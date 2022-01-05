تدمير مكتب قناة "مير" التابعة لرابطة الدول المستقلة في كازاخستان

وتمكنت السلطات المحلية، من إجلاء الموظفين العاملين في القناة بسلام، ونقلهم إلى مكان آمن.واحتجز المتظاهرون في ألما آتا، في وقت سابق من اليوم، مراسل "سبوتنيك كازاخستان" لمدة ساعة تقريبا بعد اقتحامهم مبان حكومية.وتوقف بث عدة قنوات تليفزيونية في كازاخستان تزامنا مع الاحتجاجات الجماهيرية ضد زيادة مضاعفة أسعار الغاز المسال.وأفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن المتظاهرين اقتحموا مبنى "أكيمات" (البلدية) في ألما آتا وأضرموا النار فيه، وغادر رجال الشرطة الساحة بالقرب من "أكيمات".وبحسب المراسل، تم تحطيم نوافذ الطابقين الأول والثاني في المبنى. ولم يظهر بعد رجال الإطفاء أو الشرطة.وكان رئيس كازاخستان قد أصدر مرسوما بفرض حالة الطوارئ في مدينة ألماتا وإقليم مانغيستاو لغاية 19 من الشهر الجاري بهدف الحفاظ على الأمن الاجتماعي واستعادة النظام وسلطة القانون وحماية الحريات والحقوق على ضوء التوتر هناك.
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن المتظاهرين اقتحموا مبنى "أكيمات" (البلدية) في ألما آتا وأضرموا النار فيه، وغادر رجال الشرطة الساحة بالقرب من "أكيمات".
وبحسب المراسل، تم تحطيم نوافذ الطابقين الأول والثاني في المبنى. ولم يظهر بعد رجال الإطفاء أو الشرطة.
وكان رئيس كازاخستان قد أصدر مرسوما بفرض حالة الطوارئ في مدينة ألماتا وإقليم مانغيستاو لغاية 19 من الشهر الجاري بهدف الحفاظ على الأمن الاجتماعي واستعادة النظام وسلطة القانون وحماية الحريات والحقوق على ضوء التوتر هناك.