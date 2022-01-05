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تعيين عادل شركس محافظا للبنك المركزي الأردني
تعيين عادل شركس محافظا للبنك المركزي الأردني
قرر مجلس الوزراء الأردني في اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة بشر الخصاونة، تعيين عادل شركس محافظا للبنك المركزي، خلفا للدكتور زياد فريز. 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T10:03+0000
2022-01-05T10:03+0000
العالم العربي
الأردن
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وقالت صحيفة "الغد" الأردنية، إن الخصاونة أعرب عن شكره وامتنانه للدكتور فريز على "الجهود الكبيرة التي بذلها خلال خدمته، ومساهمته الفاعلة في ترسيخ مبدأ الاستقرار النقدي، وإدارته الكفؤة للبنك المركزي في ظل ظروف اقتصادية دقيقة وإصلاحات مالية واقتصادية تتطلب أعلى درجات المسؤولية."، على حد وصفه.يذكر أن صندوق النقد العربي كان قد أعلن، في ديسمبر/كانون الأول الماضي عن تقديمه قرضًا جديدا للأردن بقيمة 13.29 مليون دينار عربي حسابي (ما يعادل 56 مليون دولار أمريكي).وتسعى الاتفاقية التي وقعها وزير المالية الأردني محمد محمود العسعس، ورئيس مجلس إدارة الصندوق عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، إلى توفير الموارد المالية لدعم برنامج يدعم بيئة أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.وقال الصندوق، في بيان إنه "يتابع عن كثب تطورات الاقتصاد الأردني والتحديات التي تواجهه جراء الظروف الراهنة، ويعمل من خلال شراكة مثمرة مع الحكومة الأردنية لتوفير أنجع السبل لمواجهة التحديات المختلفة".
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العالم العربي, الأردن

تعيين عادل شركس محافظا للبنك المركزي الأردني

10:03 GMT 05.01.2022
© REUTERS / MOHAMED AZAKIRرئيس وزراء الأردن ووزير الدفاع الأردني بشر الخصاونة يلتقي مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في بيروت، لبنان 30 سبتمبر 2021
رئيس وزراء الأردن ووزير الدفاع الأردني بشر الخصاونة يلتقي مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في بيروت، لبنان 30 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
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قرر مجلس الوزراء الأردني في اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة بشر الخصاونة، تعيين عادل شركس محافظا للبنك المركزي، خلفا للدكتور زياد فريز.
وقالت صحيفة "الغد" الأردنية، إن الخصاونة أعرب عن شكره وامتنانه للدكتور فريز على "الجهود الكبيرة التي بذلها خلال خدمته، ومساهمته الفاعلة في ترسيخ مبدأ الاستقرار النقدي، وإدارته الكفؤة للبنك المركزي في ظل ظروف اقتصادية دقيقة وإصلاحات مالية واقتصادية تتطلب أعلى درجات المسؤولية."، على حد وصفه.
وأضاف الخصاونة أن الجهود التي بذلها فريز "تكاملت مع الإصلاحات المالية والاقتصادية الأردنية، وساهمت في تحقيق الاستقرار النقدي الذي هو متطلب رئيس لنجاح هذه الإصلاحات".
يذكر أن صندوق النقد العربي كان قد أعلن، في ديسمبر/كانون الأول الماضي عن تقديمه قرضًا جديدا للأردن بقيمة 13.29 مليون دينار عربي حسابي (ما يعادل 56 مليون دولار أمريكي).
وتسعى الاتفاقية التي وقعها وزير المالية الأردني محمد محمود العسعس، ورئيس مجلس إدارة الصندوق عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، إلى توفير الموارد المالية لدعم برنامج يدعم بيئة أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال الصندوق، في بيان إنه "يتابع عن كثب تطورات الاقتصاد الأردني والتحديات التي تواجهه جراء الظروف الراهنة، ويعمل من خلال شراكة مثمرة مع الحكومة الأردنية لتوفير أنجع السبل لمواجهة التحديات المختلفة".
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