https://arabic.sputniknews.com/20220105/لودريان-يناقش-مع-نظرائه-الأوروبيين-التوتر-مع-روسيا-والرد-على-أي-عدوان-محتمل--1054969612.html

لودريان يناقش مع نظرائه الأوروبيين التوتر مع روسيا والرد على أي "عدوان" محتمل

لودريان يناقش مع نظرائه الأوروبيين التوتر مع روسيا والرد على أي "عدوان" محتمل

ناقش وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، مع نظرائه الألماني والإيطالي والبولندي، ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، التوتر الحالي مع... 05.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-05T12:54+0000

2022-01-05T12:54+0000

2022-01-05T12:54+0000

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باريس - سبوتنيك. وقال بيان للخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء إن "لودريان تحدث مع نظرائه في ألمانيا، وإيطاليا، وبولندا، ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، لمناقشة التوترات الحالية مع روسيا وقضية أوكرانيا".وأضاف البيان أن "لودريان أعاد التأكيد على أن أي عدوان عسكري آخر ضد أوكرانيا سيكون له عواقب وخيمة وسيأتي بتكلفة عالية في الرد".وكان بيان صادر عن البيت الأبيض، يوم الأحد 2 يناير / كانون الثاني الحالي، قد أفاد أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بأن الولايات المتحدة وحلفاءها "سيردون بشكل حاسم" إذا شنت روسيا هجوما جديدا على أوكرانيا.من جهة ثانية، تشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "ناتو" بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين، فيما تؤكد موسكو عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.

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روسيا, العالم, أوكرانيا, الناتو, الاتحاد الأوروبي, أمريكا