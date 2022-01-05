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https://arabic.sputniknews.com/20220105/دراسة-التطعيم-من-كوفيد-19-أثناء-الحمل-غير-مرتبط-بمشكلات-الولادة-1054986245.html
دراسة: التطعيم من "كوفيد-19" أثناء الحمل غير مرتبط بمشكلات الولادة
دراسة: التطعيم من "كوفيد-19" أثناء الحمل غير مرتبط بمشكلات الولادة
كشفت دراسة نشرتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن التطعيم من مرض "كوفيد-19" أثناء الحمل غير مرتبط بالولادة المبتسرة أو انخفاض وزن المواليد. 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T20:05+0000
2022-01-05T20:05+0000
علوم
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وذكر الباحثون في التقرير الأسبوعي للأمراض والوفيات الذي يصدره المركز أن معدلات الولادة المبتسرة بلغت 4.9 بالمئة بين أكثر من عشرة آلاف امرأة تلقين جرعة واحدة على الأقل من اللقاح مقارنة مع سبعة بالمئة بين نحو 36 ألف امرأة غير مطعمات. ولا يعتبر الفرق ذو أهمية إحصائية.كما خلص الباحثون إلى أن التطعيم من "كوفيد-19" لا يزيد فرص ولادة طفل وزنه أقل من المعتاد مقارنة بعدد أسابيع الحمل.وتدعم نتائج الدراسة توصيات المراكز بأن التطعيم آمن خلال الحمل، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".وقال الباحثون: "الأدلة على فوائد التطعيم من فيروس كورونا أثناء الحمل لا تزال تتوارد، ومنها الكشف عن الأجسام المضادة في دم الحبل السري"، مشيرين إلى أن النساء الحوامل المصابات بـ "كوفيد-19" يواجهن مخاطر متزايدة لدخول وحدة العناية المركزة والحاجة للوضع على جهاز تنفس صناعي، بل والموت.وحملت النساء المشاركات في الدراسة بين مايو/ أيار وأكتوبر/ تشرين الأول، أي قبل توفر اللقاحات.وحصلت المطعمات جميعهن تقريبا على اللقاح في الثلث الثاني أو الثالث من الحمل.ولم تختلف النتائج باختلاف توقيت التطعيم أو نوع اللقاح أو عدد الجرعات.
https://arabic.sputniknews.com/20210620/مركز-غاماليا-لقاح-سبوتنيك-V-يقي-من-جميع-سلالات-فيروس-كورونا-المعروفة-حاليا-1049303211.html
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علوم

دراسة: التطعيم من "كوفيد-19" أثناء الحمل غير مرتبط بمشكلات الولادة

20:05 GMT 05.01.2022
© Fotolia / Sergey Nivensامرأة حامل تخضع لفحص بالأمواج فوق الصوتية
امرأة حامل تخضع لفحص بالأمواج فوق الصوتية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© Fotolia / Sergey Nivens
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كشفت دراسة نشرتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن التطعيم من مرض "كوفيد-19" أثناء الحمل غير مرتبط بالولادة المبتسرة أو انخفاض وزن المواليد.
وذكر الباحثون في التقرير الأسبوعي للأمراض والوفيات الذي يصدره المركز أن معدلات الولادة المبتسرة بلغت 4.9 بالمئة بين أكثر من عشرة آلاف امرأة تلقين جرعة واحدة على الأقل من اللقاح مقارنة مع سبعة بالمئة بين نحو 36 ألف امرأة غير مطعمات. ولا يعتبر الفرق ذو أهمية إحصائية.

كما خلص الباحثون إلى أن التطعيم من "كوفيد-19" لا يزيد فرص ولادة طفل وزنه أقل من المعتاد مقارنة بعدد أسابيع الحمل.

وتدعم نتائج الدراسة توصيات المراكز بأن التطعيم آمن خلال الحمل، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وقال الباحثون: "الأدلة على فوائد التطعيم من فيروس كورونا أثناء الحمل لا تزال تتوارد، ومنها الكشف عن الأجسام المضادة في دم الحبل السري"، مشيرين إلى أن النساء الحوامل المصابات بـ "كوفيد-19" يواجهن مخاطر متزايدة لدخول وحدة العناية المركزة والحاجة للوضع على جهاز تنفس صناعي، بل والموت.

وحملت النساء المشاركات في الدراسة بين مايو/ أيار وأكتوبر/ تشرين الأول، أي قبل توفر اللقاحات.

وحصلت المطعمات جميعهن تقريبا على اللقاح في الثلث الثاني أو الثالث من الحمل.

ولم تختلف النتائج باختلاف توقيت التطعيم أو نوع اللقاح أو عدد الجرعات.
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