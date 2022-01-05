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https://arabic.sputniknews.com/20220105/حريق-هائل-يلتهم-10-سيارات-في-مصر-فيديو-1054977463.html
حريق هائل يلتهم 10 سيارات في مصر... فيديو
حريق هائل يلتهم 10 سيارات في مصر... فيديو
التهم حريق هائل، اليوم الأربعاء، 10 سيارات إثر حادث مروري في الطريق الأوسطي جنوبي القاهرة. 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T15:09+0000
2022-01-05T15:09+0000
2022-01-05T15:18+0000
أخبار مصر الآن
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وأفادت صحيفة "الوفد" المصرية، بأن قوات الحماية المدنية بالقاهرة، سيطرت على الحريق الذي التهم 10 سيارات.وأسفر الحادث الذي وقع صباح اليوم، في مدنية 15 مايو، جنوبي القاهرة، عن وفاة شخص، وإصابة 8 آخرين، وتفحم السيارات بالكامل.وتلقت غرفة عمليات مرور القاهرة، بلاغا بوقوع حادث تصادم، لعدد من السيارات بالطريق الأوسطي، وبانتقال الخدمات المرورية تبين أن الحادث أسفر عن حريق ضخم شب في السيارات.وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف لموقع الحريق، ونَقْلُ المتوفى والمصابين إلى مستشفى حلوان العام، وجار نقل باقي الضحايا.
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أخبار مصر الآن
حريق هائل يلتهم 10 سيارات في مصر... فيديو 15:09 GMT 05.01.2022 (تم التحديث: 15:18 GMT 05.01.2022)
التهم حريق هائل، اليوم الأربعاء، 10 سيارات إثر حادث مروري في الطريق الأوسطي جنوبي القاهرة.
وأفادت صحيفة "الوفد" المصرية، بأن قوات الحماية المدنية بالقاهرة، سيطرت على الحريق الذي التهم 10 سيارات.
وأسفر الحادث الذي وقع صباح اليوم، في مدنية 15 مايو، جنوبي القاهرة، عن وفاة شخص، وإصابة 8 آخرين، وتفحم السيارات بالكامل.
وتلقت غرفة عمليات مرور القاهرة، بلاغا بوقوع
حادث تصادم
، لعدد من السيارات بالطريق الأوسطي، وبانتقال الخدمات المرورية تبين أن الحادث أسفر عن حريق ضخم شب في السيارات.
وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف لموقع
الحريق
، ونَقْلُ المتوفى والمصابين إلى مستشفى حلوان العام، وجار نقل باقي الضحايا.