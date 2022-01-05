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https://arabic.sputniknews.com/20220105/جسد-المرأة-السودانية-ليس-ساحة-للحرب-1054966000.html
جسد المرأة السودانية ليس ساحة للحرب
جسد المرأة السودانية ليس ساحة للحرب
"أجساد النساء ليست ساحة للحرب" و"لا الاغتصاب يكسرنا"، "نساء السودان أقوى" 05.01.2022, سبوتنيك عربي
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جسد المرأة السودانية ليس ساحة للحرب
جسد المرأة السودانية ليس ساحة للحرب
بهذه العبارات شاركت أكثر من ألف امرأة سودانية في الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات المنددة بالانتهاكات والاغتصابات رفضاً لما وصفوه بالعنف الممنهج والمقصود ضد النساء، تأكيدا على الدور الفاعل الذي ظلت تلعبه النساء في الثورة السودانية، وفي مقاومة كل أشكال الاستبداد والظلم والتمييز. فعلى الرغم من وجود قوانين وسياسات وبرامج تحمي حقوق الإنسان، لكن العنف ضد المرأة لا زال قضية مقلقة في السودان.وحول هذا الموضوع، قالت مديرة منظمة "نورة" لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات والسكرتيرة العام لمبادرة "لا لقهر النساء في السودان"، تهاني عباس علي لـ "صدى الحياة":التفاصيل في الملف الصوتي...
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فرح القادري
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راديو, صدى الحياة, аудио

جسد المرأة السودانية ليس ساحة للحرب

11:38 GMT 05.01.2022
جسد المرأة السودانية ليس ساحة للحرب
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فرح القادري - سبوتنيك عربي
فرح القادري
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"أجساد النساء ليست ساحة للحرب" و"لا الاغتصاب يكسرنا"، "نساء السودان أقوى"
بهذه العبارات شاركت أكثر من ألف امرأة سودانية في الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات المنددة بالانتهاكات والاغتصابات رفضاً لما وصفوه بالعنف الممنهج والمقصود ضد النساء، تأكيدا على الدور الفاعل الذي ظلت تلعبه النساء في الثورة السودانية، وفي مقاومة كل أشكال الاستبداد والظلم والتمييز. فعلى الرغم من وجود قوانين وسياسات وبرامج تحمي حقوق الإنسان، لكن العنف ضد المرأة لا زال قضية مقلقة في السودان.
وحول هذا الموضوع، قالت مديرة منظمة "نورة" لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات والسكرتيرة العام لمبادرة "لا لقهر النساء في السودان"، تهاني عباس علي لـ "صدى الحياة":

"إن رسالتي للمجتمع الدولي هو أننا الآن في ظل انقلاب عسكري أحبط آمال ملايين السودانيين في الوصول إلى دولتهم المدنية الديمقراطية، إن العنف تجاه النساء وصل أقصاه بشكل سافر حد الاغتصاب، ويجب أن ينتبه المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإعلام الشريك لصوت الشعب السوداني، فالاغتصاب سلاح جُرّب على جسد المرأة السودانية وسيأتي يوم الحساب ويجب عليهم أن يوثّقوا معنا لأننا نتعرض لقمع وقطع للانترنت والاتصال بالتزامن مع المواكب".

التفاصيل في الملف الصوتي...
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