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https://arabic.sputniknews.com/20220105/رئيس-كازاخستان-عصابات-إرهابية-تنظم-الاحتجاجات-وطلبت-مساعدة-دول-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-1054985361.html
رئيس كازاخستان: عصابات إرهابية تنظم الاحتجاجات وطلبت مساعدة دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي
رئيس كازاخستان: عصابات إرهابية تنظم الاحتجاجات وطلبت مساعدة دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي
وصف رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، المتظاهرين الذين ينظمون احتجاجات في مدينة ألماتي بـ"العصابات الإرهابية"، موضحا أنهم تلقوا تدريبات خطيرة في الخارج،... 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T19:41+0000
2022-01-05T19:41+0000
العالم
كازخستان
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موسكو - سبوتنيك. وقال توكاييف خلال مؤتمر، اليوم الأربعاء، إن منظمي الاحتجاجات في ألماتي "عصابات إرهابية"، موضحا أن "العصابات الإرهابية التي تنظم الاحتجاجات في كازاخستان تلقت تدريبات خطيرة بالخارج".وأضاف الرئيس الكازخستاني أن "عصابات إرهابية"، وراء الاحتجاجات سيطرت على "أشياء كبيرة" من بينها طائرات، مؤكدا أن الاحتجاجات هي عمل عدائي وهجوم على سلامة المواطنين.ناشد توكاييف قادة دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي للمساعدة، بعد أن وصف أعمال الشغب في كازاخستان بالعدوان الخارجي، بحسب "سبوتنيك كازخستان".الجدير بالذكر، أن رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، كان قد أعلن، اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ في عاصمة كازاخستان، نور سلطان، خلال الفترة من 5 إلى 19 يناير/كانون الثاني.
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العالم, كازخستان

رئيس كازاخستان: عصابات إرهابية تنظم الاحتجاجات وطلبت مساعدة دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي

19:41 GMT 05.01.2022
© رئاسة جمهورية كازاخستانرئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف
رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© رئاسة جمهورية كازاخستان
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وصف رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، المتظاهرين الذين ينظمون احتجاجات في مدينة ألماتي بـ"العصابات الإرهابية"، موضحا أنهم تلقوا تدريبات خطيرة في الخارج، وأنهم استولوا على "أشياء كبيرة" من بينها طائرات.
موسكو - سبوتنيك. وقال توكاييف خلال مؤتمر، اليوم الأربعاء، إن منظمي الاحتجاجات في ألماتي "عصابات إرهابية"، موضحا أن "العصابات الإرهابية التي تنظم الاحتجاجات في كازاخستان تلقت تدريبات خطيرة بالخارج".

"إن هذه العصابات الإرهابية دولية، وقد خضعت لتدريب جدي في الخارج، ويمكن ويجب أن ينظر إلى هجومها على كازاخستان على أنه عمل عدواني".

رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف - سبوتنيك عربي
قاسم جومارت توكاييف
الرئيس الكازاخستاني
وأضاف الرئيس الكازخستاني أن "عصابات إرهابية"، وراء الاحتجاجات سيطرت على "أشياء كبيرة" من بينها طائرات، مؤكدا أن الاحتجاجات هي عمل عدائي وهجوم على سلامة المواطنين.
ناشد توكاييف قادة دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي للمساعدة، بعد أن وصف أعمال الشغب في كازاخستان بالعدوان الخارجي، بحسب "سبوتنيك كازخستان".

"في هذا الصدد، وبالاعتماد على معاهدة الأمن الجماعي، توجهت اليوم إلى رؤساء منظمة معاهدة الأمن الجماعي لمساعدة كازاخستان في التغلب على هذا التهديد الإرهابي. في الواقع، هذا ليس تهديدا فقط، لكنه تقويض لوحدة الأراضي".

رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف - سبوتنيك عربي
قاسم جومارت توكاييف
الرئيس الكازاخستاني
الجدير بالذكر، أن رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، كان قد أعلن، اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ في عاصمة كازاخستان، نور سلطان، خلال الفترة من 5 إلى 19 يناير/كانون الثاني.
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