تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220105/رئيس-كازاخستان-يقبل-استقالة-الحكومة-ويعين-النائب-الأول-لرئيس-الوزراء-قائما-بالأعمال-1054954167.html
رئيس كازاخستان يقبل استقالة الحكومة ويعين النائب الأول لرئيس الوزراء قائما بالأعمال
رئيس كازاخستان يقبل استقالة الحكومة ويعين النائب الأول لرئيس الوزراء قائما بالأعمال
وقع الرئيس الكازاخستاني قاسم زومارت توكاييف، اليوم الأربعاء، مرسوما بإقالة الحكومة، وتعيين النائب الأول لرئيس الوزراء، عليخان سمايلوف رئيسا للحكومة بالوكالة. 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T01:54+0000
2022-01-05T01:54+0000
كازاخستان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/06/1048593403_0:0:2390:1344_1920x0_80_0_0_9c35f5c76578340eae08fd5f79b64ca2.jpg
ألما آتا - سبوتنيك. وجاء في نص المرسوم ،"قبول (الرئيس) استقالة حكومة جمهورية كازاخستان، وإسناد مهام تصريف أعمال الحكومة مؤقتًا إلى عليخان سمايلوف".فضلا عن ذلك يحرص المرسوم على بقاء باقي أعضاء الحكومة على إدارة شؤون البلاد لغاية تسمية حكومة جديدة.وفي وقت سابق، صباح اليوم الأربعاء، أصدرت الحكومة الكازاخية على خلفية الاحتجاجات الجماهيرية ضد زيادة مضاعفة أسعار الغاز المسال، اليوم الأربعاء، مرسوما بإعلان حالة الطوارئ في ألما آتا، وينص المرسوم فرض قيود على الدخول والخروج من المدينة.وأمس الثلاثاء، خاطب الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، شعبه، ودعا إلى عدم الاستسلام للاستفزازات الداخلية والخارجية وسط احتجاجات ضد ارتفاع أسعار الغاز.وقال توكاييف في خطاب موجه إلى الأمة: "أعزائي المواطنين، إنني أخاطبكم مرة أخرى. أظهروا الحكمة ولا تستسلموا للاستفزازات الداخلية والخارجية، لحماسة المتظاهرين والتسيب".وقال إن اجتماع الحكومة بشأن القضايا الاجتماعية والاقتصادية سيعقد يوم الأربعاء، وسيتم أخذ جميع المطالب المشروعة للمتظاهرين في الاعتبار.كما شدد توكاييف على أن "الحكومة لن تسقط" وسط الاحتجاجات، ودعا إلى التفاهم والثقة المتبادلين. وأشار الرئيس إلى أن الدعوات لشن هجمات على مكاتب مدنية وعسكرية مخالفة للقانون، وأن مثل هذه الأعمال ستترتب عليها عقوبات".
https://arabic.sputniknews.com/20220104/كازاخستان-إعلان-حالة-الطوارئ-في-ألما-آتا-بسبب-الاحتجاجات-الجماهيرية-1054953566.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/06/1048593403_132:0:2311:1634_1920x0_80_0_0_d487e74992098e18c30b76550a6cfed8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
كازاخستان

رئيس كازاخستان يقبل استقالة الحكومة ويعين النائب الأول لرئيس الوزراء قائما بالأعمال

01:54 GMT 05.01.2022
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / الذهاب إلى بنك الصوررئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف
رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
وقع الرئيس الكازاخستاني قاسم زومارت توكاييف، اليوم الأربعاء، مرسوما بإقالة الحكومة، وتعيين النائب الأول لرئيس الوزراء، عليخان سمايلوف رئيسا للحكومة بالوكالة.
ألما آتا - سبوتنيك. وجاء في نص المرسوم ،"قبول (الرئيس) استقالة حكومة جمهورية كازاخستان، وإسناد مهام تصريف أعمال الحكومة مؤقتًا إلى عليخان سمايلوف".
