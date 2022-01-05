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ضجة في السعودية بسبب وفاة الشيخ صالح اللحيدان عضو هيئة كبار العلماء
ضجة في السعودية بسبب وفاة الشيخ صالح اللحيدان عضو هيئة كبار العلماء
أثارت وفاة الشيخ صالح محمد اللحيدان، عضور هيئة كبار العلماء في السعودية، ضجة كبيرة في المملكة. 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T10:17+0000
2022-01-05T10:17+0000
أخبار السعودية اليوم
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وأعلنت أسرة الشيخ، صباح اليوم الأربعاء، وفاة الشيخ صالح محمد اللحيدان، بعد معاناة مع المرض، بحسب شبكة "العربية.نت".وقالت الأسرة في بيان نشرته عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون، أحسن الله عزاءنا وعزاء الأمة الإسلامية في وفاة شيخنا ووالدنا صالح بن محمد اللحيدان، رحمه الله رحمة واسعة".أضافت أسرة الراحل أن "الصلاة على شيخنا اليوم الأربعاء بعد صلاة العصر بجامع الراجحي بالرياض".وعقب إعلان خبر وفاة اللحيدان، تصدر اسم الشيخ مؤشرات موقع "تويتر"، وتفاعل نشطاء التواصل الاجتماعي مع الخبر، عبر وسم #صالح _اللحيدان بالمواساة والعزاء والدعوات له.وقال النشطاء "‏أحسن الله عزاء الأمة العربية والإسلامية في وفاة العلامة عضو هيئة كبار العلماء سماحة الشيـخ: ‎#صالح_اللحيدان .. فاللهم ارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسّع مُدخله ونقّه من الذنوب والخطايا كما ينقّى الثوب الأبيض من الدنس واجعل قبره روضة من رياض الجنة واجعل الجنة داره وقراره".يشار إلى تعرض الشيخ اللحيدان، لوعكة صحية قبل أسابيع، أسفرت عن دخوله المستشفى، وتصدر اسمه وقتها الترندات، فيما تفاعل عدد كبير من الدعاة والمشاهير مع خبر مرضه عبر "تويتر"، وانهالت التغريدات التي تدعو له بالشفاء.
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أخبار السعودية اليوم

ضجة في السعودية بسبب وفاة الشيخ صالح اللحيدان عضو هيئة كبار العلماء

10:17 GMT 05.01.2022
© AP Photo / Amr Nabilسعوديون يمشون على شاطئ منتجع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية على البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية
سعوديون يمشون على شاطئ منتجع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية على البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© AP Photo / Amr Nabil
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أثارت وفاة الشيخ صالح محمد اللحيدان، عضور هيئة كبار العلماء في السعودية، ضجة كبيرة في المملكة.
وأعلنت أسرة الشيخ، صباح اليوم الأربعاء، وفاة الشيخ صالح محمد اللحيدان، بعد معاناة مع المرض، بحسب شبكة "العربية.نت".
وقالت الأسرة في بيان نشرته عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون، أحسن الله عزاءنا وعزاء الأمة الإسلامية في وفاة شيخنا ووالدنا صالح بن محمد اللحيدان، رحمه الله رحمة واسعة".
أضافت أسرة الراحل أن "الصلاة على شيخنا اليوم الأربعاء بعد صلاة العصر بجامع الراجحي بالرياض".
وعقب إعلان خبر وفاة اللحيدان، تصدر اسم الشيخ مؤشرات موقع "تويتر"، وتفاعل نشطاء التواصل الاجتماعي مع الخبر، عبر وسم #صالح _اللحيدان بالمواساة والعزاء والدعوات له.
وقال النشطاء "‏أحسن الله عزاء الأمة العربية والإسلامية في وفاة العلامة عضو هيئة كبار العلماء سماحة الشيـخ: ‎#صالح_اللحيدان .. فاللهم ارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسّع مُدخله ونقّه من الذنوب والخطايا كما ينقّى الثوب الأبيض من الدنس واجعل قبره روضة من رياض الجنة واجعل الجنة داره وقراره".
يشار إلى تعرض الشيخ اللحيدان، لوعكة صحية قبل أسابيع، أسفرت عن دخوله المستشفى، وتصدر اسمه وقتها الترندات، فيما تفاعل عدد كبير من الدعاة والمشاهير مع خبر مرضه عبر "تويتر"، وانهالت التغريدات التي تدعو له بالشفاء.
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