تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220105/فتاة-مكسيكية-تبتكر-تطبيقا-لمساعدة-أختها-الصماء-على-التواصل-1054974686.html
فتاة مكسيكية تبتكر تطبيقا لمساعدة أختها الصماء على التواصل
فتاة مكسيكية تبتكر تطبيقا لمساعدة أختها الصماء على التواصل
استوحت طالبة العلوم المتفوقة، إستريلا سالازار، (17 عاما)، التي نشأت في بلدة للطبقة العاملة قرب مكسيكو سيتي، من شقيقتها فكرة تطوير تطبيق يساعد الصم وضعاف السمع... 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T14:15+0000
2022-01-05T14:15+0000
منوعات
المكسيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/04/1053553108_0:231:2048:1383_1920x0_80_0_0_021a65837ee77d4fcb03a9d410b6b5e6.jpg
وُلدت الأخت الأكبر بيرلا (25 عاما) بخلل نادر يؤثر على القدرة على الحركة وعلى السمع. وأُجريت لها أكثر من عشر جراحات تبعتها سنوات من العلاج الطبيعي وأخطرتها مدرسة للغة الإشارة أنها لن تتمكن من تعلم الإشارة بسبب حالتها.قالت إستريلا التي كان تفوقها الدراسي سببا في تخرجها من المدرسة الثانوية قبل ثلاثة أعوام من زملائها إنها سألت نفسها بعد ما شاهدته من تمييز ضد بيرلا "ما الذي سأفعله لمساعدة أختي؟".وبدأت في العام الماضي ابتكار تطبيق لتوصيل المتحدثين بلغة الإشارة المكسيكيين بمستخدمين لديهم القدرة على السمع مما يسمح للناس بالتنقل بين لغة الإشارة والكتابة والرسائل الصوتية أو العكس، وفقا لـ "رويترز".ويقدر عدد الصم وضعاف السمع في المكسيك بحوالي 4.6 مليون فرد وفقا لجهاز الإحصاء المكسيكي. ويوجد نقص في المترجمين المعتمدين بلغة الإشارة رغم أن عددا كبيرا من المكسيكيين يتولون القيام بهذا الدور لأفراد أسرهم.وشكلت إستريلا مجموعة من حوالي 90 مشاركا بينهم ناطقون باللغة المحلية ومترجمون لتطوير التطبيق الذي تأمل في إطلاقه هذا العام. وفي الشهور الأخيرة بدأت الأسرة تتعلم لغة الإشارة مع تحسن قدرة بيرلا على الحركة.كانت إستريلا واحدة من 60 شابا وشابة اختيروا لحضور البرنامج الدولي للجو والفضاء وهو معسكر يستغرق ستة أيام تنظمه في فصل الربيع شركة متعاقدة مع إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) في هنتسفيل بولاية ألاباما حيث يوجد مركز مارشال لرحلات الفضاء.ولتغطية تكاليف المعسكر التي تبلغ 3500 دولار أطلقت إستريلا حملة تمويل على حسابها على إنستغرام وقالت إنها حققت 75 في المئة من مرادها.وهي تقول الآن إنها تبحث عن جامعة أمريكية تسمح لها بمواصلة بحثها في تأثير "كوفيد-19" على الجهاز العصبي للإنسان خلال فترة الإصابة وبعد المرض.
https://arabic.sputniknews.com/20210616/أول-نائبة-صماء-تدخل-الكنيست-الإسرائيلي-وتؤدي-القسم-في-سابقة-تاريخية-1049269986.html
المكسيك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/04/1053553108_0:39:2048:1575_1920x0_80_0_0_d6fe7132f6e3b4505bf1f8b6a3cc0637.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, المكسيك

فتاة مكسيكية تبتكر تطبيقا لمساعدة أختها الصماء على التواصل

14:15 GMT 05.01.2022
© Photo / pixabay/kalhhوجه روبوت معدني
وجه روبوت معدني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© Photo / pixabay/kalhh
تابعنا عبر
استوحت طالبة العلوم المتفوقة، إستريلا سالازار، (17 عاما)، التي نشأت في بلدة للطبقة العاملة قرب مكسيكو سيتي، من شقيقتها فكرة تطوير تطبيق يساعد الصم وضعاف السمع المكسيكيين على التواصل بسهولة مع الآخرين.
وُلدت الأخت الأكبر بيرلا (25 عاما) بخلل نادر يؤثر على القدرة على الحركة وعلى السمع. وأُجريت لها أكثر من عشر جراحات تبعتها سنوات من العلاج الطبيعي وأخطرتها مدرسة للغة الإشارة أنها لن تتمكن من تعلم الإشارة بسبب حالتها.

