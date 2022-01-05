تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220105/عشرات-الحريديم-يتظاهرون-بسبب-الهواتف-الحلال-في-القدس-فيديو-1054985596.html
عشرات "الحريديم" يتظاهرون بسبب "الهواتف الحلال" في القدس... فيديو
عشرات "الحريديم" يتظاهرون بسبب "الهواتف الحلال" في القدس... فيديو
تظاهر العشرات من اليهود المتشددين (الحريديم)، مساء اليوم الأربعاء وسط القدس، أمام أحد محال بيع الهواتف الذكية، احتجاجا على بيعه هواتف تخالف العقيدة اليهودية... 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T19:47+0000
2022-01-05T19:47+0000
إسرائيل
القدس
هواتف ذكية
الحريديم
يهود
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102810/75/1028107536_0:182:3500:2151_1920x0_80_0_0_7e242d6efae3327b5969f397284f9c59.jpg
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن 200 متظاهر حريدي تجمهروا أمام المحل الواقع في حي غيئوله وسط القدس والذي تقطنه أغلبية من الحريديم، احتجاجا على بيعه الهواتف المحمولة دون موافقة اللجنة الحاخامية لشؤون الاتصالات.وقالت الشرطة إن أضرارا لحقت بمحل تجاري واقع في المكان، لافتة إلى أنها اعتقلت حتى الآن 6 من المشتبه بقيامهم بأعمال شغب وخرق للنظام.الجديد بالذكر، أن جمهور الحريديم (اليهود الأرثوذكس) يستخدمون "هواتف كاشير" أي "حلال"، أقرت اللجنة الحاخامية باستخدامها، والتي لا توجد فيها ميزات موجودة في معظم الهواتف الذكية مثل إمكانية الدخول إلى الإنترنت، والكاميرا، والاستماع إلى الراديو والموسيقى، وممارسة الألعاب، وإرسال واستقبال الرسائل النصية (SMS).ويعيش الحريديم نمط حياة متشددا، وفي نهاية عام 2019، وفقا للمكتب المركزي للإحصاء شكل الحريديم حوالي 12% من إجمالي السكان في إسرائيل، وحوالي 15% من السكان اليهود في إسرائيل.
إسرائيل
القدس
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102810/75/1028107536_194:0:3306:2334_1920x0_80_0_0_225cf5037eadf851b8f8ab7da2574242.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, القدس, هواتف ذكية, الحريديم, يهود

عشرات "الحريديم" يتظاهرون بسبب "الهواتف الحلال" في القدس... فيديو

19:47 GMT 05.01.2022
© REUTERS / Ronen Zvulunرجال اليهود المتشددين يحتجون في مظاهرة ضد التجنيد الاجباري في القدس، 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
رجال اليهود المتشددين يحتجون في مظاهرة ضد التجنيد الاجباري في القدس، 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© REUTERS / Ronen Zvulun
تابعنا عبر
تظاهر العشرات من اليهود المتشددين (الحريديم)، مساء اليوم الأربعاء وسط القدس، أمام أحد محال بيع الهواتف الذكية، احتجاجا على بيعه هواتف تخالف العقيدة اليهودية وفق تصورهم.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن 200 متظاهر حريدي تجمهروا أمام المحل الواقع في حي غيئوله وسط القدس والذي تقطنه أغلبية من الحريديم، احتجاجا على بيعه الهواتف المحمولة دون موافقة اللجنة الحاخامية لشؤون الاتصالات.
وقالت الشرطة إن أضرارا لحقت بمحل تجاري واقع في المكان، لافتة إلى أنها اعتقلت حتى الآن 6 من المشتبه بقيامهم بأعمال شغب وخرق للنظام.
الجديد بالذكر، أن جمهور الحريديم (اليهود الأرثوذكس) يستخدمون "هواتف كاشير" أي "حلال"، أقرت اللجنة الحاخامية باستخدامها، والتي لا توجد فيها ميزات موجودة في معظم الهواتف الذكية مثل إمكانية الدخول إلى الإنترنت، والكاميرا، والاستماع إلى الراديو والموسيقى، وممارسة الألعاب، وإرسال واستقبال الرسائل النصية (SMS).
ويعيش الحريديم نمط حياة متشددا، وفي نهاية عام 2019، وفقا للمكتب المركزي للإحصاء شكل الحريديم حوالي 12% من إجمالي السكان في إسرائيل، وحوالي 15% من السكان اليهود في إسرائيل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
20:56 GMTالتحالف العربي يعلن أن تنفيذ قرصنة سفينة "روابي" تم من ميناء الحديدة
20:54 GMTالرئيس التونسي أمام رهان الحصول على الدعم الدولي والاتفاق مع اتحاد الشغل
20:45 GMTعلماء يصدمون بمشهد تحول حوت عنبر ميت في قاع المحيط إلى "واحة للحياة"... فيديو
20:39 GMTعدوان إسرائيلي بالمدفعية على ريف القنيطرة جنوب غربي سوريا
20:30 GMTأمريكا وألمانيا: التعزيزات العسكرية الروسية قرب أوكرانيا تهديد ملح لأمن أوروبا
20:29 GMTمجلس السيادة السوداني: ليس من المصلحة استمرار "حالة اللا دولة" التي ورثناها
20:12 GMTالحرس الثوري الإيراني: منشآتنا النووية محصنة وستدفع اسرائيل ثمنا باهظا إذا هاجمتها
20:06 GMTوزير لبناني: الحكومة الحالية هي الفرصة الأخيرة للحصول على دعم صندوق النقد الدولي
20:05 GMTدراسة: التطعيم من "كوفيد-19" أثناء الحمل غير مرتبط بمشكلات الولادة
20:03 GMTمواد رفع الحصانة عن النواب.. ما أهدافها ولماذا رفضها البرلمان الأردني؟
20:00 GMTفي الذكرى الثانية لمقتل قاسم سليماني... هل يظل العراق ساحة حرب لتصفية الحسابات بين واشنطن وطهران؟
19:47 GMTعشرات "الحريديم" يتظاهرون بسبب "الهواتف الحلال" في القدس... فيديو
19:42 GMTبلينكن: على ألمانيا وقف خط أنابيب "التيار الشمالي 2" إذا غزت روسيا أوكرانيا
19:41 GMTرئيس كازاخستان: عصابات إرهابية تنظم الاحتجاجات وطلبت مساعدة دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي
19:39 GMTقتلى من قوات الأمن وفرض حالة الطوارئ في عموم كازاخستان إثر احتجاجات بسبب رفع أسعار الغاز
19:11 GMTقيادي في "الحشد الشعبي": سليماني قاتل في الصف الأول مع الشعب العراقي في مواجهة "داعش"
18:50 GMTبعد هجوم نصرالله... أين سيصل الصدام بين السعودية ولبنان؟
18:38 GMTطالبان تؤكد أمر التجار بقطع رؤوس تماثيل عرض الملابس لجلب الملائكة
18:37 GMT"الجهاد الإسلامي" تقدم عرضا عسكريا احتفالا بانتصار الأسير أبو هواش.. صور
18:35 GMTتقرير حقوقي: إثيوبيا احتجزت آلافا من مواطنيها "التيغرانيين" بعد ترحيلهم من السعودية