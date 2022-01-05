تحذير غربي للجيش السوداني من تعيين رئيس وزراء بشكل أحادي.. فرنسا: 300 من المرتزقة غادروا شرق ليبيا
تحذير غربي للجيش السوداني من تعيين رئيس وزراء جديد بشكل أحادي.. فرنسا : 300 من المرتزقة الأجانب غادروا شرق ليبيا
حذرت أمريكا والنرويج وبريطانيا والاتحاد الأوروبي الجيش السوداني من أنها لن تدعم تعيين رئيس جديد للوزراء ما لم يتم ذلك بمشاركة قطاع واسع من المدنيين. وقالت الجهات الأربع في بيان "العمل الأحادي الجانب لتعيين رئيس جديد للوزراء وحكومة جديدة سيقوض مصداقية تلك المؤسسات ويهدد بإغراق الأمة في صراع".
بينما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إنه يجب أن يكون هناك انتقال يقوده مدنيون في السودان وسط احتجاجات في البلاد في أعقاب الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر تشرين الأول.
في الوقت نفسه استمرت المظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري في السودان وأطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق حشود غفيرة من المحتجين على الحكم العسكري وعلى سقوط محتجين قتلى في أنحاء العاصمة الخرطوم ومدن مجاورة.
وتقول لجنة أطباء السودان المركزية المتحالفة مع حركة الاحتجاج إن نحو 57 شخصا قُتلوا في الاحتجاجات على الحكم العسكري منذ أكتوبر تشرين الأول.
وتقول لجنة أطباء السودان المركزية المتحالفة مع حركة الاحتجاج إن نحو 57 شخصا قُتلوا في الاحتجاجات على الحكم العسكري منذ أكتوبر تشرين الأول.
واعتبر القيادي في قوى الحرية والتغيير السودانية، إبراهيم الشيخ، تحذير الاتحاد الأوروبي ودول الترويكا للمجلس العسكري السوداني من تعيين رئيس وزراء بشكل أحادي "إعادة للوعي بالأشياء"، مرجعا ذلك إلى أن اختيار رئيس الوزراء "كان مهمة الحرية والتغيير بموجب الوثيقة الدستورية".
وقال إن ما صدر عن دول أمريكا والنرويج وبريطانيا والاتحاد الأوروبي هو "تأكيد للوثيقة الدستورية"، والذي أكد عليه الخطاب الموجه للمجلس العسكري بأن الوثيقة الدستورية مهمتها محددة.
ولفت إلى أن:
"أي رد فعل من مجلس السيادة سيكون مرفوضا"، مضيفا أن: "المجموعة المدنية التي أضيفت لمجلس السيادة لا يوجد اتفاق حولها ولم يتم اختيارها من الحرية والتغيير ولا الشارع ولا من لجان المقاومة وبالتالي لا تملك أي شرعية ثورية".
وذكر أن:
"أي رئيس وزراء لا يتم التوافق عليه من قبل الشارع السوداني والأطراف السياسية لن تتعامل معه الدول التي أعلنت التحذير الأخير، سواء بالدعم المالي أو أنها ربما تتخذ العقوبات اللازمة".
وأوضح الشيخ أنه:
"لم يبق للمجلس العسكري خيار سوى الاستجابة لصوت الشارع السوداني والالتزام بمطالبات القوى في عرض البلاد خاصة بعدما أدرك أن مجموعة الميثاق الوطني التي أوعزت للمكون العسكري بالانقلاب لا تملك أي قواعد جماهيرية ولا تستطيع إسعاف المجلس السيادي".
وشدد على أن "الحراك الشعبي سيستمر في الشارع للضغط على المكون العسكري بتعزيز من التصريحات والمطالبات الدولية لإرادة الشارع".
فرنسا تقول إن 300 من المرتزقة الأجانب غادروا شرق ليبيا في أول انسحاب
قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن 300 من المرتزقة الأجانب غادروا شرق ليبيا، مشيدة ببدء انسحاب مرحلي لألوف من القوات الأجنبية التي قاتلت على جبهتي الصراع في الدولة التي يمزقها الصراع.
وقالت آن كلير لوجندر، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، "حدث هذا الانسحاب الأول الذي يشكل بادرة إيجابية أولى بعد مؤتمر 12 نوفمبر"، مشيرة إلى مؤتمر باريس الذي كان يستهدف كسر الجمود في ليبيا.
وأضافت "يتعين الآن أن يلي ذلك انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية انسحابا كاملا وفي أسرع وقت ممكن".
