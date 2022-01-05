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معرض إكسبو 2020 دبي في دبي، الإمارات العربية المتحدة 2 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920
إكسبو 2020 دبي

ومن المقرر أن يشهد معرض إكسبو 2020 دبي إطلاق العديد من مبادرات الاستدامة، بهدف تحقيق آثار بيئية إيجابية على النطاق الوطني، والإقليمي، والعالمي.

https://arabic.sputniknews.com/20220105/لطيفة-تتعرض-لموقف-صعب-في-الإمارات-وتعلق-عليه-فيديو-1054964352.html
لطيفة تتعرض لموقف صعب في الإمارات وتعلق عليه... فيديو
لطيفة تتعرض لموقف صعب في الإمارات وتعلق عليه... فيديو
تعرضت المطربة التونسية، لطيفة، لموقف صعب خلال إحياء حفل اليوم الوطني التونسي بمعرض إكسبو دبي 2020 في الإمارات. 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T10:53+0000
2022-01-05T10:53+0000
إكسبو 2020 دبي
مجتمع
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أخبار تونس اليوم
لطيفة
فيروس كورونا
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فقبل ساعات من بدء الحفل الذي أقيم مساء الثلاثاء، أظهرت نتائج الفحص الإلزامي للكشف عن فيروس كورونا إصابة قائد الفرقة الموسيقية المصاحبة للمطربة التونسية وبعض الموسيقيين بالفيروس.لتضطر المطربة التونسية لإحياء الحفل بمفردها دون فرقة موسيقية.وقالت لطيفة عند صعودها منفردة على خشبة المسرح "لسوء الحظ إن المايسترو الكبير اللي نحييه برشة، محمد الأسود، عنده كورونا للأسف اليوم وبعض الموسيقيين كذلك بالفرقة، فللأسف الفرقة كلها بالفندق".وأضافت "نحن نلتزم بما يجب الالتزام به في هذا الوضع، لكن أنا الحمد لله التيست بتاعي نيجاتيف، وقلت لازم نيجي ونحيي جمهوري الغالي اللي جاني من كل بقعة".وقدمت لطيفة أغانيها بطريقة "بلاي باك" أو الاستعانة بالتسجيل الصوتي وحاولت من وقت لآخر ترديد بعض المقاطع بالمشاركة مع الجمهور.يذكر أن إكسبو دبي قد انطلق في 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 ويستمر حتى 31 من مارس/ آذار 2022.
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مجتمع, منوعات, أخبار تونس اليوم, لطيفة, فيروس كورونا

لطيفة تتعرض لموقف صعب في الإمارات وتعلق عليه... فيديو

10:53 GMT 05.01.2022
© AFP 2021 / FETHI BELAIDلطيفة العرفاوي
لطيفة العرفاوي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© AFP 2021 / FETHI BELAID
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تعرضت المطربة التونسية، لطيفة، لموقف صعب خلال إحياء حفل اليوم الوطني التونسي بمعرض إكسبو دبي 2020 في الإمارات.
فقبل ساعات من بدء الحفل الذي أقيم مساء الثلاثاء، أظهرت نتائج الفحص الإلزامي للكشف عن فيروس كورونا إصابة قائد الفرقة الموسيقية المصاحبة للمطربة التونسية وبعض الموسيقيين بالفيروس.
لتضطر المطربة التونسية لإحياء الحفل بمفردها دون فرقة موسيقية.

وقالت لطيفة عند صعودها منفردة على خشبة المسرح "لسوء الحظ إن المايسترو الكبير اللي نحييه برشة، محمد الأسود، عنده كورونا للأسف اليوم وبعض الموسيقيين كذلك بالفرقة، فللأسف الفرقة كلها بالفندق".

وأضافت "نحن نلتزم بما يجب الالتزام به في هذا الوضع، لكن أنا الحمد لله التيست بتاعي نيجاتيف، وقلت لازم نيجي ونحيي جمهوري الغالي اللي جاني من كل بقعة".
وقدمت لطيفة أغانيها بطريقة "بلاي باك" أو الاستعانة بالتسجيل الصوتي وحاولت من وقت لآخر ترديد بعض المقاطع بالمشاركة مع الجمهور.
وبعد انتهاء الحفل، كتبت لطيفة على حسابها بتويتر "كان موقف صعب جدا ولكن تقديرا لبلادي ولجمهوري غنيت، وحبكم هو اللي بيقويني".
يذكر أن إكسبو دبي قد انطلق في 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 ويستمر حتى 31 من مارس/ آذار 2022.
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