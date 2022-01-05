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https://arabic.sputniknews.com/20220105/شقيق-عادل-إمام-يحسم-الجدل-حول-أزمة-بين-الزعيم-ومحمد-رمضان-فيديو-1054955563.html
شقيق عادل إمام يحسم الجدل حول أزمة بين الزعيم ومحمد رمضان... فيديو
شقيق عادل إمام يحسم الجدل حول أزمة بين الزعيم ومحمد رمضان... فيديو
حسم المنتج المصري عصام إمام شقيق الفنان عادل إمام، الجدل حول أزمة بين الزعيم والفنان محمد رمضان، بعد طرح الأخير أغنية تحمل اسم "متعودة"، وهي الكلمة التي تعد من... 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T06:37+0000
2022-01-05T07:00+0000
محمد رمضان
أخبار الفنانين في مصر
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وقال إمام، في تصريحات مع صحيفة الوطن المصرية، إن "الزعيم ليس غاضبا كما ردد البعض على السوشيال ميديا، لأن الأمر ليس جديدا عليه، وكثيرا ما يتم استخدام عباراته وإفيهاته الشهيرة بأكثر من طريقة في عالم الفن".وطرح محمد رمضان، يوم السبت الماضي، أغنية جديدة استعان فيها بالزعيم عادل إمام. وشارك في الأغنية الجديدة التي تحمل اسم "متعودة" المطرب الجزائري سولكينغ. واستعان في أغنيته بجملة شهيرة لعادل إمام في مسرحية "شاهد ماشفش حاجة".وتعد عبارة "متعودة دايما" من أشهر إفيهات عادل إمام خلال المسرحية التي تم عرضها لأول مرة في يونيو/ حزيران 1976. وسُمع صوت عادل إمام وهو يقول الإفيه الشهير في مطلع أغنية محمد رمضان وآخرها.وبشأن صحة الزعيم، قال المنتج عصام إمام، إن شقيقه بصحة جيدة، ويمارس حياته بشكل طبيعي وهادئ، نافيًا كل ما تردد عن تعرض الزعيم لأزمات صحية خلال الفترة السابقة، وتأكيده أنها مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة.كما قال إن عادل إمام يحضر مفاجئة لجمهوره في 2022 بالعودة إلى شاشة السينما بعد غياب 12 عاما، بعدما استقر على فيلم الواد وأبوه، بصحبة نجله محمد، مؤكدا أنه سيتولى مسئولية إنتاج الفيلم الذي لا يزال في مرحلة الفكرة، ولم يكتمل بناؤه بعد، ومن إخراج رامي إمام.وتسبب اختفاء عادل إمام عن الساحة الفنية منذ عرض أخر أعماله الدرامية في رمضان 2020 وهو مسلسل فلانتينو، في فتح باب الشائعات حول حالته الصحية وإصابته بأزمات متكررة، وهو ما نفاه شقيقه وتأكيده أن الزعيم في أفضل حال.
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محمد رمضان, أخبار الفنانين في مصر

شقيق عادل إمام يحسم الجدل حول أزمة بين الزعيم ومحمد رمضان... فيديو

06:37 GMT 05.01.2022 (تم التحديث: 07:00 GMT 05.01.2022)
© AFP 2021 / SAFIN HAMEDعادل إمام
عادل إمام - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© AFP 2021 / SAFIN HAMED
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حسم المنتج المصري عصام إمام شقيق الفنان عادل إمام، الجدل حول أزمة بين الزعيم والفنان محمد رمضان، بعد طرح الأخير أغنية تحمل اسم "متعودة"، وهي الكلمة التي تعد من أشهر إفيهات الزعيم على خشبة المسرح.
وقال إمام، في تصريحات مع صحيفة الوطن المصرية، إن "الزعيم ليس غاضبا كما ردد البعض على السوشيال ميديا، لأن الأمر ليس جديدا عليه، وكثيرا ما يتم استخدام عباراته وإفيهاته الشهيرة بأكثر من طريقة في عالم الفن".
وطرح محمد رمضان، يوم السبت الماضي، أغنية جديدة استعان فيها بالزعيم عادل إمام. وشارك في الأغنية الجديدة التي تحمل اسم "متعودة" المطرب الجزائري سولكينغ. واستعان في أغنيته بجملة شهيرة لعادل إمام في مسرحية "شاهد ماشفش حاجة".
وتعد عبارة "متعودة دايما" من أشهر إفيهات عادل إمام خلال المسرحية التي تم عرضها لأول مرة في يونيو/ حزيران 1976. وسُمع صوت عادل إمام وهو يقول الإفيه الشهير في مطلع أغنية محمد رمضان وآخرها.
وبشأن صحة الزعيم، قال المنتج عصام إمام، إن شقيقه بصحة جيدة، ويمارس حياته بشكل طبيعي وهادئ، نافيًا كل ما تردد عن تعرض الزعيم لأزمات صحية خلال الفترة السابقة، وتأكيده أنها مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة.
كما قال إن عادل إمام يحضر مفاجئة لجمهوره في 2022 بالعودة إلى شاشة السينما بعد غياب 12 عاما، بعدما استقر على فيلم الواد وأبوه، بصحبة نجله محمد، مؤكدا أنه سيتولى مسئولية إنتاج الفيلم الذي لا يزال في مرحلة الفكرة، ولم يكتمل بناؤه بعد، ومن إخراج رامي إمام.
وتسبب اختفاء عادل إمام عن الساحة الفنية منذ عرض أخر أعماله الدرامية في رمضان 2020 وهو مسلسل فلانتينو، في فتح باب الشائعات حول حالته الصحية وإصابته بأزمات متكررة، وهو ما نفاه شقيقه وتأكيده أن الزعيم في أفضل حال.
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