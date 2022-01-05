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https://arabic.sputniknews.com/20220105/سفير-إثيوبيا-لدى-موسكو-الأمم-المتحدة-بحاجة-إلى-إصلاحات-ومنح-البلدان-الأفريقية-صلاحيات-أوسع-1054957635.html
سفير إثيوبيا لدى موسكو: الأمم المتحدة بحاجة إلى إصلاحات ومنح البلدان الأفريقية صلاحيات أوسع
سفير إثيوبيا لدى موسكو: الأمم المتحدة بحاجة إلى إصلاحات ومنح البلدان الأفريقية صلاحيات أوسع
أعلن السفير الإثيوبي لدى روسيا، أليمايه تيغن، أن الأمم المتحدة بحاجة إلى الإصلاح وتوفير مقاعد إضافية في مجلس الأمن وحق النقض للدول الأفريقية. 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T07:59+0000
2022-01-05T07:59+0000
مجلس الأمن
أخبار أثيوبيا
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قال السفير الإثيوبي لدى روسيا أليمايه تيجن خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "الأمم المتحدة بحاجة إلى الإصلاح انظروا أفريقيا هي موطن لـ 1.3 مليار نسمة، إنها قارة كبيرة جدًا وبوجود مثل هذا العدد من السكان ليس لدينا مقعد دائم واحد في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".وأضاف قائلا: " لذلك نحن الأفارقة لدينا طلب منذ فترة طويلة لتعديل الأمور في الأمم المتحدة ومجلس الأمن".وتابع السفير قائلا إن "رئيس الوزراء الإثيوبي يصر على أن تثير الدول الأفريقية هذه القضية في الأمم المتحدة، وبوتين على حق عندما يقول إن الدول الأفريقية بحاجة للكفاح من أجل مقعد في مجلس الأمن الدولي"، مشيرا إلى أنه يجب منح الدول الأفريقية حق النقض.
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مجلس الأمن, أخبار أثيوبيا

سفير إثيوبيا لدى موسكو: الأمم المتحدة بحاجة إلى إصلاحات ومنح البلدان الأفريقية صلاحيات أوسع

07:59 GMT 05.01.2022
© POOL / الذهاب إلى بنك الصورالمشاركون في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة
المشاركون في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© POOL
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أعلن السفير الإثيوبي لدى روسيا، أليمايه تيغن، أن الأمم المتحدة بحاجة إلى الإصلاح وتوفير مقاعد إضافية في مجلس الأمن وحق النقض للدول الأفريقية.
قال السفير الإثيوبي لدى روسيا أليمايه تيجن خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "الأمم المتحدة بحاجة إلى الإصلاح انظروا أفريقيا هي موطن لـ 1.3 مليار نسمة، إنها قارة كبيرة جدًا وبوجود مثل هذا العدد من السكان ليس لدينا مقعد دائم واحد في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
وأضاف قائلا: " لذلك نحن الأفارقة لدينا طلب منذ فترة طويلة لتعديل الأمور في الأمم المتحدة ومجلس الأمن".
وتابع السفير قائلا إن "رئيس الوزراء الإثيوبي يصر على أن تثير الدول الأفريقية هذه القضية في الأمم المتحدة، وبوتين على حق عندما يقول إن الدول الأفريقية بحاجة للكفاح من أجل مقعد في مجلس الأمن الدولي"، مشيرا إلى أنه يجب منح الدول الأفريقية حق النقض.
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