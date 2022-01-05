حركة النهضة تكشف حقيقة إحالة الغنوشي للقضاء

جاء هذا في تصريحات لرياض الشعيبي، مستشار الغنوشي، ردا على أنباء تناقلتها وسائل إعلام محلية بشأن إحالة الغنوشي للقضاء.ونقلت وكالة "الأناضول" عن الشعيبي أنه لم تصل للغنوشي أي مراسلة رسمية أو إخطار رسمي يتعلق بهذا الأمر، معتبرا أن هذه الأنباء تدخل في إطار فبركة الملفات والضغط الإعلامي ضد حركة النهضة.وفي وقت سابق اليوم، ذكر موقع "الصحفيين التونسيين بصفاقس" أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت إحالة الغنوشي، الشاهد، القروي، سليم الرياحي وعبد الكريم الزبيدي إلى الدائرة الجناحية.وقال الموقع إن إحالة المذكورين جاءت لمحاكمتهم بعدة تهم من بينها مخالفة قوانين الإشهار السياسي وعدم الإفصاح عن الموارد المالية للحملة الانتخابية وغيرها من جرائم القانون الانتخابي.وذكر أن قرار إحالة المتهمين للمحاكمة جاء استنادا إلى تقرير محكمة المحاسبات بخصوص الانتخابات الرئاسية المبكرة سنة 2019.