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https://arabic.sputniknews.com/20220105/لقطة-طريفة-لمدافع-تشيلسي-وهو-يحاول-إيقاف-محمد-صلاح-تثير-تفاعلا-واسعا-فيديو-1054965769.html
لقطة طريفة لمدافع تشيلسي وهو يحاول إيقاف محمد صلاح تثير تفاعلا واسعا... فيديو
لقطة طريفة لمدافع تشيلسي وهو يحاول إيقاف محمد صلاح تثير تفاعلا واسعا... فيديو
أثارت لقطة طريفة انتشرت مؤخرا بين مدافع فريق تشيلسي أنطونيو روديغر ونجم ليفربول محمد صلاح تفاعلا واسعا بين عشاق الساحرة المستديرة من جميع أنحاء العالم على... 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T11:39+0000
2022-01-05T11:39+0000
رياضة
ليفربول
محمد صلاح
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وفي الفيديو الذي نشرته شبكة "Espen" الرياضية، ظهر المدافع الدولي الألماني وهو على أهبة الاستعداد، ويراقب صلاح كظله في جميع تحركاته وبطريقة مثيرة.ونرى في الفيديو محمد صلاح يحاول أن يلفت انتياه حكم الراية القريب منهم لما يفعله روديغر لكن دون جدوى.كما يظهر في المقطع المصور أن روديغر لم يفارق صلاح على الإطلاق حتى أرسل أحد اللاعبين الكرة بالقرب من خط التماس، وحينها ترك صلاح وتوجه للحاق بالكرة.وأرفقت الشبكة الفيديو بعنوان "كيف توقف محمد صلاح" مع إضافة رمز "ضاحك".وأعادت الجماهير نشر المقطع ببشكل كبير، حيث سخروا من طريقة مراقبة روديغر لصلاح.يذكر أن المباراة كانت قد انتهت بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 وسجل صلاح هدفا رائعا للريدز.
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رياضة, ليفربول, محمد صلاح

لقطة طريفة لمدافع تشيلسي وهو يحاول إيقاف محمد صلاح تثير تفاعلا واسعا... فيديو

11:39 GMT 05.01.2022
© REUTERS / TOBY MELVILLEمدافع تشيلسي أنطونيو روديغر ونجم ليفربول محمد صلاح
مدافع تشيلسي أنطونيو روديغر ونجم ليفربول محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© REUTERS / TOBY MELVILLE
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أثارت لقطة طريفة انتشرت مؤخرا بين مدافع فريق تشيلسي أنطونيو روديغر ونجم ليفربول محمد صلاح تفاعلا واسعا بين عشاق الساحرة المستديرة من جميع أنحاء العالم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي الفيديو الذي نشرته شبكة "Espen" الرياضية، ظهر المدافع الدولي الألماني وهو على أهبة الاستعداد، ويراقب صلاح كظله في جميع تحركاته وبطريقة مثيرة.
ونرى في الفيديو محمد صلاح يحاول أن يلفت انتياه حكم الراية القريب منهم لما يفعله روديغر لكن دون جدوى.
كما يظهر في المقطع المصور أن روديغر لم يفارق صلاح على الإطلاق حتى أرسل أحد اللاعبين الكرة بالقرب من خط التماس، وحينها ترك صلاح وتوجه للحاق بالكرة.
وأرفقت الشبكة الفيديو بعنوان "كيف توقف محمد صلاح" مع إضافة رمز "ضاحك".
وأعادت الجماهير نشر المقطع ببشكل كبير، حيث سخروا من طريقة مراقبة روديغر لصلاح.
يذكر أن المباراة كانت قد انتهت بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 وسجل صلاح هدفا رائعا للريدز.
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