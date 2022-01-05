تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220105/تفاصيل-لقاء-مندوب-ليبيا-لدى-الجامعة-العربية-مع-نظيره-القطري-في-القاهرة-1054980378.html
تفاصيل لقاء مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية مع نظيره القطري في القاهرة
تفاصيل لقاء مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية مع نظيره القطري في القاهرة
التقى مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير عبد المطلب ثابت، اليوم الأربعاء، مع مندوب دولة قطر لدى الجامعة السفير سالم مبارك آل شافي، في القاهرة. 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T16:31+0000
2022-01-05T16:31+0000
الجامعة العربية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103153/82/1031538279_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f550de73e0129d28ff854e617a6fdb30.jpg
وخلال اللقاء الذي عقد فى العاصمة المصرية القاهرة، نوه الجانبان عن عمق العلاقات التاريخية، والأواصر المتينة، التي تربط بين البلدين الشقيقين، فضلا عن بحث سبل تعزيز التعاون بما ينعكس إيجابًا،نحو تحقيق مصالح الشعبين، بحسب بيان وصلت "سبوتنيك" نسخة منه.وناقش الجانبان المستجدات والتطورات على الساحة العربية، وأهمية التنسيق المشترك بخصوص الموضوعات والقضايا التي تناقشها الجامعة، وأهمية وجود توافق عربي بشأن القرارات التي تتخذها الجامعة في ضوء التحديات الراهنة التي تواجه الأمة العربية.ويمثل هذا اللقاء، نقلة مهمة فى مسار العلاقات بين البلدين، ويعكس بشكل واضح رغبة فى تسريع خطى التعاون بينهما على مختلف الأصعدة.
https://arabic.sputniknews.com/20210915/أمير-قطر-يؤكد-للمنفي-دعم-الدوحة-لوحدة-واستقرار-ليبيا-1050158805.html
الجامعة العربية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103153/82/1031538279_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b74b9c4402658ad73777a587325b6222.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الجامعة العربية

تفاصيل لقاء مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية مع نظيره القطري في القاهرة

16:31 GMT 05.01.2022
© Photo / League of Arab Statesالجلسة التحضيرية لاجتماع مجلس الجامعة العربية
الجلسة التحضيرية لاجتماع مجلس الجامعة العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© Photo / League of Arab States
تابعنا عبر
التقى مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير عبد المطلب ثابت، اليوم الأربعاء، مع مندوب دولة قطر لدى الجامعة السفير سالم مبارك آل شافي، في القاهرة.
وخلال اللقاء الذي عقد فى العاصمة المصرية القاهرة، نوه الجانبان عن عمق العلاقات التاريخية، والأواصر المتينة، التي تربط بين البلدين الشقيقين، فضلا عن بحث سبل تعزيز التعاون بما ينعكس إيجابًا،نحو تحقيق مصالح الشعبين، بحسب بيان وصلت "سبوتنيك" نسخة منه.
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال مشاركته في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، 28 أغسطس/ آب 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2021
أمير قطر يؤكد للمنفي دعم الدوحة لوحدة واستقرار ليبيا
15 سبتمبر 2021, 12:44 GMT
وناقش الجانبان المستجدات والتطورات على الساحة العربية، وأهمية التنسيق المشترك بخصوص الموضوعات والقضايا التي تناقشها الجامعة، وأهمية وجود توافق عربي بشأن القرارات التي تتخذها الجامعة في ضوء التحديات الراهنة التي تواجه الأمة العربية.
ويمثل هذا اللقاء، نقلة مهمة فى مسار العلاقات بين البلدين، ويعكس بشكل واضح رغبة فى تسريع خطى التعاون بينهما على مختلف الأصعدة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:40 GMTخبراء: المشهد السوداني يزداد تعقيدا... والمساعي الدولية ليست بحجم الأزمة الحالية
16:33 GMTالرئيس الإسرائيلي يتلقى الجرعة الرابعة من لقاح كورونا... صورة
16:31 GMTتفاصيل لقاء مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية مع نظيره القطري في القاهرة
16:31 GMTرئيس وزراء إثيوبيا يتحدث عن إنجازات حكومية في 100 يوم رغم ويلات الحرب
16:25 GMTبيان رسمي من الشرطة الهندية بشأن "مزاد" لبيع نساء مسلمات
16:24 GMTأزمة الطاقة في أوروبا تتفاقم مجددا وتضع القارة "تحت رحمة روسيا والظروف"
16:19 GMTأمريكا تفرض عقوبات على زعيم صرب البوسنة
16:00 GMTعودة حركة العبور جزئيا بين تونس والجزائر
15:58 GMTالجزائر تعلن عودة سفيرها لدى فرنسا لمزاولة عمله من باريس غدا
15:56 GMTمتظاهرون يسيطرون على مطار ألماتي الدولي في كازاخستان
15:53 GMTالعراق يكشف عن عقود تسليح جديدة بطائرات مسيرة ومدفعية متطورة
15:49 GMTمصرف ليبيا المركزي: توريدات النقد الأجنبي 22.9 مليار دولار في 2021
15:45 GMTهل يوصى بتناول البيض يوميا... وما هو الحد الأقصى المسموح به؟
15:45 GMTموقع عبري يكشف عن سلاح لـ"حزب الله" يهدد مستقبل إسرائيل
15:41 GMTكنز يكفي لتمويل 15% من ميزانية العراق
15:34 GMTالعلماء يكتشفون ومضات محيرة قادمة من نجم غريب... صور وفيديو
15:21 GMTابنة أخت جورج فلويد تتعرض لإطلاق نار
15:16 GMTأطباء: المرضى يموتون في إثيوبيا بلا داع بسبب نقص الأدوية
15:10 GMTملك البحرين يستقبل الرسام الروسي نيكاس سفارنوف
15:09 GMTحريق هائل يلتهم 10 سيارات في مصر... فيديو