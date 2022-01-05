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https://arabic.sputniknews.com/20220105/رئيس-وزراء-إثيوبيا-يتحدث-عن-إنجازات-حكومية-في-100-يوم-رغم-ويلات-الحرب-1054980253.html
رئيس وزراء إثيوبيا يتحدث عن إنجازات حكومية في 100 يوم رغم ويلات الحرب
رئيس وزراء إثيوبيا يتحدث عن إنجازات حكومية في 100 يوم رغم ويلات الحرب
قال رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، إن الوزارات المختلفة في حكومته تحقق إنجازات في كل المجالات وفقا للأهداف التي تم وضعها لكل منها خلال 100 يوم. 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T16:31+0000
2022-01-05T16:31+0000
العالم
أخبار إثيوبيا
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جاء ذلك في تدوينة نشرها آبي أحمد، على "تويتر"، اليوم الأربعاء، قال فيها إن كل الوزارات في حكومته تحقق تقدما كبيرا في إنجاز أهدافها التي تم تحديدها مسبقا.ولفت رئيس الوزراء الإثيوبي إلى أن تقييم عمل القطاعات المختلفة في الدولة خلال 100 يوم يضعها في الاتجاه الصحيح للاستفادة مما حققته من مكاسب ويخلق فرصا من قلب التحديات التي تواجهها.وتأتي تصريحات أبي أحمد، رغم ما تعانيه البلاد من ويلات الحروب، التي تخوضها الحكومة ضد جبهة تحرير "تيغراي" منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020.يذكر أن أبي أحمد أعلن الشهر الماضي، انتهاء العمليات العسكرية ضد جبهة تحرير تيغراي، التي كانت تتقدم نحو العاصمة، حيث تم إخراجها من منطقتي أمهرة وعفار، اللتين عادت تحت سيطرة الجيش الإثيوبي.لكن تلك الحرب خلفت نحو 6 ملايين شخص في حاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، وفقا لتقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220105/6-ملايين-شخص-في-إثيوبيا-بحاجة-إلى-مساعدات-منقذة-للحياة-بسبب-الجفاف-1054971971.html
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العالم, أخبار إثيوبيا

رئيس وزراء إثيوبيا يتحدث عن إنجازات حكومية في 100 يوم رغم ويلات الحرب

16:31 GMT 05.01.2022
© Sputnik . Михаил Метцель / الذهاب إلى بنك الصور رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة الروسية الأفريقية في سوتشي
 رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة الروسية الأفريقية في سوتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© Sputnik . Михаил Метцель
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قال رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، إن الوزارات المختلفة في حكومته تحقق إنجازات في كل المجالات وفقا للأهداف التي تم وضعها لكل منها خلال 100 يوم.
جاء ذلك في تدوينة نشرها آبي أحمد، على "تويتر"، اليوم الأربعاء، قال فيها إن كل الوزارات في حكومته تحقق تقدما كبيرا في إنجاز أهدافها التي تم تحديدها مسبقا.
ولفت رئيس الوزراء الإثيوبي إلى أن تقييم عمل القطاعات المختلفة في الدولة خلال 100 يوم يضعها في الاتجاه الصحيح للاستفادة مما حققته من مكاسب ويخلق فرصا من قلب التحديات التي تواجهها.
وتأتي تصريحات أبي أحمد، رغم ما تعانيه البلاد من ويلات الحروب، التي تخوضها الحكومة ضد جبهة تحرير "تيغراي" منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
نازحون ينتظرون مساعدات إنسانية، تضرروا التصعيد العسكري بين قوات الجيش الإثيوبي وقوات جبهة تيغراي، 15 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
6 ملايين شخص في إثيوبيا بحاجة إلى مساعدات "منقذة للحياة" بسبب الجفاف
13:31 GMT
يذكر أن أبي أحمد أعلن الشهر الماضي، انتهاء العمليات العسكرية ضد جبهة تحرير تيغراي، التي كانت تتقدم نحو العاصمة، حيث تم إخراجها من منطقتي أمهرة وعفار، اللتين عادت تحت سيطرة الجيش الإثيوبي.
لكن تلك الحرب خلفت نحو 6 ملايين شخص في حاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، وفقا لتقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
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