https://arabic.sputniknews.com/20220105/بلينكن-وعبدالله-بن-زايد-يبحثان-العلاقات-الاستراتيجية-بين-البلدين-1054976734.html

بلينكن وعبد الله بن زايد يبحثان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

بلينكن وعبد الله بن زايد يبحثان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مباحثات هاتفية مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد تناولت العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. 05.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-05T14:59+0000

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2022-01-05T15:00+0000

العالم العربي

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

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ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن بلينكن وابن زايد بحثا سبل تعزيز الشراكة وآفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.كما استعرض الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتطرقا إلى جهود البلدين من أجل ترسيخ دعائم الاستقرار والأمن في المنطقة إضافة إلى تحقيق التنمية والازدهار للشعبين.وبحث وزيرا خارجية البلدين تطورات جائحة كورونا والتنسيق المشترك بين البلدين لمواجهة تداعياتها ودعم الجهود العالمية التي يتم بذلها على مختلف المستويات.ولفتت الوكالة إلى أن وزير خارجية الإمارات أكد عمق علاقات الصداقة بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أهمية العمل على تنمية التعاون لتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين.

https://arabic.sputniknews.com/20211215/بلينكن-يعبر-عن-استعداد-أمريكا-لبيع-مقاتلات-إف-35-للإمارات-إذا-كانت-لا-تزال-راغبة-1053949269.html

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