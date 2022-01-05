https://arabic.sputniknews.com/20220105/تحذير-غربي-للجيش-السوداني-من-تعيين-رئيس-وزراء-بشكل-أحادي-فرنسا-300-من-المرتزقة-غادروا-شرق-ليبيا-1054972119.html

تحذير غربي للجيش السوداني من تعيين رئيس وزراء بشكل أحادي.. فرنسا: 300 من المرتزقة غادروا شرق ليبيا

تحذير غربي للجيش السوداني من تعيين رئيس وزراء بشكل أحادي.. فرنسا: 300 من المرتزقة غادروا شرق ليبيا

حذرت أمريكا والنرويج وبريطانيا والاتحاد الأوروبي الجيش السوداني من أنها لن تدعم تعيين رئيس جديد للوزراء ما لم يتم ذلك بمشاركة قطاع واسع من المدنيين. وقالت... 05.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-05T13:33+0000

2022-01-05T13:33+0000

2022-01-05T13:33+0000

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عالم سبوتنيك

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تحذير غربي للجيش السوداني من تعيين رئيس وزراء جديد بشكل أحادي.. فرنسا : 300 من المرتزقة الأجانب غادروا شرق ليبيا تحذير غربي للجيش السوداني من تعيين رئيس وزراء جديد بشكل أحادي.. فرنسا : 300 من المرتزقة الأجانب غادروا شرق ليبيا

بينما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إنه يجب أن يكون هناك انتقال يقوده مدنيون في السودان وسط احتجاجات في البلاد في أعقاب الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر تشرين الأول.في الوقت نفسه استمرت المظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري في السودان وأطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق حشود غفيرة من المحتجين على الحكم العسكري وعلى سقوط محتجين قتلى في أنحاء العاصمة الخرطوم ومدن مجاورة.وتقول لجنة أطباء السودان المركزية المتحالفة مع حركة الاحتجاج إن نحو 57 شخصا قُتلوا في الاحتجاجات على الحكم العسكري منذ أكتوبر تشرين الأول.واعتبر القيادي في قوى الحرية والتغيير السودانية، إبراهيم الشيخ، تحذير الاتحاد الأوروبي ودول الترويكا للمجلس العسكري السوداني من تعيين رئيس وزراء بشكل أحادي "إعادة للوعي بالأشياء"، مرجعا ذلك إلى أن اختيار رئيس الوزراء "كان مهمة الحرية والتغيير بموجب الوثيقة الدستورية".وقال إن ما صدر عن دول أمريكا والنرويج وبريطانيا والاتحاد الأوروبي هو "تأكيد للوثيقة الدستورية"، والذي أكد عليه الخطاب الموجه للمجلس العسكري بأن الوثيقة الدستورية مهمتها محددة.ولفت إلى أن:وذكر أن:وأوضح الشيخ أنه:وشدد على أن "الحراك الشعبي سيستمر في الشارع للضغط على المكون العسكري بتعزيز من التصريحات والمطالبات الدولية لإرادة الشارع".فرنسا تقول إن 300 من المرتزقة الأجانب غادروا شرق ليبيا في أول انسحابقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن 300 من المرتزقة الأجانب غادروا شرق ليبيا، مشيدة ببدء انسحاب مرحلي لألوف من القوات الأجنبية التي قاتلت على جبهتي الصراع في الدولة التي يمزقها الصراع.وقالت آن كلير لوجندر، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، "حدث هذا الانسحاب الأول الذي يشكل بادرة إيجابية أولى بعد مؤتمر 12 نوفمبر"، مشيرة إلى مؤتمر باريس الذي كان يستهدف كسر الجمود في ليبيا.وأضافت "يتعين الآن أن يلي ذلك انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية انسحابا كاملا وفي أسرع وقت ممكن".ولم تحدد الوقت الذي غادر فيه المرتزقة ولا الدولة التي ينتمون لها. وقال دبلوماسيون إن المرتزقة الذين غادروا كانوا من تشاد.ويقول خبراء بالأمم المتحدة إن طرفي الصراع في ليبيا نشرا مرتزقة على نطاق واسع، بينهم من تشاد والسودان وسوريا.قال الأكاديمي والمحلل السياسي، فوزي الحداد، إن:وذكر أن:وأوضح أن:ولفت إلى أن المرتزقة:وأكد أن "كل الجهود تتجه لإعادة المسار الانتخابي في ظل هذا الوضع السياسي المعقد بعد تأخر إجراء الانتخابات التي كان مقررا لها 24 ديسمبر الماضي ومحاولة إيجاد موعد جديد لإجراء الانتخابات".أول تعليق للاتحاد التونسي للشغل ينتقد خارطة الطريق التي وضعها رئيس البلادانتقد اتحاد الشغل ذو التأثير القوي في تونس خارطة الطريق التي اقترحها الرئيس قيس سعيد للخروج من الازمة التي تعصف بالبلاد وقال إنها لا تنفصل عن التفرد بالحكم والاقصاء.وقال اتحاد الشغل في أول تعليق له على خطة الرئيس "تحديد موعد للانتخابات خطوة أساسية لإنهاء الوضع الاستثنائي لكنها لا تقطع مع التفرّد والإقصاء وسياسة المرور بقوّة دون اعتبار مكوّنات المجتمع التونسي ومكتسباته".وكان الرئيس سعيد قال الشهر الماضي إنه سيدعو إلى استفتاء دستوري في يوليو تموز المقبل، بعد عام من بسط سيطرته على سلطات واسعة في تحركات وصفها خصومه بالانقلاب، وإن الانتخابات التشريعية ستُجرى في نهاية عام 2022.ووفقا للجدول الزمني للتغييرات السياسية المقترحة سيُجرى في 25 يوليو تموز استفتاء شعبي بعد استشارات عبر الإنترنت تبدأ في يناير كانون الثاني.قال القيادي في حزب حركة الشعب التونسي، هيكل المكي، إن:وأشار إلى أن "موقف اتحاد الشغل واضح في المساندة والانخراط في 25 يوليو إلا انه توجد بعض الانتقادات لاتحاد الشغل للمسار، وهذا لا يفسد للود قضية مع الرئيس قيس سعيد".ولفت إلى أن:للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا عالم سبوتنيك

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