https://arabic.sputniknews.com/20220105/رئيس-كازاخستان-يقبل-استقالة-الحكومة-ويعين-النائب-الأول-لرئيس-الوزراء-قائما-بالأعمال-1054954167.html

رئيس كازاخستان يقبل استقالة الحكومة ويعين النائب الأول لرئيس الوزراء قائما بالأعمال

رئيس كازاخستان يقبل استقالة الحكومة ويعين النائب الأول لرئيس الوزراء قائما بالأعمال

وقع الرئيس الكازاخستاني قاسم زومارت توكاييف، اليوم الأربعاء، مرسوما بإقالة الحكومة، وتعيين النائب الأول لرئيس الوزراء، عليخان سمايلوف رئيسا للحكومة بالوكالة. 05.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-05T01:54+0000

2022-01-05T01:54+0000

2022-01-05T01:54+0000

كازاخستان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/06/1048593403_0:0:2390:1344_1920x0_80_0_0_9c35f5c76578340eae08fd5f79b64ca2.jpg

ألما آتا - سبوتنيك. وجاء في نص المرسوم ،"قبول (الرئيس) استقالة حكومة جمهورية كازاخستان، وإسناد مهام تصريف أعمال الحكومة مؤقتًا إلى عليخان سمايلوف".فضلا عن ذلك يحرص المرسوم على بقاء باقي أعضاء الحكومة على إدارة شؤون البلاد لغاية تسمية حكومة جديدة.وفي وقت سابق، صباح اليوم الأربعاء، أصدرت الحكومة الكازاخية على خلفية الاحتجاجات الجماهيرية ضد زيادة مضاعفة أسعار الغاز المسال، اليوم الأربعاء، مرسوما بإعلان حالة الطوارئ في ألما آتا، وينص المرسوم فرض قيود على الدخول والخروج من المدينة.وأمس الثلاثاء، خاطب الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، شعبه، ودعا إلى عدم الاستسلام للاستفزازات الداخلية والخارجية وسط احتجاجات ضد ارتفاع أسعار الغاز.وقال توكاييف في خطاب موجه إلى الأمة: "أعزائي المواطنين، إنني أخاطبكم مرة أخرى. أظهروا الحكمة ولا تستسلموا للاستفزازات الداخلية والخارجية، لحماسة المتظاهرين والتسيب".وقال إن اجتماع الحكومة بشأن القضايا الاجتماعية والاقتصادية سيعقد يوم الأربعاء، وسيتم أخذ جميع المطالب المشروعة للمتظاهرين في الاعتبار.كما شدد توكاييف على أن "الحكومة لن تسقط" وسط الاحتجاجات، ودعا إلى التفاهم والثقة المتبادلين. وأشار الرئيس إلى أن الدعوات لشن هجمات على مكاتب مدنية وعسكرية مخالفة للقانون، وأن مثل هذه الأعمال ستترتب عليها عقوبات".

https://arabic.sputniknews.com/20220104/كازاخستان-إعلان-حالة-الطوارئ-في-ألما-آتا-بسبب-الاحتجاجات-الجماهيرية-1054953566.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

كازاخستان