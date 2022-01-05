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https://arabic.sputniknews.com/20220105/حركة-فتح-تدعو-حماس-لشراكة-سياسية-تبدأ-بتشكيل-حكومة-وحدة-1054976909.html
حركة فتح تدعو حماس لشراكة سياسية تبدأ بتشكيل حكومة وحدة
حركة فتح تدعو حماس لشراكة سياسية تبدأ بتشكيل حكومة وحدة
دعا المجلس الثوري لحركة "فتح"، حركة "حماس"، إلى "شراكة سياسية"، تبدأ بتشكيل حكومة "وحدة وطنية"، تلتزم بقرارات "الشرعية الدولية". 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T15:02+0000
2022-01-05T15:02+0000
2022-01-05T15:02+0000
حركة حماس
حركة فتح
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جاء هذا في بيان صادر عن المجلس الثوري، اليوم الأربعاء، في ختام أعمال الدورة التاسعة لاجتماعاته، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا).وحث المجلس الثوري، حركة حماس على التقاط الدعوة الصادقة من حركة فتح لاسترداد الوحدة السياسية والجغرافية للوطن.والمجلس الثوري لحركة فتح هو عبارة عن هيئة مُنبثقة عن الحركة ويعد أعلى سلطة تنظيمية فيها بعد اللجنة المركزية.ويهيمن الانقسام على الساحة الفلسطينية منذ أن سيطرت حركة "حماس" على قطاع غزة في صيف 2007، جراء خلافات لا تزال قائمة مع حركة "فتح"، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والتي تدير الضفة الغربية.
https://arabic.sputniknews.com/20211229/حركة-فتح-لقاء-عباس-وغانتس-محاولة-جدية-لفتح-مسار-سياسي-يرتكز-على-الشرعية-الدولية-1054730668.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
حركة حماس, حركة فتح
حركة فتح تدعو حماس لشراكة سياسية تبدأ بتشكيل حكومة وحدة
دعا المجلس الثوري لحركة "فتح"، حركة "حماس"، إلى "شراكة سياسية"، تبدأ بتشكيل حكومة "وحدة وطنية"، تلتزم بقرارات "الشرعية الدولية".
جاء هذا في بيان صادر عن المجلس الثوري، اليوم الأربعاء، في ختام أعمال الدورة التاسعة لاجتماعاته، بحسب
وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)
.
29 ديسمبر 2021, 11:21 GMT
وحث المجلس الثوري، حركة حماس على التقاط الدعوة الصادقة من حركة فتح لاسترداد الوحدة السياسية والجغرافية للوطن.
والمجلس الثوري
لحركة فتح
هو عبارة عن هيئة مُنبثقة عن الحركة ويعد أعلى سلطة تنظيمية فيها بعد اللجنة المركزية.
ويهيمن الانقسام على الساحة الفلسطينية منذ أن سيطرت حركة "حماس" على قطاع غزة في صيف 2007، جراء خلافات لا تزال قائمة مع حركة "فتح"، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والتي تدير الضفة الغربية.