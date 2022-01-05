تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220105/تقرير-حقوقي-إثيوبيا-احتجزت-آلافا-من-مواطنيها-التيغرانيين-بعد-ترحيلهم-من-السعودية-1054984297.html
تقرير حقوقي: إثيوبيا احتجزت آلافا من مواطنيها "التيغرانيين" بعد ترحيلهم من السعودية
تقرير حقوقي: إثيوبيا احتجزت آلافا من مواطنيها "التيغرانيين" بعد ترحيلهم من السعودية
قالت منظمة حقوقية، اليوم الأربعاء، إن إثيوبيا اعتقلت الآلاف من مواطنيها المنحدرين من إقليم تيغراي شمالي البلاد، بعد ترحيلهم من السعودية. 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T18:35+0000
2022-01-05T18:57+0000
هيومن رايتس ووتش
إثيوبيا
العمليات العسكرية في تيغراي
السعودية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101418/31/1014183115_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_5b815db15036c8a28e5dd27240288097.jpg
جاء ذلك في تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، ولم يتسن التأكد مما ورد فيه.وبحسب التقرير تعرض الآلاف من سكان إقليم تيغراي الذي يشهد حربا بين القوات الحكومية والمتمردين هناك إلى السجن بشكل غير قانوني وواجهوا تجاوزات لدى عودتهم من السعودية بعد ترحيلهم.وأوضح التقرير أن هؤلاء التيغرانيين كانوا ضمن عشرات الآلاف المهاجرين الإثيوبيين والباحثين عن عمل الذين رحلتهم السعودية قبل نحو عام إلى بلدهم.وقالت المنظمة الحقوقية إنها أجرت مقابلات مع بعض هؤلاء التيغرانيين الذين رُحلوا من السعودية بموجب اتفاق مع أديس أبابا بين ديسمبر/كانون الأول 2020 وسبتمبر/أيلول 2021.وأضافت أن بعض هؤلاء تم عزلهم واحتجازهم لدى عودتهم إلى بلدهم، فيما منع آخرون من العودة إلى الإقليم وتم اقتيادهم إلى مراكز احتجاز إثيوبية.واتهم بعض هؤلاء بالتواطؤ مع جبهة تحرير تيغراي التي تخوض مواجهات عسكرية مع القوات الحكومية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.وأبلغ اثنان من هؤلاء المنظمة أن الشرطة الإثيوبية اقتادتهم وآخرين لدى عودتهم من السعودية للعمل بمزارع البن في ظروف عمل "رهيبة" ومن دون أجر مقابل القليل من الطعام.فيما قالت الباحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين في "هيومن رايتس ووتش" ناديا هاردمان: "السلطات الإثيوبية تضطهد التيغراي الذين تم ترحيلهم من السعودية عبر احتجازهم بشكل غير قانوني وعبر تنفيذ عمليات اختفاء قسري".
https://arabic.sputniknews.com/20210723/إثيوبيون-يتظاهرون-ضد-السعودية-والإدارة-الأمريكية-1049642428.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101418/31/1014183115_194:0:3306:2334_1920x0_80_0_0_5895929df6bab0df7ea3092fc88d54b6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
هيومن رايتس ووتش, إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي, السعودية

تقرير حقوقي: إثيوبيا احتجزت آلافا من مواطنيها "التيغرانيين" بعد ترحيلهم من السعودية

18:35 GMT 05.01.2022 (تم التحديث: 18:57 GMT 05.01.2022)
© REUTERS / Baz Ratnerالشرطة الإثيوبية
الشرطة الإثيوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© REUTERS / Baz Ratner
تابعنا عبر
قالت منظمة حقوقية، اليوم الأربعاء، إن إثيوبيا اعتقلت الآلاف من مواطنيها المنحدرين من إقليم تيغراي شمالي البلاد، بعد ترحيلهم من السعودية.
جاء ذلك في تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، ولم يتسن التأكد مما ورد فيه.
وبحسب التقرير تعرض الآلاف من سكان إقليم تيغراي الذي يشهد حربا بين القوات الحكومية والمتمردين هناك إلى السجن بشكل غير قانوني وواجهوا تجاوزات لدى عودتهم من السعودية بعد ترحيلهم.
وأوضح التقرير أن هؤلاء التيغرانيين كانوا ضمن عشرات الآلاف المهاجرين الإثيوبيين والباحثين عن عمل الذين رحلتهم السعودية قبل نحو عام إلى بلدهم.
