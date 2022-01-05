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حركة النهضة تكشف حقيقة إحالة الغنوشي للقضاء
حركة النهضة تكشف حقيقة إحالة الغنوشي للقضاء
كشفت حركة النهضة التونسية، اليوم الأربعاء، حقيقة تلقي رئيسها راشد الغنوشي إخطارا بإحالته إلى القضاء. 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T17:39+0000
2022-01-05T17:39+0000
أخبار تونس اليوم
حركة النهضة
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جاء هذا في تصريحات لرياض الشعيبي، مستشار الغنوشي، ردا على أنباء تناقلتها وسائل إعلام محلية بشأن إحالة الغنوشي للقضاء.ونقلت وكالة "الأناضول" عن الشعيبي أنه لم تصل للغنوشي أي مراسلة رسمية أو إخطار رسمي يتعلق بهذا الأمر، معتبرا أن هذه الأنباء تدخل في إطار فبركة الملفات والضغط الإعلامي ضد حركة النهضة.وفي وقت سابق اليوم، ذكر موقع "الصحفيين التونسيين بصفاقس" أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت إحالة الغنوشي، الشاهد، القروي، سليم الرياحي وعبد الكريم الزبيدي إلى الدائرة الجناحية.وقال الموقع إن إحالة المذكورين جاءت لمحاكمتهم بعدة تهم من بينها مخالفة قوانين الإشهار السياسي وعدم الإفصاح عن الموارد المالية للحملة الانتخابية وغيرها من جرائم القانون الانتخابي.وذكر أن قرار إحالة المتهمين للمحاكمة جاء استنادا إلى تقرير محكمة المحاسبات بخصوص الانتخابات الرئاسية المبكرة سنة 2019.
https://arabic.sputniknews.com/20220102/الغنوشي-يوجه-طلبا-عاجلا-إلى-الرئيس-التونسي-بشأن-البحيري-1054871686.html
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أخبار تونس اليوم, حركة النهضة

حركة النهضة تكشف حقيقة إحالة الغنوشي للقضاء

17:39 GMT 05.01.2022
© AP Photo / Hassene Dridiرئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، صورة من أرشيف 2019
رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، صورة من أرشيف 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© AP Photo / Hassene Dridi
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كشفت حركة النهضة التونسية، اليوم الأربعاء، حقيقة تلقي رئيسها راشد الغنوشي إخطارا بإحالته إلى القضاء.
جاء هذا في تصريحات لرياض الشعيبي، مستشار الغنوشي، ردا على أنباء تناقلتها وسائل إعلام محلية بشأن إحالة الغنوشي للقضاء.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن الشعيبي أنه لم تصل للغنوشي أي مراسلة رسمية أو إخطار رسمي يتعلق بهذا الأمر، معتبرا أن هذه الأنباء تدخل في إطار فبركة الملفات والضغط الإعلامي ضد حركة النهضة.
رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، 27 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
الغنوشي يوجه طلبا عاجلا إلى الرئيس التونسي بشأن البحيري
2 يناير, 19:45 GMT
وفي وقت سابق اليوم، ذكر موقع "الصحفيين التونسيين بصفاقس" أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت إحالة الغنوشي، الشاهد، القروي، سليم الرياحي وعبد الكريم الزبيدي إلى الدائرة الجناحية.
وقال الموقع إن إحالة المذكورين جاءت لمحاكمتهم بعدة تهم من بينها مخالفة قوانين الإشهار السياسي وعدم الإفصاح عن الموارد المالية للحملة الانتخابية وغيرها من جرائم القانون الانتخابي.
وذكر أن قرار إحالة المتهمين للمحاكمة جاء استنادا إلى تقرير محكمة المحاسبات بخصوص الانتخابات الرئاسية المبكرة سنة 2019.
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