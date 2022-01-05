https://arabic.sputniknews.com/20220105/لابيد-يرد-على-عبد-اللهيان-بالفارسية-ويطلق-وصفا-قويا-على-النظام-الإيراني-1054965567.html

لابيد يرد على عبد اللهيان بالفارسية ويطلق وصفا قويا على "النظام الإيراني"

لابيد يرد على عبد اللهيان بالفارسية ويطلق وصفا قويا على "النظام الإيراني"

رد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، على نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، واصفاً النظام الإيراني بـ"المتطرف". 05.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-05T11:35+0000

2022-01-05T11:35+0000

2022-01-05T11:35+0000

أخبار إيران

أخبار إسرائيل اليوم

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وأشار لابيد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“ باللغة الفارسية، إلى تغريدة عبد اللهيان، معتبرا أن "النظام الإيراني المتطرف سيخسر المعركة مع إسرائيل".وقال: ”النظام المتطرف في إيران يهدد بتدمير إسرائيل، لكنه سيخسر المعركة كما هو الحال دائمًا"، مضيفا أن ”القيادة الفاشلة للنظام تقضي على إيران من الداخل، ويجب أن يعرف الشعب الإيراني أن الجمهورية الإسلامية هي سبب حياتهم البائسة".وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، رد على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي في مقابلة تلفزيونية نشرت مضمونها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وقال عبد اللهيان، عبر حسابه على "تويتر"، إن "التصريحات المتخبطة لوزير خارجية الكيان الإسرائيلي أضغاث أحلام"، مؤكدا أن بلاده ستدافع بقوة وعقلانية عن الشعب الإيراني ومصالحه.وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، قد قال إن بلاده لديها قدرات لا يتخليها العالم لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، مشددا على أن "إسرائيل لن تنتظر الإذن من أحد للدفاع عن أمنها".وذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن بلادها اقتنت أسلحة أمريكية جديدة لمواجهة التحديات المستقبلية التي تنتظرها. وذكرت الوزارة، أن وفد المشتريات الإسرائيلي الذي يزور العاصمة الأمريكية، واشنطن، وقع على صفقة أسلحة مهمة واستراتيجية مع الجانب الأمريكي.وتقضي الصفقة الإسرائيلية بشراء 12 طائرة هليكوبتر، من طراز "Lockheed Martin CH-53K"، بمقابل يقدر بـ 2 مليار دولار، وشراء طائرتين أخريين من طراز "Boeing KC-46" للتزود بالوقود، بقيمة 1.1 مليار دولار، وهي من صناديق المعونة الأمريكية.وأمر رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، القوات المسلحة، بتسريع التأهب لهجوم محتمل على إيران، فيما قال تومر بار، القائد الجديد للقوة الجوية الإسرائيلية، إن "القوة الجوية بوسعها أن تنفذ هجوما على المنشآت النووية الإيرانية بكل نجاح، إذا لزم الأمر ذلك".

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