قالت إستريلا التي كان تفوقها الدراسي سببا في تخرجها من المدرسة الثانوية قبل ثلاثة أعوام من زملائها إنها سألت نفسها بعد ما شاهدته من تمييز ضد بيرلا "ما الذي سأفعله لمساعدة أختي؟".

وبدأت في العام الماضي ابتكار تطبيق لتوصيل المتحدثين بلغة الإشارة المكسيكيين بمستخدمين لديهم القدرة على السمع مما يسمح للناس بالتنقل بين لغة الإشارة والكتابة والرسائل الصوتية أو العكس، وفقا لـ "رويترز".

ويقدر عدد الصم وضعاف السمع في المكسيك بحوالي 4.6 مليون فرد وفقا لجهاز الإحصاء المكسيكي. ويوجد نقص في المترجمين المعتمدين بلغة الإشارة رغم أن عددا كبيرا من المكسيكيين يتولون القيام بهذا الدور لأفراد أسرهم.

وشكلت إستريلا مجموعة من حوالي 90 مشاركا بينهم ناطقون باللغة المحلية ومترجمون لتطوير التطبيق الذي تأمل في إطلاقه هذا العام. وفي الشهور الأخيرة بدأت الأسرة تتعلم لغة الإشارة مع تحسن قدرة بيرلا على الحركة.

كانت إستريلا واحدة من 60 شابا وشابة اختيروا لحضور البرنامج الدولي للجو والفضاء وهو معسكر يستغرق ستة أيام تنظمه في فصل الربيع شركة متعاقدة مع إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) في هنتسفيل بولاية ألاباما حيث يوجد مركز مارشال لرحلات الفضاء.

ولتغطية تكاليف المعسكر التي تبلغ 3500 دولار أطلقت إستريلا حملة تمويل على حسابها على إنستغرام وقالت إنها حققت 75 في المئة من مرادها.

وهي تقول الآن إنها تبحث عن جامعة أمريكية تسمح لها بمواصلة بحثها في تأثير "كوفيد-19" على الجهاز العصبي للإنسان خلال فترة الإصابة وبعد المرض.
الكنيست يمنح الثقة للحكومة الجديدة في إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2021
أول نائبة صماء تدخل الكنيست الإسرائيلي وتؤدي القسم في سابقة تاريخية
16 يونيو 2021, 12:20 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:10 GMTملك البحرين يستقبل الرسام الروسي نيكاس سفارنوف
15:09 GMTحريق هائل يلتهم 10 سيارات في مصر... فيديو
15:07 GMTإسرائيل... اكتشاف 107 آلاف دجاجة جديدة مصابة بإنفلونزا الطيور
15:04 GMTمسؤول إسرائيلي: نعيش حالة من الفوضى لم يسبق لها مثيل
15:02 GMTحركة فتح تدعو حماس لشراكة سياسية تبدأ بتشكيل حكومة وحدة
14:59 GMTبلينكن وعبد الله بن زايد يبحثان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين
14:57 GMTبوريل: روسيا تزيد من حشدها العسكري على طول الحدود مع أوكرانيا
14:50 GMTإعلام: التمرد يسود لواء المظليين في الجيش الإسرائيلي
14:49 GMTأنقرة تستقبل أول قطار شحن يربط باكستان وإيران وتركيا
14:47 GMTمتظاهرو كازاخستان يعيدون إلى الذاكرة مشهد ليلة سقوط بغداد... فيديو
14:45 GMTكيف يمكن تقليل خطر الإصابة بالإنفلونزا والالتهابات الفيروسية خلال الشتاء؟
14:40 GMTمسؤول إيراني يكشف حقيقة انفجار صاروخ في طهران
14:39 GMTإيران تكشف سر دوي الصواريخ في غرب البلاد
14:35 GMTمراسل "سبوتنيك": عودة الهدوء إلى نور سلطان والنقل العام يعمل صباح الغد
14:29 GMT الحضارة السورية في رحاب الصين
14:16 GMTلحظة إسقاط الدفاع الجوي العراقي طائرة مسيرة... فيديو
14:15 GMTفتاة مكسيكية تبتكر تطبيقا لمساعدة أختها الصماء على التواصل
14:11 GMTنجل أحمد الحجار يشيع جنازة والده وغياب علي الحجار... فيديو
14:09 GMTلبنان يخرج من عام الأزمات وانقطاع الكهرباء إلى عام الانتخابات
14:08 GMTالصين تعارض فرض أمريكا عقوبات على دولة أفريقية بسبب الصراع في إثيوبيا