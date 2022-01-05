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كلب ذكي يستدعي الشرطة لإنقاذ صاحبه بعد حادث سير في أمريكا
كلب ذكي يستدعي الشرطة لإنقاذ صاحبه بعد حادث سير في أمريكا
قالت السلطات الأمريكية إنه قد عثر على كلب على طريق سريع في نيو هامبشاير قاد الشرطة إلى صاحبه الذي اصطدم بشاحنة صغيرة مساء أمس الأول الاثنين. 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T07:04+0000
2022-01-05T07:04+0000
مجتمع
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يُعتقد أن الكلب، وهو شيبرد ألماني يُدعى تينسلي، قد فُقد بعد أن رآه شهود عيان على الطريق السريع الساعة 10 مساءً، وفقًا لشرطة ولاية نيو هامبشاير.قالت السلطات إنه عندما اقترب أحد أفراد الشرطة وضباط من الشرطة من الكلب، انطلق الحيوان شمالا على الطريق السريع، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.وبعد تتبع الكلب عثرت السلطات على شاحنة محطمة انقلبت بالقرب من الطريق السريع 91.وقالت شرطة الولاية إنه تم العثور على راكبين مصابين بجروح خطيرة ويعانيان من انخفاض حرارة الجسم.تم نقل الضحايا إلى مستشفى محلي. وقالت الشرطة إن الكلب لم يصب بأذى.
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مجتمع

كلب ذكي يستدعي الشرطة لإنقاذ صاحبه بعد حادث سير في أمريكا

07:04 GMT 05.01.2022
© Photo / Pixabayكلب
كلب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© Photo / Pixabay
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قالت السلطات الأمريكية إنه قد عثر على كلب على طريق سريع في نيو هامبشاير قاد الشرطة إلى صاحبه الذي اصطدم بشاحنة صغيرة مساء أمس الأول الاثنين.
يُعتقد أن الكلب، وهو شيبرد ألماني يُدعى تينسلي، قد فُقد بعد أن رآه شهود عيان على الطريق السريع الساعة 10 مساءً، وفقًا لشرطة ولاية نيو هامبشاير.
قالت السلطات إنه عندما اقترب أحد أفراد الشرطة وضباط من الشرطة من الكلب، انطلق الحيوان شمالا على الطريق السريع، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.
وبعد تتبع الكلب عثرت السلطات على شاحنة محطمة انقلبت بالقرب من الطريق السريع 91.
وقالت شرطة الولاية إنه تم العثور على راكبين مصابين بجروح خطيرة ويعانيان من انخفاض حرارة الجسم.
تم نقل الضحايا إلى مستشفى محلي. وقالت الشرطة إن الكلب لم يصب بأذى.
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