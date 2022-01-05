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https://arabic.sputniknews.com/20220105/روجيه-ميلا-لو-كنت-لعبت-في-مصر-لاخترت-هذا-النادي-1054960714.html
روجيه ميلا: لو كنت لعبت في مصر لاخترت هذا النادي
روجيه ميلا: لو كنت لعبت في مصر لاخترت هذا النادي
كشف روجيه ميلا لاعب منتخب الكاميرون السابق، عن النادي المصري، الذي كان سيختاره لو أتيحت له فرصة اللعب في مصر. 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T09:45+0000
2022-01-05T09:45+0000
2022-01-05T09:45+0000
منتخب الكاميرون
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وقال روجيه ميلا، خلال تصريحات عبر فضائية "أون تايم سبورتس" المصرية، "إذا لعبت في مصر كنت سأختار نادي الزمالك"، ردا على سؤال عما إذا كان فكر في اللعب للأهلي أو للزمالك في مصر.وأضاف ميلا: "في كأس أمم أفريقيا 1984 خسرنا أمام مصر في دور المجموعات، ولكننا فزنا بالبطولة وتلك هي كرة القدم".وتابع أن "مصر كانت تمتلك فريقًا جيدًا في تلك البطولة، وبعد تسجيل مصر للهدف ضغطنا بكل قوة، ولكن انتهت المباراة بهزيمتنا".وقال نجم منتخب الكاميرون السابق "خسرنا نهائي كأس الأمم في عام 86، أتذكر أنه كانت هناك أزمة كبيرة في مصر حينذاك، ولم نكن نريد أن نغضب المصريين فلعبنا بشكل سهل، ووصلنا إلى ركلات الترجيح وفازت مصر".وأشار إلى أنه سجل أمام مصر في أمم إفريقيا 88، متابعا "كنا نريد أن نثأر بعد الهزيمة أمام مصر في أكثر من مباراة، وبذلنا جهدًا كبيرًا للانتصار".
https://arabic.sputniknews.com/20211221/كاف-بطولة-أمم-أفريقيا-ستكون-ناجحة-مثل-كأس-العرب-1054424153.html
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منتخب الكاميرون
روجيه ميلا: لو كنت لعبت في مصر لاخترت هذا النادي
كشف روجيه ميلا لاعب منتخب الكاميرون السابق، عن النادي المصري، الذي كان سيختاره لو أتيحت له فرصة اللعب في مصر.
وقال روجيه ميلا، خلال تصريحات عبر فضائية "أون تايم سبورتس" المصرية، "إذا لعبت في مصر كنت سأختار نادي الزمالك"، ردا على سؤال عما إذا كان فكر في اللعب للأهلي أو للزمالك في مصر.
21 ديسمبر 2021, 18:49 GMT
وأضاف ميلا: "في
كأس أمم أفريقيا
1984 خسرنا أمام مصر في دور المجموعات، ولكننا فزنا بالبطولة وتلك هي كرة القدم".
وتابع أن "مصر كانت تمتلك فريقًا جيدًا في تلك البطولة، وبعد تسجيل مصر للهدف ضغطنا بكل قوة، ولكن انتهت المباراة بهزيمتنا".
وقال نجم منتخب الكاميرون السابق "خسرنا نهائي كأس الأمم في عام 86، أتذكر أنه كانت هناك أزمة كبيرة في مصر حينذاك، ولم نكن نريد أن نغضب المصريين فلعبنا بشكل سهل، ووصلنا إلى ركلات الترجيح وفازت مصر".
وأشار إلى أنه سجل أمام مصر في أمم إفريقيا 88، متابعا "كنا نريد أن نثأر بعد الهزيمة أمام مصر في أكثر من مباراة، وبذلنا جهدًا كبيرًا للانتصار".