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https://arabic.sputniknews.com/20220105/عملية-لم-يشهد-لها-التاريخ-من-قبل-وزير-الدفاع-العراقي-يتحدث-عن-اغتيال-قاسم-سليماني-1054970118.html
"عملية لم يشهد لها التاريخ من قبل"... وزير الدفاع العراقي يتحدث عن اغتيال قاسم سليماني
"عملية لم يشهد لها التاريخ من قبل"... وزير الدفاع العراقي يتحدث عن اغتيال قاسم سليماني
قال وزير الدفاع، في العراق، جمعة عناد، إن عملية اغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي كانت "عملية غدر لم يشهد لها... 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T12:56+0000
2022-01-05T12:56+0000
قاسم سليماني
أخبار العراق اليوم
العراق
إيران
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وشارك وزير الدفاع العراقي، اليوم الأربعاء، في فعاليات الحفل التأبيني الرسمي لإحياء الذكرى الثانية لاستشهاد قادة النصر في بغداد، وأكد خلال كلمته أن "قادة النصر كان لهم الدور الفاعل في تحقيق النصر على داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول).وقال الوزير، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "في مثل هذه الأيام من شهر كانون الثاني طالت أيدي الغدر كوكبة من قادة النصر الشهيدين الحاج أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني بعملية لم يشهد لها التاريخ من قبل".وتابع: "قادة النصر بذلوا الغالي والنفيس من أجل إحراز النصر لتحرير العراق من براثن الإرهاب الداعشي".مضيفا بأنه "كان لهم الدور الفاعل وأمضوا في الميدان ليالي قاسية حيث كان العدو يحتل ثلث العراق وكانت لديه قدرات كبيرة".
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قاسم سليماني, أخبار العراق اليوم, العراق, إيران

"عملية لم يشهد لها التاريخ من قبل"... وزير الدفاع العراقي يتحدث عن اغتيال قاسم سليماني

12:56 GMT 05.01.2022
© REUTERS / KHALED ABDULLAHقاسم سليماني وأبو مهدي المهندي، طهران 6 يناير 2019
قاسم سليماني وأبو مهدي المهندي، طهران 6 يناير 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© REUTERS / KHALED ABDULLAH
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قال وزير الدفاع، في العراق، جمعة عناد، إن عملية اغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي كانت "عملية غدر لم يشهد لها التاريخ من قبل".
وشارك وزير الدفاع العراقي، اليوم الأربعاء، في فعاليات الحفل التأبيني الرسمي لإحياء الذكرى الثانية لاستشهاد قادة النصر في بغداد، وأكد خلال كلمته أن "قادة النصر كان لهم الدور الفاعل في تحقيق النصر على داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول).
وقال الوزير، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "في مثل هذه الأيام من شهر كانون الثاني طالت أيدي الغدر كوكبة من قادة النصر الشهيدين الحاج أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني بعملية لم يشهد لها التاريخ من قبل".
وتابع: "قادة النصر بذلوا الغالي والنفيس من أجل إحراز النصر لتحرير العراق من براثن الإرهاب الداعشي".
مضيفا بأنه "كان لهم الدور الفاعل وأمضوا في الميدان ليالي قاسية حيث كان العدو يحتل ثلث العراق وكانت لديه قدرات كبيرة".
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