توكاييف سيلقي خطابه الثاني لمواطني كازاخستان في غضون يومين

وقال المصدر "من المتوقع إلقاء خطاب من الرئيس قريبا".منذ بداية عام 2022، احتشد سكان مدينتي أكتاو وجاناوزن في منطقة مانغيستاو في كازاخستان ضد زيادة مضاعفة في أسعار الغاز المسال. ثم انضمت منطقتا أتيراو وكازاخستان الغربية إلى الاحتجاجات. وفي وقت سابق من اليوم، وعدت اللجنة الحكومية المتظاهرين بخفض أسعار الغاز وعدم مقاضاة المشاركين في المسيرات.وتحولت التجمعات إلى اشتباكات مع الشرطة في ألما آتا، وأصبحت الساحة المركزية مغطاة بغاز لاذع، مما يجعل التنفس صعباً. وذكرت التقارير أن نحو ألف شخص تجمعوا في الميدان.ووقع الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، اليوم الأربعاء، مرسوما بإقالة الحكومة، وتعيين النائب الأول لرئيس الوزراء، عليخان سمايلوف رئيسا للحكومة بالوكالة.وأعلن توكاييف في وقت سابق فرض حالة الطوارئ في ألما آتا ومنطقة مانغيستاو، وأعلن لاحقا فرض حالة الطوارئ في منطقة ألما آتا وفي العاصمة نور سلطان، وسط احتجاجات على زيادة أسعار الغاز المنزلي.ودعا الرئيس الكازاخي المتظاهرين إلى أن يظهروا استعدادهم للحوار.وأشار إلى أنه "تم تشكيل لجنة حكومية للنظر في المشكلة وإيجاد حل مقبول للطرفين لإحلال الاستقرار في البلاد".
قال مصدر لوكالة "سبوتنيك" إن رئيس كازاخستان قاسم زومارت توكاييف سيوجه خطابًا ثانيًا إلى سكان البلاد في غضون يومين فيما يتعلق بالاحتجاجات الجماهيرية.
وقال المصدر "من المتوقع إلقاء خطاب من الرئيس قريبا".
منذ بداية عام 2022، احتشد سكان مدينتي أكتاو وجاناوزن في منطقة مانغيستاو في كازاخستان ضد زيادة مضاعفة في أسعار الغاز المسال. ثم انضمت منطقتا أتيراو وكازاخستان الغربية إلى الاحتجاجات. وفي وقت سابق من اليوم، وعدت اللجنة الحكومية المتظاهرين بخفض أسعار الغاز وعدم مقاضاة المشاركين في المسيرات.