مباحثات هاتفية مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد تناولت العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن بلينكن وابن زايد بحثا سبل تعزيز الشراكة وآفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
كما استعرض الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتطرقا إلى جهود البلدين من أجل ترسيخ دعائم الاستقرار والأمن في المنطقة إضافة إلى تحقيق التنمية والازدهار للشعبين.
وبحث وزيرا خارجية البلدين تطورات جائحة كورونا والتنسيق المشترك بين البلدين لمواجهة تداعياتها ودعم الجهود العالمية التي يتم بذلها على مختلف المستويات.
مقاتلة شبحية أمريكية طراز إف 35 أثناء تحليقها في الجو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
بلينكن يعبر عن استعداد أمريكا لبيع مقاتلات إف-35 للإمارات إذا كانت لا تزال راغبة
15 ديسمبر 2021, 04:32 GMT
ولفتت الوكالة إلى أن وزير خارجية الإمارات أكد عمق علاقات الصداقة بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أهمية العمل على تنمية التعاون لتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين.
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