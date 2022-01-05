https://arabic.sputniknews.com/20220105/كلب-ذكي-يستدعي-الشرطة-لإنقاذ-صاحبه-بعد-حادث-سير-في-أمريكا-1054956287.html

كلب ذكي يستدعي الشرطة لإنقاذ صاحبه بعد حادث سير في أمريكا

كلب ذكي يستدعي الشرطة لإنقاذ صاحبه بعد حادث سير في أمريكا

قالت السلطات الأمريكية إنه قد عثر على كلب على طريق سريع في نيو هامبشاير قاد الشرطة إلى صاحبه الذي اصطدم بشاحنة صغيرة مساء أمس الأول الاثنين. 05.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-05T07:04+0000

2022-01-05T07:04+0000

2022-01-05T07:04+0000

مجتمع

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يُعتقد أن الكلب، وهو شيبرد ألماني يُدعى تينسلي، قد فُقد بعد أن رآه شهود عيان على الطريق السريع الساعة 10 مساءً، وفقًا لشرطة ولاية نيو هامبشاير.قالت السلطات إنه عندما اقترب أحد أفراد الشرطة وضباط من الشرطة من الكلب، انطلق الحيوان شمالا على الطريق السريع، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.وبعد تتبع الكلب عثرت السلطات على شاحنة محطمة انقلبت بالقرب من الطريق السريع 91.وقالت شرطة الولاية إنه تم العثور على راكبين مصابين بجروح خطيرة ويعانيان من انخفاض حرارة الجسم.تم نقل الضحايا إلى مستشفى محلي. وقالت الشرطة إن الكلب لم يصب بأذى.

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