طالبان تؤكد أمر التجار بقطع رؤوس تماثيل عرض الملابس لجلب الملائكة

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن عزيز الرحمن رئيس دائرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هرات أن حركة طالبان طلبت من التجار قطع رؤوس دمى العرض لكونها تتعارض مع الشريعة.وذكر أن البائعين إذا اكتفوا بتغطية رؤوس الدمى أو بتغطيتها بالكامل "فلن يأتي ملاك الله إلى متجرهم أو منزلهم ليباركهم"، لافتا إلى أن الباعة وعدوا بالطاعة.ومنذ أمس الثلاثاء، انتشر على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع مصور يظهر رجالا يقطعون رؤوس دمى عرض بلاستيكية.وقبل أيام، ذكرت تقارير أن حركة "طالبان" أمرت بقطع رؤوس التماثيل العارضة للأزياء "المانيكان" في المحلات.ووصفت "طالبان" رؤوس الدمى بـ "الأصنام"، بحسب صحيفة "ذا تايمز" البريطانية.وحذرت الوزارة أن من يتجاهل الأمر سيتعرض لعقوبات شديدة.وأفاد موقع "راحة برس" الأفغاني، أن أصحاب المتاجر في هرات مستاؤون من أمر قطع رؤوس التماثيل العارضة للأزياء ، مشيرين إلى سعرها الباهظ، والذي يصل ثمن الواحدة منها إلى 200 دولار أمريكي.وكانت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لحركة "طالبان" أبلغت سائقي سيارات الأجرة أنه لا ينبغي لهم اصطحاب النساء في رحلات طويلة، ما لم يمكن لديهن مرافق من الذكور.واستولت حركة "طالبان" على الحكم في أفغانستان خلال شهر أغسطس/ آب 2021، بعد قرار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على مغادرة القوات الأمريكية أراضيها.