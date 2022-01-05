رئيس وزراء إثيوبيا يتحدث عن إنجازات حكومية في 100 يوم رغم ويلات الحرب

جاء ذلك في تدوينة نشرها آبي أحمد، على "تويتر"، اليوم الأربعاء، قال فيها إن كل الوزارات في حكومته تحقق تقدما كبيرا في إنجاز أهدافها التي تم تحديدها مسبقا.ولفت رئيس الوزراء الإثيوبي إلى أن تقييم عمل القطاعات المختلفة في الدولة خلال 100 يوم يضعها في الاتجاه الصحيح للاستفادة مما حققته من مكاسب ويخلق فرصا من قلب التحديات التي تواجهها.وتأتي تصريحات أبي أحمد، رغم ما تعانيه البلاد من ويلات الحروب، التي تخوضها الحكومة ضد جبهة تحرير "تيغراي" منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020.يذكر أن أبي أحمد أعلن الشهر الماضي، انتهاء العمليات العسكرية ضد جبهة تحرير تيغراي، التي كانت تتقدم نحو العاصمة، حيث تم إخراجها من منطقتي أمهرة وعفار، اللتين عادت تحت سيطرة الجيش الإثيوبي.لكن تلك الحرب خلفت نحو 6 ملايين شخص في حاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، وفقا لتقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
قال رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، إن الوزارات المختلفة في حكومته تحقق إنجازات في كل المجالات وفقا للأهداف التي تم وضعها لكل منها خلال 100 يوم.
جاء ذلك في تدوينة نشرها آبي أحمد، على "تويتر"، اليوم الأربعاء، قال فيها إن كل الوزارات في حكومته تحقق تقدما كبيرا في إنجاز أهدافها التي تم تحديدها مسبقا.
Ministries have made considerable progress in achieving sectoral milestones against their set targets. Our evaluation of the first 100 days sets a direction for capitalizing on gains made thus far and creating opportunities out of challenges. pic.twitter.com/mBnxUk4KUF