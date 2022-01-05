رغم وفاته في 1973... وزيرة إسرائيلية تحقق حلم بن غوريون

ونشرت شاكيد تغريدة جديدة لها على صفحتها الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أكدت من خلالها أنها تحاول تحقيق حلم بن غوريون في صناعة التاريخ في صحراء النقب عبر تعميرها وإصلاحها، خاصة بعد المصادقة على تدشين مستوطنة جديدة تسمى "حانون" في صحراء النقب.وبعثت شاكيد بتهانيها للمجلس الإقليمي في سيدون نيغيف عبر تدشين مستوطنة جديدة تتسع لـ500 عائلة جديدة، مؤكدة أنها تحقق حلم بن غوريون، وتحقيق "الحلم الصهيوني" على حد زعمها في تعمير صحراء النقب.وكان مجلس التخطيط والبناء الإسرائيلي قد وافق، أمس الثلاثاء، على تدشين مستوطنة جديدة في غلاف غزة ضمن المجلس الإقليمي سدوت نيغيف.
قالت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، إيليت شاكيد، اليوم الأربعاء، إنها تقوم بمحاولة تحقيق أحلام رئيس الوزراء الأٍبق لبلاده، ديفيد بن غوريون.
ونشرت شاكيد تغريدة جديدة لها على صفحتها الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أكدت من خلالها أنها تحاول تحقيق حلم بن غوريون في صناعة التاريخ في صحراء النقب عبر تعميرها وإصلاحها، خاصة بعد المصادقة على تدشين مستوطنة جديدة تسمى "حانون" في صحراء النقب.
התרגשות. ממשיכים לעשות היסטוריה בנגב. ברכות למועצה איזורית שדות נגב על אישור היישוב החדש ׳חנון׳ שיקלוט 500 משפחות חדשות. החזון של בן גוריון מתגשם לנו מול העיניים ורלוונטי מתמיד. הקמת יישובים חדשים זו לא רק בשורה לשוק הדיור, אלא בראש ובראשונה הגשמת החלום הציוני וחיזוק העוטף. pic.twitter.com/hHUdLGSpiK