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حركة فتح تدعو حماس لشراكة سياسية تبدأ بتشكيل حكومة وحدة
حركة فتح تدعو حماس لشراكة سياسية تبدأ بتشكيل حكومة وحدة
دعا المجلس الثوري لحركة "فتح"، حركة "حماس"، إلى "شراكة سياسية"، تبدأ بتشكيل حكومة "وحدة وطنية"، تلتزم بقرارات "الشرعية الدولية". 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T15:02+0000
2022-01-05T15:02+0000
حركة حماس
حركة فتح
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جاء هذا في بيان صادر عن المجلس الثوري، اليوم الأربعاء، في ختام أعمال الدورة التاسعة لاجتماعاته، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا).وحث المجلس الثوري، حركة حماس على التقاط الدعوة الصادقة من حركة فتح لاسترداد الوحدة السياسية والجغرافية للوطن.والمجلس الثوري لحركة فتح هو عبارة عن هيئة مُنبثقة عن الحركة ويعد أعلى سلطة تنظيمية فيها بعد اللجنة المركزية.ويهيمن الانقسام على الساحة الفلسطينية منذ أن سيطرت حركة "حماس" على قطاع غزة في صيف 2007، جراء خلافات لا تزال قائمة مع حركة "فتح"، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والتي تدير الضفة الغربية.
https://arabic.sputniknews.com/20211229/حركة-فتح-لقاء-عباس-وغانتس-محاولة-جدية-لفتح-مسار-سياسي-يرتكز-على-الشرعية-الدولية-1054730668.html
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حركة حماس, حركة فتح

حركة فتح تدعو حماس لشراكة سياسية تبدأ بتشكيل حكومة وحدة

15:02 GMT 05.01.2022
© REUTERS / Suhaib Salemالرئيس الفلسطيني محمود عباس والأمين العام لحركة حماس إسماعيل هنية
الرئيس الفلسطيني محمود عباس والأمين العام لحركة حماس إسماعيل هنية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© REUTERS / Suhaib Salem
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دعا المجلس الثوري لحركة "فتح"، حركة "حماس"، إلى "شراكة سياسية"، تبدأ بتشكيل حكومة "وحدة وطنية"، تلتزم بقرارات "الشرعية الدولية".
جاء هذا في بيان صادر عن المجلس الثوري، اليوم الأربعاء، في ختام أعمال الدورة التاسعة لاجتماعاته، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا).
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
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29 ديسمبر 2021, 11:21 GMT
وحث المجلس الثوري، حركة حماس على التقاط الدعوة الصادقة من حركة فتح لاسترداد الوحدة السياسية والجغرافية للوطن.
والمجلس الثوري لحركة فتح هو عبارة عن هيئة مُنبثقة عن الحركة ويعد أعلى سلطة تنظيمية فيها بعد اللجنة المركزية.
ويهيمن الانقسام على الساحة الفلسطينية منذ أن سيطرت حركة "حماس" على قطاع غزة في صيف 2007، جراء خلافات لا تزال قائمة مع حركة "فتح"، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والتي تدير الضفة الغربية.
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