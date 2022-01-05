رسميا... 3 لاعبين يتنافسون على جائزة بوشكاش لأجمل هدف لعام 2021... فيديو
© AFP 2021 / FABRICE COFFRINIالفيفا
© AFP 2021 / FABRICE COFFRINI
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رسميا عن اللاعبين المرشحين للحصول على جائزة بوشكاش لعام 2021، والتي تمنح لصاحب أجمل هدف في كل عام في حفل "ذا بيست".
وكشف الحساب الرسمي لـ"فيفا" عن ترشح الأرجنتيني إيريك لاميلا (لاعب إشبيلية الإسباني) والتشيكي باتريك تشيك (لاعب باير ليفركوزن) والإيراني مهدي طارمي (لاعب بورتو البرتغالي)، لجائزة بوشكاكش لأفضل هدف في 2021.
🚨 👀 Here are the final three #Puskas nominees!— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 4, 2022
👑 🤩 Who deserves to win the FIFA Puskas Award 2021?#TheBest
وكان لاميلا، سجل الهدف الذي سينافس به، في مواجهة آرسنال في 14 مارس/آذار الماضي وهو يرتدي قميص توتنهام، بعد تسديدة بطريقة الرابونا.
The three finalists for FIFA’s Puskás Award 2021 are here ✨ [THREAD]— B/R Football (@brfootball) January 4, 2022
Érik Lamela's ridiculous rabona against Arsenal 👌
(via @SpursOfficial)pic.twitter.com/L8wOhAtsvK
أما تشيك سجل هدفه مع المنتخب في منافسات يورو 2020 في مواجهة اسكتلندا في مرحلة المجموعات، من منتصف الملعب تقريبًا، في المباراة التي انتهت بهدفين نظيفين لصالح فريقه.
بينما جاء هدف مهدي طارمي من مقصية مزدوجة في مواجهة تشيلسي بدوري أبطال أوروبا.
بينما جاء هدف مهدي طارمي من مقصية مزدوجة في مواجهة تشيلسي بدوري أبطال أوروبا.
Mehdi Taremi hopped on his bike for the UEFA Goal of the Season 🚲— B/R Football (@brfootball) January 4, 2022
(via @ChampionsLeague)pic.twitter.com/phvEHJRvGQ
هذا ومن المقرر أن يعلن عن الفائز في 17 يناير/كانون الثاني الجاري، في حفل جوائز "ذا بيست" في زيورخ، حيث سيتم الإعلان عن الفائزين بجائزة أفضل لاعب ومدرب خلال العام الماضي.