فضلا عن ذلك يحرص المرسوم على بقاء باقي أعضاء الحكومة على إدارة شؤون البلاد لغاية تسمية حكومة جديدة.
شرطة كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
كازاخستان... إعلان حالة الطوارئ في ألما آتا بسبب الاحتجاجات الجماهيرية
أمس, 23:39 GMT
وفي وقت سابق، صباح اليوم الأربعاء، أصدرت الحكومة الكازاخية على خلفية الاحتجاجات الجماهيرية ضد زيادة مضاعفة أسعار الغاز المسال، اليوم الأربعاء، مرسوما بإعلان حالة الطوارئ في ألما آتا، وينص المرسوم فرض قيود على الدخول والخروج من المدينة.
وأمس الثلاثاء، خاطب الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، شعبه، ودعا إلى عدم الاستسلام للاستفزازات الداخلية والخارجية وسط احتجاجات ضد ارتفاع أسعار الغاز.
وقال توكاييف في خطاب موجه إلى الأمة: "أعزائي المواطنين، إنني أخاطبكم مرة أخرى. أظهروا الحكمة ولا تستسلموا للاستفزازات الداخلية والخارجية، لحماسة المتظاهرين والتسيب".
وقال إن اجتماع الحكومة بشأن القضايا الاجتماعية والاقتصادية سيعقد يوم الأربعاء، وسيتم أخذ جميع المطالب المشروعة للمتظاهرين في الاعتبار.
كما شدد توكاييف على أن "الحكومة لن تسقط" وسط الاحتجاجات، ودعا إلى التفاهم والثقة المتبادلين. وأشار الرئيس إلى أن الدعوات لشن هجمات على مكاتب مدنية وعسكرية مخالفة للقانون، وأن مثل هذه الأعمال ستترتب عليها عقوبات".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
01:54 GMTرئيس كازاخستان يقبل استقالة الحكومة ويعين النائب الأول لرئيس الوزراء قائما بالأعمال
01:47 GMTارتفاع حالات الإصابة بكورونا في دول الخليج العربية
00:26 GMTاليابان تشكل مركز استجابة للأزمات بعد إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي "محتمل"
أمسكازاخستان... إعلان حالة الطوارئ في ألما آتا بسبب الاحتجاجات الجماهيرية
أمسكوريا الشمالية تطلق "قذيفة غير محددة" باتجاه بحر اليابان
أمسالتحالف العربي: تنفيذ ضربات جوية بصنعاء استجابة لتهديد إطلاق الطائرات المسيرة
أمسالأمم المتحدة: إغلاق أو تقليص برامج إغاثية حيوية في اليمن نتيجة نقص التمويل
أمستطورات كبيرة في صفقة انتقال كهربا من الأهلي إلى هاتاي التركي
أمسماكرون: أرغب في الترشح لولاية ثانية لكن لم أتخذ قراري بعد
أمسعائلة الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش توجه رسالة إلى عباس
أمسالبنك المركزي التركي يربح 10 مليارات دولار في يوم ليمحو خسائر عام بأكمله
أمسالخارجية التركية: تصريحات وزير خارجية اليونان حول الاتفاق البحري مع ليبيا "استفزازية"
أمسبايدن يدعو إلى إبقاء المدارس مفتوحة رغم زيادة تفشي كوفيد-19 في الولايات المتحدة
أمسرئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية: الاتفاق النووي مع إيران أفضل لبلادنا
أمسماذا تعني دعوة الكونغرس بضم قطر لقانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي؟
أمسبعد تصريحه برغبته في العودة إلى إنتر ميلان.. لوكاكو يعتذر لجماهير تشيلسي.. فيديو
أمسمعلومات عن طائرات "حزب الله" المسيرة بعد إعلان الجيش الإسرائيلي إسقاط إحداها
أمسالجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا
أمسالترويكا والاتحاد الأوروبي: تعيين رئيس وزراء سوداني بشكل أحادي ينذر بإدخال البلاد في صراع
أمسالحرس الثوري: إيران لديها أسلوبها الخاص في الانتقام لقاسم سليماني