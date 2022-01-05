https://arabic.sputniknews.com/20220105/لحظة-إسقاط-الدفاع-الجوي-العراقي-طائرة-مسيرة-فيديو-1054974873.html

لحظة إسقاط الدفاع الجوي العراقي طائرة مسيرة... فيديو

لحظة إسقاط الدفاع الجوي العراقي طائرة مسيرة... فيديو

نشرت شبكة إخبارية أمريكية مقطع فيديو يرصد لحظة إسقاط قوات الدفاع الجوي العراقية طائرة مسيرة "درون" بالقرب من قاعدة جوية بها قوات أمريكية. 05.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-05T14:16+0000

2022-01-05T14:16+0000

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رصد عسكري

أخبار العراق اليوم

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وقالت "إيه بي سي نيوز"، اليوم الأربعاء، إنه تم تصوير لحظة إسقاط الطائرة بالأشعة تحت الحمراء أثناء تحليقها بالقرب من قاعدة جوية تستضيف قوات أمريكية بالقرب من العاصمة العراقية بغداد.وأعلن الجيش العراقي، أمس الثلاثاء، إسقاط 4 طائرات مسيرة، اثنتان منها كانتا تستهدفان قاعدة عين الأسد الجوية بمحافظة الأنبار واثنتان كانتا تستهدفان المنطقة الدبلوماسية في بغداد.وأوضح الجيش العراقي أنه تم استخدام النظام الدفاعي "سي - رام" لإسقاط تلك الطائرات وهو نظام دفاعي كانت تعتمد عليه القوات الأمريكية في العراق لحماية مواقعها من الهجمات التي يتم تنفيذها باستخدام الـ "درونز" أو القذائف الصاروخية أو المدفعية أو قذائف "مورتر".

https://arabic.sputniknews.com/20220104/بعد-استخدامه-في-إسقاط-الـ-درونز-بالعراق-ما-هو-النظام-الدفاعي-سي---رام؟-1054941530.html

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رصد عسكري, أخبار العراق اليوم