https://arabic.sputniknews.com/20220105/حميدتي-يؤكد-على-ضرورة-بدء-حوار-شامل-يفضي-إلى-توافق-وطني-يشمل-جميع-السودانيين-1054957227.html

حميدتي يؤكد على ضرورة بدء حوار شامل يفضي إلى توافق وطني يشمل جميع السودانيين

حميدتي يؤكد على ضرورة بدء حوار شامل يفضي إلى توافق وطني يشمل جميع السودانيين

أعرب نائب رئيس المجلس الانتقالي في السودان محمد حمدان دقلو حميدتي، أمله في مواصلة الولايات المتحدة الأمريكية لجهودها لمساعدة السودان للمضي قدما في عملية... 05.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-05T07:48+0000

2022-01-05T07:48+0000

2022-01-05T07:48+0000

أخبار السودان اليوم

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وأكد حميدتي، خلال اتصال هاتفي مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية مولي فيي، أن "المخرج من الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد يكمن في بدء حوار شامل يفضي الى توافق وطني يشمل جميع السودانيين"، ولك حسب وكالة الأنباء السودانية- سونا.من جانبهاـ أكدت فيي، حرص بلادها على التعاون والتنسيق مع حكومة السودان من أجل إنجاح المرحلة الانتقالية وتحقيق التحول الديمقراطي.وقالت إنها تدعم قيام حوار "سوداني سوداني" لتجاوز الأزمة الراهنة، معلنة استعداد بلادها والمجتمع الدولي كافة لتقديم كل ما من شأنه مساعدة السودانيين لتحقيق الاستقرار والتحول الديمقراطي.وكان رئيس المجلس العسكري في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أكد أن أبواب الحوار ستظل مفتوحة مع جميع القوى السياسية وشباب الثورة، وسط مطالبات الآلاف بتنحيه وتسليم السلطة للمدنيين.وشدد البرهان، لدى لقائه القائم باعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم براين شوكان، على ضرورة استمرار الحوار بين الأطراف كافة للخروج ببرنامج توافق وطني لإدارة الفترة الانتقالية واستكمال هياكلها، والسير في طريق التحول الديمقراطي، وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة تأتي بحكومة مدنية منتخبة تلبي تطلعات الشعب السوداني.وأعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الأحد الماضي، استقالته من منصبه، عبر خطاب مطول للسودانيين، شرح خلاله تداعيات الأزمة والأسباب التي دفعته لمغادرة المنصب، والتي من بينها عدم قدرته على التوصل لتوافق سياسي لتكملة الفترة الانتقالية.وقال حمدوك، في خطاب الاستقالة: "قررت أن أتقدم باستقالتي وأن أرد الأمانة للشعب السوداني". وتابع رئيس الوزراء السوداني: "نلت شرف خدمة بني وطني لأكثر من عامين وخلال هذه المسيرة أصبت أحيانا وأخفقت أحيانا أخرى".وكانت مصادر سودانية مطّلعة كشفت الأسباب التي كانت وراء استقالة عبد الله حمدوك من منصب رئيس الحكومة بعد أقل من شهرين على عودته لمنصبه.وأوضحت المصادر لموقع تلفزيون "الشرق" أن الاستقالة جاءت بعد خلافات بين حمدوك والمجلس السيادي العسكري بسبب قرارات اتخذها رئيس الحكومة الانتقالية بعد عودته لمنصبه، تتعلق بإعادة مسؤولين مفصولين بقرار من رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان.وقالت المصادر إن من بين تلك القرارات، عودة السفراء الذين فصلهم البرهان، بسبب موقفهم الرافض لما وصفوه بـ"الانقلاب العسكري" الذي أطاح بحمدوك من منصبه في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قبل أن يعود ثانية منذ 6 أسابيع.وأشارت المصادر إلى أن من أبرز نقاط الخلاف كانت عودة رئيس التلفزيون السوداني لقمان أحمد، الذي فصله البرهان من منصبه، ثم أعاده حمدوك بقرار في 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي.وقالت إن المكون العسكري طالب حمدوك بالتشاور والتفاوض بشأن قرارات عودة المفصولين. ولفتت المصادر السودانية إلى إن رئيس الوزراء المستقيل رفض عودة جهاز المخابرات العامة، وكذلك قرار إعادة صلاحيات بعينها للجهاز مثل سلطة الاعتقال.

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أخبار السودان اليوم