ولم تحدد الوقت الذي غادر فيه المرتزقة ولا الدولة التي ينتمون لها. وقال دبلوماسيون إن المرتزقة الذين غادروا كانوا من تشاد.
ويقول خبراء بالأمم المتحدة إن طرفي الصراع في ليبيا نشرا مرتزقة على نطاق واسع، بينهم من تشاد والسودان وسوريا.
قال الأكاديمي والمحلل السياسي، فوزي الحداد، إن:
"الاتفاق على إخراج 300 من المرتزقة في شرق البلاد يأتي ضمن خطوات اتفاق وقف إطلاق النار المتعلقة بإجلاء المسلحين والمرتزقة والقوات الأجنبية من كامل التراب الليبي".
وذكر أن:
"هذه الخطوة تم الإعلان عنها من اللجنة العسكرية وتعتبر مبادرة حسن نية من الجيش لإخراج أول دفعة، على أمل أن يقوم الطرف الآخر بنفس الإجراء وإخراج نفس العدد بناء على اتفاق جنيف، حتى تكتمل هذه العملية بإجلاء كل المرتزقة والقوات المتواجدة في ليبيا".
وأوضح أن:
"اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 تعمل بشكل جيد واجتماعاتها متواصلة ولم تنقطع، وما حصل هو نتاج التفاهمات بين اللجنة، في ظل الرغبة الدولية لإخراج المرتزقة الموجودين لدى الطرفين".
ولفت إلى أن المرتزقة:
"قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في دول الجوار بأي لحظة ومعظمهم جاء من أجل المال، وإذا لم تعالج الأطراف الدولية المسألة يمكن أن يتسربوا في حدود ليبيا المفتوحة عبر الصحراء حال انتهت عقودهم، لذلك تحرص الأمم المتحدة على إخراجهم بنفس الطريقة التي أتوا بها، وهذا ما يفسر الاهتمام الدولي بنجاح أعمال اللجنة العسكرية".
وأكد أن "كل الجهود تتجه لإعادة المسار الانتخابي في ظل هذا الوضع السياسي المعقد بعد تأخر إجراء الانتخابات التي كان مقررا لها 24 ديسمبر الماضي ومحاولة إيجاد موعد جديد لإجراء الانتخابات".
أول تعليق للاتحاد التونسي للشغل ينتقد خارطة الطريق التي وضعها رئيس البلاد
انتقد اتحاد الشغل ذو التأثير القوي في تونس خارطة الطريق التي اقترحها الرئيس قيس سعيد للخروج من الازمة التي تعصف بالبلاد وقال إنها لا تنفصل عن التفرد بالحكم والاقصاء.
وقال اتحاد الشغل في أول تعليق له على خطة الرئيس "تحديد موعد للانتخابات خطوة أساسية لإنهاء الوضع الاستثنائي لكنها لا تقطع مع التفرّد والإقصاء وسياسة المرور بقوّة دون اعتبار مكوّنات المجتمع التونسي ومكتسباته".
وكان الرئيس سعيد قال الشهر الماضي إنه سيدعو إلى استفتاء دستوري في يوليو تموز المقبل، بعد عام من بسط سيطرته على سلطات واسعة في تحركات وصفها خصومه بالانقلاب، وإن الانتخابات التشريعية ستُجرى في نهاية عام 2022.
ووفقا للجدول الزمني للتغييرات السياسية المقترحة سيُجرى في 25 يوليو تموز استفتاء شعبي بعد استشارات عبر الإنترنت تبدأ في يناير كانون الثاني.
قال القيادي في حزب حركة الشعب التونسي، هيكل المكي، إن:
"الاتحاد التونسي للشغل عبّر عن مساندته لمقررات 25 يوليو التي اتخذها الرئيس قيس سعيد لإنهاء المنظومة السابقة وحكم جماعة الإخوان التي خربت الدولة التونسية".
وأشار إلى أن "موقف اتحاد الشغل واضح في المساندة والانخراط في 25 يوليو إلا انه توجد بعض الانتقادات لاتحاد الشغل للمسار، وهذا لا يفسد للود قضية مع الرئيس قيس سعيد".
ولفت إلى أن:
"الإشكال بين الجانبين يتمثل في أن اتحاد الشغل يريد ضمانات لهذا المسار وعدم انفراد الشخص الواحد وهو الرئيس – وإن كانت مصداقيته غير مشكوك فيها – هذا لا يمنع من بعض المخاوف من الضمانات التي تحيط بالاستشارة حتى لا تكون موجهة والتي تحيط بالاستفتاء بعد الاستشارة والإشراف على الانتخابات في 17 ديسمبر وقواعد اللعبة الجديدة".
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