أنصار رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يصطفون لدخول الملعب في جيما، 16 يونيو 2021 حيث سيجري رئيس الوزراء مسيرة انتخابية خلال حملته الانتخابية قبل التصويت، 21 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2021
إثيوبيون يتظاهرون ضد السعودية والإدارة الأمريكية
23 يوليو 2021, 20:03 GMT
وقالت المنظمة الحقوقية إنها أجرت مقابلات مع بعض هؤلاء التيغرانيين الذين رُحلوا من السعودية بموجب اتفاق مع أديس أبابا بين ديسمبر/كانون الأول 2020 وسبتمبر/أيلول 2021.
وأضافت أن بعض هؤلاء تم عزلهم واحتجازهم لدى عودتهم إلى بلدهم، فيما منع آخرون من العودة إلى الإقليم وتم اقتيادهم إلى مراكز احتجاز إثيوبية.
واتهم بعض هؤلاء بالتواطؤ مع جبهة تحرير تيغراي التي تخوض مواجهات عسكرية مع القوات الحكومية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.
وأبلغ اثنان من هؤلاء المنظمة أن الشرطة الإثيوبية اقتادتهم وآخرين لدى عودتهم من السعودية للعمل بمزارع البن في ظروف عمل "رهيبة" ومن دون أجر مقابل القليل من الطعام.
فيما قالت الباحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين في "هيومن رايتس ووتش" ناديا هاردمان: "السلطات الإثيوبية تضطهد التيغراي الذين تم ترحيلهم من السعودية عبر احتجازهم بشكل غير قانوني وعبر تنفيذ عمليات اختفاء قسري".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
19:42 GMTبلينكن: على ألمانيا وقف خط أنابيب "التيار الشمالي 2" إذا غزت روسيا أوكرانيا
19:41 GMTرئيس كازاخستان: عصابات إرهابية تنظم الاحتجاجات وطلبت مساعدة دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي
19:39 GMTقتلى من قوات الأمن وفرض حالة الطوارئ في عموم كازاخستان إثر احتجاجات بسبب رفع أسعار الغاز
19:11 GMTقيادي في "الحشد الشعبي": سليماني قاتل في الصف الأول مع الشعب العراقي في مواجهة "داعش"
18:50 GMTبعد هجوم نصرالله... أين سيصل الصدام بين السعودية ولبنان؟
18:38 GMTطالبان تؤكد أمر التجار بقطع رؤوس تماثيل عرض الملابس لجلب الملائكة
18:37 GMT"الجهاد الإسلامي" تقدم عرضا عسكريا احتفالا بانتصار الأسير أبو هواش.. صور
18:35 GMTتقرير حقوقي: إثيوبيا احتجزت آلافا من مواطنيها "التيغرانيين" بعد ترحيلهم من السعودية
18:17 GMTالمكمل الغذائي رقم 1 لحل مشكلة فقدان الذاكرة قد يفاجئ الكثيرين
18:12 GMTتغريدة لإمام الحرم المكي السابق حول "سكان القصر الفخم والزاهدين" تفجر الجدل
18:07 GMTبعد تعافيه من انسداد معوي.. الرئيس البرازيلي يغادر المستشفى
18:04 GMTوزير تركي: 2022 سيكون عام المكاسب العليا لبلادنا
18:01 GMTالأمين العام للأمم المتحدة يعلق على تطورات الأحداث في كازاخستان
17:52 GMTالجيش الباكستاني: اكتمال 71% من مشروع تسوير الحدود المشتركة مع إيران
17:42 GMTالصحة العالمية تقلل من شأن متحور كورونا الجديد المكتشف في فرنسا
17:39 GMTحركة النهضة تكشف حقيقة إحالة الغنوشي للقضاء
17:32 GMTمستوطنون يعتدون على مصور وكالة الأناضول التركية أمام مستشفى إسرائيلي... فيديو
17:15 GMTمسؤول إيراني: جنود المقاومة ماضون على نهج سليماني والمهندس
17:14 GMTبريطانيا: واحد من كل 20 شخصا في البلاد أصيب بكورونا خلال الأسبوع الماضي
17:13 GMTالاتحاد الأوروبي يدعو جميع الأطراف في كازاخستان إلى ضبط النفس