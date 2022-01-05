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رغم وفاته في 1973... وزيرة إسرائيلية تحقق حلم بن غوريون
رغم وفاته في 1973... وزيرة إسرائيلية تحقق حلم بن غوريون
قالت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، إيليت شاكيد، اليوم الأربعاء، إنها تقوم بمحاولة تحقيق أحلام رئيس الوزراء الأٍبق لبلاده، ديفيد بن غوريون. 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T17:12+0000
2022-01-05T17:12+0000
إسرائيل
عالم
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ونشرت شاكيد تغريدة جديدة لها على صفحتها الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أكدت من خلالها أنها تحاول تحقيق حلم بن غوريون في صناعة التاريخ في صحراء النقب عبر تعميرها وإصلاحها، خاصة بعد المصادقة على تدشين مستوطنة جديدة تسمى "حانون" في صحراء النقب.وبعثت شاكيد بتهانيها للمجلس الإقليمي في سيدون نيغيف عبر تدشين مستوطنة جديدة تتسع لـ500 عائلة جديدة، مؤكدة أنها تحقق حلم بن غوريون، وتحقيق "الحلم الصهيوني" على حد زعمها في تعمير صحراء النقب.وكان مجلس التخطيط والبناء الإسرائيلي قد وافق، أمس الثلاثاء، على تدشين مستوطنة جديدة في غلاف غزة ضمن المجلس الإقليمي سدوت نيغيف.
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إسرائيل, عالم

رغم وفاته في 1973... وزيرة إسرائيلية تحقق حلم بن غوريون

17:12 GMT 05.01.2022
© AFP 2021 / JACK GUEZ المقاتلات الإسرائيلية "إف-16"
المقاتلات الإسرائيلية إف-16 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© AFP 2021 / JACK GUEZ
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قالت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، إيليت شاكيد، اليوم الأربعاء، إنها تقوم بمحاولة تحقيق أحلام رئيس الوزراء الأٍبق لبلاده، ديفيد بن غوريون.
ونشرت شاكيد تغريدة جديدة لها على صفحتها الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أكدت من خلالها أنها تحاول تحقيق حلم بن غوريون في صناعة التاريخ في صحراء النقب عبر تعميرها وإصلاحها، خاصة بعد المصادقة على تدشين مستوطنة جديدة تسمى "حانون" في صحراء النقب.
وبعثت شاكيد بتهانيها للمجلس الإقليمي في سيدون نيغيف عبر تدشين مستوطنة جديدة تتسع لـ500 عائلة جديدة، مؤكدة أنها تحقق حلم بن غوريون، وتحقيق "الحلم الصهيوني" على حد زعمها في تعمير صحراء النقب.
وكان مجلس التخطيط والبناء الإسرائيلي قد وافق، أمس الثلاثاء، على تدشين مستوطنة جديدة في غلاف غزة ضمن المجلس الإقليمي سدوت نيغيف.
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