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https://arabic.sputniknews.com/20220105/طالبان-تؤكد-أمر-التجار-بقطع-رؤوس-تماثيل-عرض-الملابس-لجلب-الملائكة-1054984649.html
طالبان تؤكد أمر التجار بقطع رؤوس تماثيل عرض الملابس لجلب الملائكة
طالبان تؤكد أمر التجار بقطع رؤوس تماثيل عرض الملابس لجلب الملائكة
أمرت حركة طالبان الأفغانية بائعي الملابس في هرات غربي البلاد بقطع رؤوس دمى العرض في متاجرهم، حيث تعتبرها الحركة مخالفة للشريعة الإسلامية. 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T18:38+0000
2022-01-05T18:38+0000
أخبار أفغانستان اليوم
حركة طالبان
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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن عزيز الرحمن رئيس دائرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هرات أن حركة طالبان طلبت من التجار قطع رؤوس دمى العرض لكونها تتعارض مع الشريعة.وذكر أن البائعين إذا اكتفوا بتغطية رؤوس الدمى أو بتغطيتها بالكامل "فلن يأتي ملاك الله إلى متجرهم أو منزلهم ليباركهم"، لافتا إلى أن الباعة وعدوا بالطاعة.ومنذ أمس الثلاثاء، انتشر على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع مصور يظهر رجالا يقطعون رؤوس دمى عرض بلاستيكية.وقبل أيام، ذكرت تقارير أن حركة "طالبان" أمرت بقطع ‏رؤوس التماثيل العارضة للأزياء "المانيكان" في المحلات.‏ووصفت "طالبان" رؤوس الدمى بـ "الأصنام"، بحسب صحيفة "ذا تايمز" البريطانية.وحذرت الوزارة أن من يتجاهل الأمر سيتعرض لعقوبات شديدة.وأفاد موقع "راحة برس" الأفغاني، أن أصحاب المتاجر في هرات مستاؤون من أمر قطع رؤوس التماثيل العارضة للأزياء ، مشيرين إلى سعرها الباهظ، والذي يصل ثمن الواحدة منها إلى 200 دولار أمريكي.وكانت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لحركة "طالبان" أبلغت سائقي سيارات الأجرة أنه لا ينبغي لهم اصطحاب النساء في رحلات طويلة، ما لم يمكن لديهن مرافق من الذكور.واستولت حركة "طالبان" على الحكم في أفغانستان خلال شهر أغسطس/ آب 2021، بعد قرار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على مغادرة القوات الأمريكية أراضيها.
https://arabic.sputniknews.com/20211229/طالبان-نبحث-الشروط-الأمريكية-للاعتراف-بحكم-الحركة-ورفع-العقوبات-عن-قادتها-1054728049.html
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أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان

طالبان تؤكد أمر التجار بقطع رؤوس تماثيل عرض الملابس لجلب الملائكة

18:38 GMT 05.01.2022
© AFP 2021 / Bulent Kilicمدير التربية البدنية والرياضة بحركة "طالبان بشير أحمد رستمزاي يزور صالة رياضية في كابول، أفغانستان 14 سبتمبر 2021
مدير التربية البدنية والرياضة بحركة طالبان بشير أحمد رستمزاي يزور صالة رياضية في كابول، أفغانستان 14 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© AFP 2021 / Bulent Kilic
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أمرت حركة طالبان الأفغانية بائعي الملابس في هرات غربي البلاد بقطع رؤوس دمى العرض في متاجرهم، حيث تعتبرها الحركة مخالفة للشريعة الإسلامية.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن عزيز الرحمن رئيس دائرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هرات أن حركة طالبان طلبت من التجار قطع رؤوس دمى العرض لكونها تتعارض مع الشريعة.
ممثل حركة طالبان (المحظورة في روسيا) ذبيح الله مجاهد في كابول، أفغانستان 6 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
طالبان: نبحث الشروط الأمريكية للاعتراف بحكم الحركة ورفع العقوبات عن قادتها
29 ديسمبر 2021, 10:16 GMT
وذكر أن البائعين إذا اكتفوا بتغطية رؤوس الدمى أو بتغطيتها بالكامل "فلن يأتي ملاك الله إلى متجرهم أو منزلهم ليباركهم"، لافتا إلى أن الباعة وعدوا بالطاعة.
ومنذ أمس الثلاثاء، انتشر على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع مصور يظهر رجالا يقطعون رؤوس دمى عرض بلاستيكية.
وقبل أيام، ذكرت تقارير أن حركة "طالبان" أمرت بقطع ‏رؤوس التماثيل العارضة للأزياء "المانيكان" في المحلات.‏
ووصفت "طالبان" رؤوس الدمى بـ "الأصنام"، بحسب صحيفة "ذا تايمز" البريطانية.
وأفادت "ذا تايمز" أن أصحاب المحلات التجارية في مقاطعة هرات غربي أفغانستان طُلب منهم نزع رؤوس تماثيل عرض أزياء نسائية من قبل وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خلال الأسبوع الحالي.
وحذرت الوزارة أن من يتجاهل الأمر سيتعرض لعقوبات شديدة.
وأفاد موقع "راحة برس" الأفغاني، أن أصحاب المتاجر في هرات مستاؤون من أمر قطع رؤوس التماثيل العارضة للأزياء ، مشيرين إلى سعرها الباهظ، والذي يصل ثمن الواحدة منها إلى 200 دولار أمريكي.
وكانت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لحركة "طالبان" أبلغت سائقي سيارات الأجرة أنه لا ينبغي لهم اصطحاب النساء في رحلات طويلة، ما لم يمكن لديهن مرافق من الذكور.
واستولت حركة "طالبان" على الحكم في أفغانستان خلال شهر أغسطس/ آب 2021، بعد قرار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على مغادرة القوات الأمريكية أراضيها.
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