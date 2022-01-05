https://arabic.sputniknews.com/20220105/فتاة-مكسيكية-تبتكر-تطبيقا-لمساعدة-أختها-الصماء-على-التواصل-1054974686.html

فتاة مكسيكية تبتكر تطبيقا لمساعدة أختها الصماء على التواصل

فتاة مكسيكية تبتكر تطبيقا لمساعدة أختها الصماء على التواصل

استوحت طالبة العلوم المتفوقة، إستريلا سالازار، (17 عاما)، التي نشأت في بلدة للطبقة العاملة قرب مكسيكو سيتي، من شقيقتها فكرة تطوير تطبيق يساعد الصم وضعاف السمع... 05.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-05T14:15+0000

2022-01-05T14:15+0000

2022-01-05T14:15+0000

منوعات

المكسيك

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وُلدت الأخت الأكبر بيرلا (25 عاما) بخلل نادر يؤثر على القدرة على الحركة وعلى السمع. وأُجريت لها أكثر من عشر جراحات تبعتها سنوات من العلاج الطبيعي وأخطرتها مدرسة للغة الإشارة أنها لن تتمكن من تعلم الإشارة بسبب حالتها.قالت إستريلا التي كان تفوقها الدراسي سببا في تخرجها من المدرسة الثانوية قبل ثلاثة أعوام من زملائها إنها سألت نفسها بعد ما شاهدته من تمييز ضد بيرلا "ما الذي سأفعله لمساعدة أختي؟".وبدأت في العام الماضي ابتكار تطبيق لتوصيل المتحدثين بلغة الإشارة المكسيكيين بمستخدمين لديهم القدرة على السمع مما يسمح للناس بالتنقل بين لغة الإشارة والكتابة والرسائل الصوتية أو العكس، وفقا لـ "رويترز".ويقدر عدد الصم وضعاف السمع في المكسيك بحوالي 4.6 مليون فرد وفقا لجهاز الإحصاء المكسيكي. ويوجد نقص في المترجمين المعتمدين بلغة الإشارة رغم أن عددا كبيرا من المكسيكيين يتولون القيام بهذا الدور لأفراد أسرهم.وشكلت إستريلا مجموعة من حوالي 90 مشاركا بينهم ناطقون باللغة المحلية ومترجمون لتطوير التطبيق الذي تأمل في إطلاقه هذا العام. وفي الشهور الأخيرة بدأت الأسرة تتعلم لغة الإشارة مع تحسن قدرة بيرلا على الحركة.كانت إستريلا واحدة من 60 شابا وشابة اختيروا لحضور البرنامج الدولي للجو والفضاء وهو معسكر يستغرق ستة أيام تنظمه في فصل الربيع شركة متعاقدة مع إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) في هنتسفيل بولاية ألاباما حيث يوجد مركز مارشال لرحلات الفضاء.ولتغطية تكاليف المعسكر التي تبلغ 3500 دولار أطلقت إستريلا حملة تمويل على حسابها على إنستغرام وقالت إنها حققت 75 في المئة من مرادها.وهي تقول الآن إنها تبحث عن جامعة أمريكية تسمح لها بمواصلة بحثها في تأثير "كوفيد-19" على الجهاز العصبي للإنسان خلال فترة الإصابة وبعد المرض.

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منوعات, المكسيك