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عودة حركة العبور جزئيا بين تونس والجزائر
عودة حركة العبور جزئيا بين تونس والجزائر
عادت حركة العبور البرية بين تونس والجزائر، بعبور أول سيارة من تونس باتجاه الجزائر، لتونسي مقيم هناك، وذلك بحسب مصدر من شرطة الحدود والأجانب بالمعبر. 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T16:00+0000
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الجزائر
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وبحسب موقع إذاعة "جوهرة أف آم" التونسية، أضاف المصدر أن حركة العبور في الاتجاهين، تتضمن المرحلة الأولى، للمقيمين التونسيين أو الجزائريين في أحد البلدين، والراغبين في العودة إلى مقرات إقامتهم، ومن ثم تأتي المرحلة التالية في الأسابيع المقبلة لبقية الراغبين في العبور إلى البلدين.وأشارت شرطة الحدود إلى أن العبور مشروط باستظهار جواز التطعيم والتحليل الخاص لفيروس كورونا، على أن لا يتجاوز 36 ساعة، لافتا إلى تواجد الفرق الصحية على الحدود لهذا الغرض، بحسب الوكالة.وأكد المصدر أن هذه العودة الجزئية تعتبر خطوة هامة لإعادة فتح الحدود البرية بصفة نهائية بين البلدين.
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العالم العربي, أخبار تونس اليوم, الحدود, الجزائر

عودة حركة العبور جزئيا بين تونس والجزائر

16:00 GMT 05.01.2022
© flickr.com / habib kakiعلم الجزائر
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© flickr.com / habib kaki
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عادت حركة العبور البرية بين تونس والجزائر، بعبور أول سيارة من تونس باتجاه الجزائر، لتونسي مقيم هناك، وذلك بحسب مصدر من شرطة الحدود والأجانب بالمعبر.
وبحسب موقع إذاعة "جوهرة أف آم" التونسية، أضاف المصدر أن حركة العبور في الاتجاهين، تتضمن المرحلة الأولى، للمقيمين التونسيين أو الجزائريين في أحد البلدين، والراغبين في العودة إلى مقرات إقامتهم، ومن ثم تأتي المرحلة التالية في الأسابيع المقبلة لبقية الراغبين في العبور إلى البلدين.
وأشارت شرطة الحدود إلى أن العبور مشروط باستظهار جواز التطعيم والتحليل الخاص لفيروس كورونا، على أن لا يتجاوز 36 ساعة، لافتا إلى تواجد الفرق الصحية على الحدود لهذا الغرض، بحسب الوكالة.
وأكد المصدر أن هذه العودة الجزئية تعتبر خطوة هامة لإعادة فتح الحدود البرية بصفة نهائية بين البلدين.
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