إكسبو 2020 دبي
ومن المقرر أن يشهد معرض إكسبو 2020 دبي إطلاق العديد من مبادرات الاستدامة، بهدف تحقيق آثار بيئية إيجابية على النطاق الوطني، والإقليمي، والعالمي.
لطيفة تتعرض لموقف صعب في الإمارات وتعلق عليه... فيديو
© AFP 2021 / FETHI BELAIDلطيفة العرفاوي
© AFP 2021 / FETHI BELAID
تعرضت المطربة التونسية، لطيفة، لموقف صعب خلال إحياء حفل اليوم الوطني التونسي بمعرض إكسبو دبي 2020 في الإمارات.
فقبل ساعات من بدء الحفل الذي أقيم مساء الثلاثاء، أظهرت نتائج الفحص الإلزامي للكشف عن فيروس كورونا إصابة قائد الفرقة الموسيقية المصاحبة للمطربة التونسية وبعض الموسيقيين بالفيروس.
كان موقف صعب جدا ولكن تقديرا لبلادي ولجمهورى غنيت وحبكم هو الى بيقوينى دائما وكنت فى منتهى السعاده معاكم #تحيا_تونس @expo2020dubai pic.twitter.com/61tHi0rV1H— Latifa Al-Tunisia (@latisol) January 5, 2022
لتضطر المطربة التونسية لإحياء الحفل بمفردها دون فرقة موسيقية.
وقالت لطيفة عند صعودها منفردة على خشبة المسرح "لسوء الحظ إن المايسترو الكبير اللي نحييه برشة، محمد الأسود، عنده كورونا للأسف اليوم وبعض الموسيقيين كذلك بالفرقة، فللأسف الفرقة كلها بالفندق".
وأضافت "نحن نلتزم بما يجب الالتزام به في هذا الوضع، لكن أنا الحمد لله التيست بتاعي نيجاتيف، وقلت لازم نيجي ونحيي جمهوري الغالي اللي جاني من كل بقعة".
وقالت لطيفة عند صعودها منفردة على خشبة المسرح "لسوء الحظ إن المايسترو الكبير اللي نحييه برشة، محمد الأسود، عنده كورونا للأسف اليوم وبعض الموسيقيين كذلك بالفرقة، فللأسف الفرقة كلها بالفندق".
وأضافت "نحن نلتزم بما يجب الالتزام به في هذا الوضع، لكن أنا الحمد لله التيست بتاعي نيجاتيف، وقلت لازم نيجي ونحيي جمهوري الغالي اللي جاني من كل بقعة".
🇹🇳🎤 #لطيفة_التونسية في حفلة اليوم الوطني التونسي في #إكسبو 2020 دبي@latisol pic.twitter.com/lnUH8tDpRB— ET بالعربي (@ETbilArabi) January 4, 2022
وقدمت لطيفة أغانيها بطريقة "بلاي باك" أو الاستعانة بالتسجيل الصوتي وحاولت من وقت لآخر ترديد بعض المقاطع بالمشاركة مع الجمهور.
وبعد انتهاء الحفل، كتبت لطيفة على حسابها بتويتر "كان موقف صعب جدا ولكن تقديرا لبلادي ولجمهوري غنيت، وحبكم هو اللي بيقويني".
يذكر أن إكسبو دبي قد انطلق في 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 ويستمر حتى 31 من مارس/ آذار 2022.