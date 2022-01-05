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كنز يكفي لتمويل 15% من ميزانية العراق
كنز يكفي لتمويل 15% من ميزانية العراق
يمتلك العراق كميات هائلة من الفوسفات تقدر بـ10 مليارات طن، وتشير تقديرات إلى أن استغلالها يمكن أن يمول 15 في المئة من ميزانية الدولة. 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T15:41+0000
2022-01-05T15:41+0000
اقتصاد
أخبار العراق اليوم
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ذكرت ذلك وكالة "رووداو" العراقية، اليوم الأربعاء، في تقرير عن الثروة المعدنية في العراق، مشيرة إلى أن هذه الرقم كشفت عنه وزارة الصناعة العراقية.وأوضحت الوزارة أن استغلال هذه الثروة يعتمد على إعادة تشغيل منجم عكاشات، لكنها أوضحت أن المصادقة على ذلك مرتبطة بقانون الاستثمار المعدني المعدل.وتوقف المنجم، الموجود بمحافظة الأنباء، عن العمل منذ 2014 بسبب ظهور تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) وسيطرته على مساحات شاسعة في العراق.وتشير تقديرات هيئة المسح الجيولوجي العراقية إلى أن العراق يمتلك ثاني أكبر احتياطي فوسفات في العالم وتقدر نسبة ما يملكه بـ 9 في المئة من الاحتياطي العالمي.
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اقتصاد, أخبار العراق اليوم

كنز يكفي لتمويل 15% من ميزانية العراق

15:41 GMT 05.01.2022
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يمتلك العراق كميات هائلة من الفوسفات تقدر بـ10 مليارات طن، وتشير تقديرات إلى أن استغلالها يمكن أن يمول 15 في المئة من ميزانية الدولة.
ذكرت ذلك وكالة "رووداو" العراقية، اليوم الأربعاء، في تقرير عن الثروة المعدنية في العراق، مشيرة إلى أن هذه الرقم كشفت عنه وزارة الصناعة العراقية.
وأوضحت الوزارة أن استغلال هذه الثروة يعتمد على إعادة تشغيل منجم عكاشات، لكنها أوضحت أن المصادقة على ذلك مرتبطة بقانون الاستثمار المعدني المعدل.
وتوقف المنجم، الموجود بمحافظة الأنباء، عن العمل منذ 2014 بسبب ظهور تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) وسيطرته على مساحات شاسعة في العراق.
مدينة الرقة بعد تحريرها، سوريا 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2017
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23 نوفمبر 2017, 20:20 GMT
وتشير تقديرات هيئة المسح الجيولوجي العراقية إلى أن العراق يمتلك ثاني أكبر احتياطي فوسفات في العالم وتقدر نسبة ما يملكه بـ 9 في المئة من الاحتياطي العالمي.
مملكة المعادن.. ثروات أفغانستان
مملكة المعادن.. ثروات أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
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