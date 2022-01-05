رئيس كازاخستان يقبل استقالة الحكومة ويعين النائب الأول لرئيس الوزراء قائما بالأعمال

ألما آتا - سبوتنيك. وجاء في نص المرسوم ،"قبول (الرئيس) استقالة حكومة جمهورية كازاخستان، وإسناد مهام تصريف أعمال الحكومة مؤقتًا إلى عليخان سمايلوف".فضلا عن ذلك يحرص المرسوم على بقاء باقي أعضاء الحكومة على إدارة شؤون البلاد لغاية تسمية حكومة جديدة.وفي وقت سابق، صباح اليوم الأربعاء، أصدرت الحكومة الكازاخية على خلفية الاحتجاجات الجماهيرية ضد زيادة مضاعفة أسعار الغاز المسال، اليوم الأربعاء، مرسوما بإعلان حالة الطوارئ في ألما آتا، وينص المرسوم فرض قيود على الدخول والخروج من المدينة.وأمس الثلاثاء، خاطب الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، شعبه، ودعا إلى عدم الاستسلام للاستفزازات الداخلية والخارجية وسط احتجاجات ضد ارتفاع أسعار الغاز.وقال توكاييف في خطاب موجه إلى الأمة: "أعزائي المواطنين، إنني أخاطبكم مرة أخرى. أظهروا الحكمة ولا تستسلموا للاستفزازات الداخلية والخارجية، لحماسة المتظاهرين والتسيب".وقال إن اجتماع الحكومة بشأن القضايا الاجتماعية والاقتصادية سيعقد يوم الأربعاء، وسيتم أخذ جميع المطالب المشروعة للمتظاهرين في الاعتبار.كما شدد توكاييف على أن "الحكومة لن تسقط" وسط الاحتجاجات، ودعا إلى التفاهم والثقة المتبادلين. وأشار الرئيس إلى أن الدعوات لشن هجمات على مكاتب مدنية وعسكرية مخالفة للقانون، وأن مثل هذه الأعمال ستترتب عليها عقوبات".
وقال توكاييف في خطاب موجه إلى الأمة: "أعزائي المواطنين، إنني أخاطبكم مرة أخرى. أظهروا الحكمة ولا تستسلموا للاستفزازات الداخلية والخارجية، لحماسة المتظاهرين والتسيب".
وقال إن اجتماع الحكومة بشأن القضايا الاجتماعية والاقتصادية سيعقد يوم الأربعاء، وسيتم أخذ جميع المطالب المشروعة للمتظاهرين في الاعتبار.
كما شدد توكاييف على أن "الحكومة لن تسقط" وسط الاحتجاجات، ودعا إلى التفاهم والثقة المتبادلين. وأشار الرئيس إلى أن الدعوات لشن هجمات على مكاتب مدنية وعسكرية مخالفة للقانون، وأن مثل هذه الأعمال ستترتب عليها عقوبات".